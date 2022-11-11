《月經不平等》：在古代，經血可以受到欽羨，卻也可能因為是禁忌而受到雙重對待

文：艾莉絲．迪艾波（Élise Thiébaut）

伊菲革涅亞的天賦

傳說中，伊菲革涅亞的墓地，位於阿耳忒彌斯神廟的一個岩穴之中。這位女英雄同時也被看作可與阿耳忒彌斯相比的神祇，啟發了許多藝術創作，因而廣為人知。

一切都從特洛伊王子帕里斯擄走海倫，引發傳奇的特洛伊戰爭開始。海倫的配偶，斯巴達國王墨涅拉俄斯，要求自己的兄弟阿加門農組成軍隊，前往特洛伊救回他美麗的妻子。但是，就在上百艘船艦要從海上出征時，奧利斯港卻一點風也沒有（在古代也沒有引擎，更少有飛機）。此時，先知卡爾卡斯登場，根據先知的說法，阿耳忒彌斯相當討厭阿加門農。

在不同希臘作家的故事版本中，女神討厭阿加門農的原因各有不同：首先，阿加門農表示自己箭術比她更好（但她可是狩獵女神）；第二，阿加門農以不符教義的方式宰殺了一頭雄鹿；第三，他沒有在女兒出生後的一年間依照習俗獻祭——可能是阿加門農忘記將克呂泰涅斯特拉生產後浸染了惡露的布料貢獻給阿耳忒彌斯？無論如何，阿耳忒彌斯表示，如果阿加門農不立刻將自己的女兒伊菲革涅亞獻祭，船隻便永遠無法出航。

阿加門農不加思索地要犧牲自己的女兒。根據某個神話的版本，他欺騙伊菲革涅亞說要讓她嫁給阿基里斯，便將她接來獻祭的場地。

婚姻儀式與犧牲的儀式很像，只差一個祭壇。不論祭品是動物或人類，這塊大石頭上都將會灑滿祭品的鮮血。人類獻祭可能會採取較為危害性命的方式，譬如在喉嚨上割一刀讓血流淌，卻不會造成祭品死亡。於是，與阿朗・帖斯達性別分工的研究相反，這位女神——或她的祭司——是有權讓人流血的。

但就算人類學必須承認唯有古代希臘人能想像出由女性、而非男性神祇掌管狩獵，那也是因為有了一些特殊條件：因為阿耳忒彌斯「眾人皆知其為處女，堅定捍衛自己的童貞，只讓女性接近。這位主掌狩獵的女性，在希臘人眼中並不完全是女人，她不知婚姻、不曉生育，沒有見過處女之血，也沒見過生育之血」。由此觀之，我們可以假設她連經血都沒見過。

相反地，阿耳忒彌斯的教派不只會讓女人流血，男人也不例外。在斯巴達的阿耳忒彌斯神廟，就有一種年輕男性的成年儀式，是以一場嚴重鞭笞做為儀式結尾。美少年們被榛樹枝（阿耳忒彌斯的屬木之一）打到流血，有時甚至會死亡。

就像地理學家坡薩尼亞斯（Pausanias）在西元二世紀時所詳述的起源：「林姆納提斯和西諾蘇黑，以及梅索阿和皮踏尼的斯巴達人，在某一次向阿耳忒彌斯獻祭時發生流血事件；就在許多人死於祭壇下之後，一場瘟疫襲擊了存活者們。因此，一位預言師藉此命令他們用人血沖洗祭壇。此後，命運的指示是為犧牲，但利柯格將這種風俗轉變為鞭打俊美的少年，於是祭壇也同樣會受人血覆蓋。」

而就在伊菲革涅亞要被犧牲的前一刻，阿耳忒彌斯卻突然怒氣全消，決定結束這場鬧劇，帶走這位可憐的處女，並用一頭母鹿取代。在某些神話的版本裡，伊菲革涅亞因為主動獻出自己的生命，軟化了女神的心。不管怎樣，在最後一分鐘的替換之後，陣風吹起，百艘戰船終於乘風前往特洛伊，而阿耳忒彌斯則帶著伊菲革涅亞前往陶里德（Tauride），也就是今天的克里米亞。

在這裡，這位年輕的處女成為廟宇的大祭司，負責以上岸的囚犯與水手們獻祭，但她並不感到快樂，因為她自己就曾以身獻祭。而後她接連遭變，最後回到阿耳忒彌斯神廟登上神位，人稱黑卡蒂，夜之女神。當某位女性死於生產時，人們會獨獻祭於她。

如果男人也有月經？

伊菲革涅亞的犧牲讓人想起《聖經》裡的另一個故事：亞伯拉罕的犧牲。他為了榮耀神，同意殺害自己的獨子以撒，但在最後一刻，以撒被一頭羊替換過來（而後被耶穌稱為神的小羊）。

我們知道以撒出生的狀況相當特殊，因為亞伯拉罕的妻子撒拉患有不孕症。當時，耶和華向這位九十歲的可憐女性宣告孩子將誕生時，一開始還被當成笑談。而在以撒——其名意為「微笑之人」——出生幾年後，當上帝要求亞伯拉罕以其獻祭時，肯定就沒那麼好笑了。然而，以撒最後還是被拯救了，我們能想像撒拉帶著微笑度過百歲生日，儘管她在這年紀可能已經沒什麼牙齒，很難露齒而笑了。

就月經的角度，這段《聖經》故事呈現了兩個相當有趣的角色。首先是撒拉，她既已停經（就像《聖經》在其他段落中說的：「撒拉已經不再擁有女人所有之物。」）仍可生孕。而這個奇蹟後來也在施洗約翰的母親以利沙伯身上出現，以利沙伯在兒子誕生時已然年邁；當然還有撒拉的表親，童貞瑪利亞，人們說她從來不曾來過月經——或根據有「現實主義」哲學家之稱的湯瑪・達昆（_omas d’Aquin）表示，她的血如此純潔，不可能有月經。

建立父神體制，需要在象徵意義上消除經血的痕跡。但對更早期的醫師而言，經血被認為是製造嬰兒的材料。因此這些創始神話的作者們覺得，要讓他們的故事更加可信，還缺少了一些小小的細節，這就是為什麼他們加上了一個迷人的儀式：割禮。

在《聖經》裡，亞伯拉罕在得子的同時，也得知他必須剪掉孩子的包皮，耶和華的宣告再清楚不過：「你們要行割禮，這是我與你們之間盟約的信號。在出生第八天，你們之中的每個男孩都要受割禮，這包括你們的每個世代，也無論是在你的地方出生，或買自他處、外於血緣。我們必須對在你的地方出生和你買來的男子都行割禮。我的盟約將銘刻在你們的皮肉，如同永恆的盟約。未受割的，身上不曾受過割禮的男性，將從人民中排除：他將侵犯我的盟約。」