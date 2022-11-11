《月經不平等》：在古代，經血可以受到欽羨，卻也可能因為是禁忌而受到雙重對待
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作者從神話宗教的意蘊出發，談及生理用品的潛藏風險與推陳出新，再到醫學知識的遞進，引領讀者思索各種長久以來被隱而不見的月經議題；她更不吝分享自己從青春期到更年期的個人生命經驗，包括初經的懵懂、經痛的折磨、避孕的選擇，乃至子宮手術與人工受孕的歷程，因此，本書也是她回顧自身40年月經生涯的追憶錄，深深引發女性讀者的感同身受。
文：艾莉絲．迪艾波（Élise Thiébaut）
伊菲革涅亞的天賦
傳說中，伊菲革涅亞的墓地，位於阿耳忒彌斯神廟的一個岩穴之中。這位女英雄同時也被看作可與阿耳忒彌斯相比的神祇，啟發了許多藝術創作，因而廣為人知。
一切都從特洛伊王子帕里斯擄走海倫，引發傳奇的特洛伊戰爭開始。海倫的配偶，斯巴達國王墨涅拉俄斯，要求自己的兄弟阿加門農組成軍隊，前往特洛伊救回他美麗的妻子。但是，就在上百艘船艦要從海上出征時，奧利斯港卻一點風也沒有（在古代也沒有引擎，更少有飛機）。此時，先知卡爾卡斯登場，根據先知的說法，阿耳忒彌斯相當討厭阿加門農。
在不同希臘作家的故事版本中，女神討厭阿加門農的原因各有不同：首先，阿加門農表示自己箭術比她更好（但她可是狩獵女神）；第二，阿加門農以不符教義的方式宰殺了一頭雄鹿；第三，他沒有在女兒出生後的一年間依照習俗獻祭——可能是阿加門農忘記將克呂泰涅斯特拉生產後浸染了惡露的布料貢獻給阿耳忒彌斯？無論如何，阿耳忒彌斯表示，如果阿加門農不立刻將自己的女兒伊菲革涅亞獻祭，船隻便永遠無法出航。
阿加門農不加思索地要犧牲自己的女兒。根據某個神話的版本，他欺騙伊菲革涅亞說要讓她嫁給阿基里斯，便將她接來獻祭的場地。
婚姻儀式與犧牲的儀式很像，只差一個祭壇。不論祭品是動物或人類，這塊大石頭上都將會灑滿祭品的鮮血。人類獻祭可能會採取較為危害性命的方式，譬如在喉嚨上割一刀讓血流淌，卻不會造成祭品死亡。於是，與阿朗・帖斯達性別分工的研究相反，這位女神——或她的祭司——是有權讓人流血的。
但就算人類學必須承認唯有古代希臘人能想像出由女性、而非男性神祇掌管狩獵，那也是因為有了一些特殊條件：因為阿耳忒彌斯「眾人皆知其為處女，堅定捍衛自己的童貞，只讓女性接近。這位主掌狩獵的女性，在希臘人眼中並不完全是女人，她不知婚姻、不曉生育，沒有見過處女之血，也沒見過生育之血」。由此觀之，我們可以假設她連經血都沒見過。
相反地，阿耳忒彌斯的教派不只會讓女人流血，男人也不例外。在斯巴達的阿耳忒彌斯神廟，就有一種年輕男性的成年儀式，是以一場嚴重鞭笞做為儀式結尾。美少年們被榛樹枝（阿耳忒彌斯的屬木之一）打到流血，有時甚至會死亡。
就像地理學家坡薩尼亞斯（Pausanias）在西元二世紀時所詳述的起源：「林姆納提斯和西諾蘇黑，以及梅索阿和皮踏尼的斯巴達人，在某一次向阿耳忒彌斯獻祭時發生流血事件；就在許多人死於祭壇下之後，一場瘟疫襲擊了存活者們。因此，一位預言師藉此命令他們用人血沖洗祭壇。此後，命運的指示是為犧牲，但利柯格將這種風俗轉變為鞭打俊美的少年，於是祭壇也同樣會受人血覆蓋。」
而就在伊菲革涅亞要被犧牲的前一刻，阿耳忒彌斯卻突然怒氣全消，決定結束這場鬧劇，帶走這位可憐的處女，並用一頭母鹿取代。在某些神話的版本裡，伊菲革涅亞因為主動獻出自己的生命，軟化了女神的心。不管怎樣，在最後一分鐘的替換之後，陣風吹起，百艘戰船終於乘風前往特洛伊，而阿耳忒彌斯則帶著伊菲革涅亞前往陶里德（Tauride），也就是今天的克里米亞。
在這裡，這位年輕的處女成為廟宇的大祭司，負責以上岸的囚犯與水手們獻祭，但她並不感到快樂，因為她自己就曾以身獻祭。而後她接連遭變，最後回到阿耳忒彌斯神廟登上神位，人稱黑卡蒂，夜之女神。當某位女性死於生產時，人們會獨獻祭於她。
如果男人也有月經？
伊菲革涅亞的犧牲讓人想起《聖經》裡的另一個故事：亞伯拉罕的犧牲。他為了榮耀神，同意殺害自己的獨子以撒，但在最後一刻，以撒被一頭羊替換過來（而後被耶穌稱為神的小羊）。
我們知道以撒出生的狀況相當特殊，因為亞伯拉罕的妻子撒拉患有不孕症。當時，耶和華向這位九十歲的可憐女性宣告孩子將誕生時，一開始還被當成笑談。而在以撒——其名意為「微笑之人」——出生幾年後，當上帝要求亞伯拉罕以其獻祭時，肯定就沒那麼好笑了。然而，以撒最後還是被拯救了，我們能想像撒拉帶著微笑度過百歲生日，儘管她在這年紀可能已經沒什麼牙齒，很難露齒而笑了。
就月經的角度，這段《聖經》故事呈現了兩個相當有趣的角色。首先是撒拉，她既已停經（就像《聖經》在其他段落中說的：「撒拉已經不再擁有女人所有之物。」）仍可生孕。而這個奇蹟後來也在施洗約翰的母親以利沙伯身上出現，以利沙伯在兒子誕生時已然年邁；當然還有撒拉的表親，童貞瑪利亞，人們說她從來不曾來過月經——或根據有「現實主義」哲學家之稱的湯瑪・達昆（_omas d’Aquin）表示，她的血如此純潔，不可能有月經。
建立父神體制，需要在象徵意義上消除經血的痕跡。但對更早期的醫師而言，經血被認為是製造嬰兒的材料。因此這些創始神話的作者們覺得，要讓他們的故事更加可信，還缺少了一些小小的細節，這就是為什麼他們加上了一個迷人的儀式：割禮。
在《聖經》裡，亞伯拉罕在得子的同時，也得知他必須剪掉孩子的包皮，耶和華的宣告再清楚不過：「你們要行割禮，這是我與你們之間盟約的信號。在出生第八天，你們之中的每個男孩都要受割禮，這包括你們的每個世代，也無論是在你的地方出生，或買自他處、外於血緣。我們必須對在你的地方出生和你買來的男子都行割禮。我的盟約將銘刻在你們的皮肉，如同永恆的盟約。未受割的，身上不曾受過割禮的男性，將從人民中排除：他將侵犯我的盟約。」
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
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當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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