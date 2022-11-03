俄烏戰爭迫使歐洲加速綠能轉型，普亭名列「Green 28」最具影響力第一名
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外媒表示，俄烏戰爭促成「潔淨能源大躍進」，普亭功不可沒，不過這份名單也引來不少批判聲浪，罔顧俄羅斯在烏克蘭犯下嚴重違反人權的戰爭罪行，更避談歐洲各國正竭力尋找天然氣的事實。
環境資訊中心綜合外電；姜唯、陳文姿 編譯；許祖菱、鄒敏惠 審校
政治新聞媒體《Politico Europe》12日公布首份「Green 28」年度榜，列出對歐盟綠色議程最具影響力的28位人物。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）以入侵烏克蘭，迫使歐洲擺脫對俄國能源的依賴、加速推動再生能源，登上綜合表現第一名。
名單一出隨即引發爭議，但《Politico Europe》解釋，普亭證明了倚賴強權獲取關鍵能源的危險。雖然戰爭帶來環境破壞，但所謂的影響力涵蓋好與壞兩面，因此，普亭名列今年第一。
《Politico Europe》說明，烏俄戰爭以來，歐洲將潔淨能源視為國家安全問題，這是好幾代綠色倡議者都做不到的事情，因此，普亭名列Green 28榜上第一人。
預期外界會有的爭議，編輯部也提出解釋，雖然普亭是發動戰爭的罪犯，但無法否認他對歐洲的綠色政策已經產生巨大的影響，而這個影響還將持續下去。
《Politico Europe》資深編輯契恩斯基（Jan Cienski）指出，戰爭前歐洲內部還有減碳恐不利經濟發展的聲音，但現在節能建築、電動車等政策加速前進，且被列入國家安全。普亭展示了倚賴強權獲取關鍵能源的危險、強化再生能源的重要性。雖然戰爭也帶來巨大的環境破壞，但名單所指的影響力涵蓋好與壞，因此將普亭列為第一位。
加拿大媒體《National Observer》以「普亭．綠能總加速師」（Vladimir Putin, green accelerant）跟進報導，俄羅斯入侵烏克蘭迫使歐洲擺脫對化石燃料的依賴，愈來愈多分析人士認為普亭是潔淨能源永久性與結構性轉變的推手。
報導指出，普亭入侵烏克蘭前，歐洲已經開啟「綠色政綱（Green Deal）」，而戰爭促成歐盟採納「55套案」（Fit for 55）（2030年溫室氣體淨排放量比1990年減少55%），並導入「REPowerEU」政策。以熱泵為例，今年在芬蘭的銷售就成長了80%，而德國政府所提供的熱泵補助，僅8月就有14萬8000人申請，相當於去年一整年的量。
報導也引用彭博新能源財經（BNEF）前執行長黎柏瑞（Michael Liebreich）9月發表的文章。黎柏瑞表示，烏俄戰爭促成「潔淨能源大躍進」（The Great Clean Energy Acceleration）。在過去的能源危機中，人們只能加倍確保化石燃料供應無虞，然而在這次的危機中，這次我們可以加速選用安全且可規模化的潔淨能源。
不過，名單也引來不少批判聲浪。《Real Clear Energy》作者布萊斯（Robert Bryce）嚴詞譴責《Politico Europe》，稱這是媒體的不當行為，不僅罔顧俄羅斯在烏克蘭犯下嚴重違反人權的戰爭罪行，更避談歐洲各國正竭力尋找天然氣，想在冬季來臨前補足天然氣庫存的事實。
除了整體性排名，Green 28名單分為三大項次，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、倡議組織「交通與環境」（T&E）執行長托特（William Todts）、西班牙生態轉型與人口挑戰部長黎貝拉（Teresa Ribera）分別名列政策制定、影響力和遠見的第一名。
參考資料
- Politico Europe Green 28名單
- Politico Europe（2022年10月12日），The power players behind Europe's green agenda — ranked
- Bloomberg NEF（2022年9月30日），After Ukraine – The Great Clean Energy Acceleration
- National Observer（2022年10月14日），Vladimir Putin, green accelerant
- Real Clear Energy（2022年10月19日），No, Politico Europe, Vladimir Putin Is Not Making Europe “Green”
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
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乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！