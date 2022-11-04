美國擴大「被動防禦＋主動嚇阻」軍事抗中，布林肯與王毅通話也不是為了「謀和」

美國對習近平進入第三任期的疑慮日益加深，認為中共正在加速統一台灣的時間表，國務卿布林肯（Antony Blinken）日前強調，習近平持續領導下的中國，可能會採取更激進的對外政策，尤其是不願維持台海現狀，甚至是會對台動武，他不厭其煩的再三重申，美國會竭盡所能確保台灣的防衛能力。

不僅如此，美軍近期也積極部署在亞太地區的軍力，已在關島、沖繩等美軍基地增強先進武力，更規劃在澳洲部署多架可攜帶核武的戰略轟炸機，美國種種的軍事舉動都是針對中國而來，顯示美國對中國的安全疑慮。

美視中為戰略競爭對手，防止中攻台爭奪霸權

由於習近平在中共二十大的政治報告中，提到中國「絕不承諾放棄使用武力」，雖然他解釋這不是針對廣大的台灣民眾，而是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，但這並沒有消除國際社會的疑慮，甚至是讓歐美國家認為，這是在為「武力統一台灣」找藉口。

同時，外界更放大檢視習近平所指的「外部勢力」包括了以美國為首的民主國家，質疑中共要「使用武力」的對象很多，而「干涉」的定義相當模糊，國際社會任何挺台的舉動都可能會被中國視為「干涉」，這讓區域形勢更趨於不穩定。

縱然外界對於美中是否爆發軍事衝突的看法不一，但兩大強權日益競爭的關係，確實有可能會走向全面對抗，甚至是發動戰爭。

美國圍堵中國的動作愈來愈積極且廣泛，這不只是涉及軍事安全上的考量，更有著爭奪全球霸權地位的顧慮，對美國來說，中國就是戰略競爭對手，必須防範中國可能藉由侵略台灣，來達到「既成事實」的震懾效果，特別是突破美國在亞太地區設下的第一島鏈戰略，美國不可能放任中國為所欲為，畢竟攸關著美國的國家利益跟全球地位，也不利於地緣政治的現況維持。

事實上，中國早有崛起的準備，過去雖然強調「韜光養晦」、「絕不當頭」的原則，但從未放棄要「有所作為」的態度，換言之，中國改革開放後所展現出低調不強出頭的一面，只是礙於國力仍無法與美國匹敵的自知之明，待國家地位及影響力攀升之後，如今已不再掩飾內心深處的真正想法。

習近平上台後，相當重視中國的全球治理能力，不僅是要和美國平起平坐，更要一舉超越成為取代美國的唯一強權，這解釋了中國近期為何積極拉攏南太平洋島國的原因，以及不斷對台脅迫與施壓的戰略目的，中國已經不掩飾成為霸權的野心，更不避諱展現戰狼式的外交姿態。

美國擴大軍事抗中的「被動防禦」與「主動嚇阻」

當然，美國並不想捲入區域衝突之中，所以首要的策略目標是「阻止侵略」，同時確保能在衝突中取得軍事優勢，所以，白宮一再對外表示，「美國不怕競爭，也不尋求與中國發生衝突」，無論是與日韓等國舉辦聯合軍演，或是近日在關島、沖繩及澳洲等地所規劃部署的軍事力量，都是在向中國亮劍，藉此來傳達警告之意。

這些舉動，一方面增加中國採取軍事行動的代價，嚇阻中國不要有冒進之舉，另一方面，則是要解決協防台灣的時間壓力，即時反制中方的軍事攻擊，不讓中國趁機登陸台灣進行佔領。

「阻止侵略」是美國面對中國威脅的第一要務，美國極有可能採取「先發制人」（First Strike）的策略，從想定的兵推之中，中國可能不只會對台灣採取軍事攻擊，突襲周邊國家或是美國在亞太國家的軍事基地，甚至是遠程導彈攻擊美國本土，美國要防範中國採取密集攻勢的策略，先發制人就是要徹底擊垮中國的進攻能力，除了要避免中國以拖待變將戰事拉長，更要清除中國有反擊能力的軍備，以免戰況難測。

從美國近期加強區域軍事威懾力的動作來看，同時保持「被動防禦」及「主動嚇阻」的戰略布局。

美中兩國已是戰略競爭關係，就算針對部分議題保持合作態度，但終究是各懷鬼胎，無論是從現實的國家利益來看，經濟、科技、軍事等面向，兩大國幾乎是沒有合作的可能性，更不用說，在政治意識形態的價值衝突，更難達到心靈契合的境界。

美中兩國不必然會馬上劍拔弩張，雙方也會在有限的管道中保持溝通，但這並不是為了「謀和」，而是要讓兩國在競爭過程中，避免誤判而導致情勢失控一發不可收拾，這也是近日布林肯與中國外長王毅通話的主要用意，就是要先溝通來避免直接衝突。

布林肯與王毅近期有多次的接觸，雖然表面上還是各說各話，沒有任何具體的交集，但事實上，兩個人的溝通可能是為了不久之後即將在G20峰會登場的「拜習會」，這會是拜登與習近平首次以國家元首身分面對面的會晤，顧及當前的國際情勢，以及兩國競爭大於合作的關係，布、王兩人事先溝通來確認「拜習會」舉辦的形式與流程，這是相當正常的對話安排。

只是，布、王兩人公開的說法依舊不懷好意，可以想像，數日後的「拜習會」恐怕是形式意義大於實質意義，各吹各調難有交集，更遑論形成共識。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航