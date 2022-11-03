俄烏戰爭迫使歐洲加速綠能轉型，普亭名列「Green 28」最具影響力第一名

環境資訊中心綜合外電；姜唯、陳文姿 編譯；許祖菱、鄒敏惠 審校

政治新聞媒體《Politico Europe》12日公布首份「Green 28」年度榜，列出對歐盟綠色議程最具影響力的28位人物。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以入侵烏克蘭，迫使歐洲擺脫對俄國能源的依賴、加速推動再生能源，登上綜合表現第一名。

名單一出隨即引發爭議，但《Politico Europe》解釋， 普亭證明了倚賴強權獲取關鍵能源的危險。雖然戰爭帶來環境破壞，但所謂的影響力涵蓋好與壞兩面，因此，普亭名列今年第一。

《Politico Europe》說明，烏俄戰爭以來，歐洲將潔淨能源視為國家安全問題，這是好幾代綠色倡議者都做不到的事情，因此，普亭名列Green 28榜上第一人。

預期外界會有的爭議， 編輯部也提出 解釋，雖然普亭是發動戰爭的罪犯，但無法否認他對歐洲的綠色政策已經產生巨大的影響，而這個影響還將持續下去。

《Politico Europe》 資深編輯契恩斯基（Jan Cienski）指出，戰爭前歐洲內部還有減碳恐不利經濟發展的聲音，但現在節能建築、電動車等政策加速前進，且被列入國家安全。普亭展示了倚賴強權獲取關鍵能源的危險、強化再生能源的重要性。雖然戰爭也帶來巨大的環境破壞，但名單所指的影響力涵蓋好與壞，因此將普亭列為第一位。

加拿大媒體《National Observer》以「普亭．綠能總加速師」（Vladimir Putin, green accelerant）跟進報導，俄羅斯入侵烏克蘭迫使歐洲擺脫對化石燃料的依賴，愈來愈多分析人士認為普亭是潔淨能源永久性與結構性轉變的推手。

報導指出，普亭入侵烏克蘭前，歐洲已經開啟「綠色政綱（Green Deal）」，而戰爭促成歐盟採納「55套案」（Fit for 55）（2030年溫室氣體淨排放量比1990年減少55%），並導入「REPowerEU」政策。以熱泵為例，今年在芬蘭的銷售就成長了80%，而德國政府所提供的熱泵補助，僅8月就有14萬8000人申請，相當於去年一整年的量。

Photo Credit: ShellAsp vis WikiCommon (CC BY-SA 4.0)

報導也引用彭博新能源財經（BNEF）前執行長黎柏瑞（Michael Liebreich）9月發表的文章。黎柏瑞表示，烏俄戰爭促成「潔淨能源大躍進」（The Great Clean Energy Acceleration）。在過去的能源危機中，人們只能加倍確保化石燃料供應無虞，然而在這次的危機中，這次我們可以加速選用安全且可規模化的潔淨能源。

不過，名單也引來不少批判聲浪。《Real Clear Energy》作者布萊斯（Robert Bryce）嚴詞譴責《Politico Europe》，稱這是媒體的不當行為，不僅罔顧俄羅斯在烏克蘭犯下嚴重違反人權的戰爭罪行，更避談歐洲各國正竭力尋找天然氣，想在冬季來臨前補足天然氣庫存的事實。

除了整體性排名，Green 28名單分為三大項次，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、 倡議組織「交通與環境」（T&E）執行長托特（William Todts）、西班牙生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera） 分別名列政策制定、影響力和遠見的第一名 。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航