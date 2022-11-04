美國擴大「被動防禦＋主動嚇阻」軍事抗中，布林肯與王毅通話也不是為了「謀和」
我們想讓你知道的是
白宮一再對外表示「美國不怕競爭，也不尋求與中國發生衝突」——美中兩國不必然會馬上劍拔弩張，雙方也會在有限的管道中保持溝通，但這並不是為了「謀和」，而是要讓兩國在競爭過程中，避免誤判而導致情勢失控一發不可收拾
美國對習近平進入第三任期的疑慮日益加深，認為中共正在加速統一台灣的時間表，國務卿布林肯（Antony Blinken）日前強調，習近平持續領導下的中國，可能會採取更激進的對外政策，尤其是不願維持台海現狀，甚至是會對台動武，他不厭其煩的再三重申，美國會竭盡所能確保台灣的防衛能力。
不僅如此，美軍近期也積極部署在亞太地區的軍力，已在關島、沖繩等美軍基地增強先進武力，更規劃在澳洲部署多架可攜帶核武的戰略轟炸機，美國種種的軍事舉動都是針對中國而來，顯示美國對中國的安全疑慮。
美視中為戰略競爭對手，防止中攻台爭奪霸權
由於習近平在中共二十大的政治報告中，提到中國「絕不承諾放棄使用武力」，雖然他解釋這不是針對廣大的台灣民眾，而是針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，但這並沒有消除國際社會的疑慮，甚至是讓歐美國家認為，這是在為「武力統一台灣」找藉口。
同時，外界更放大檢視習近平所指的「外部勢力」包括了以美國為首的民主國家，質疑中共要「使用武力」的對象很多，而「干涉」的定義相當模糊，國際社會任何挺台的舉動都可能會被中國視為「干涉」，這讓區域形勢更趨於不穩定。
縱然外界對於美中是否爆發軍事衝突的看法不一，但兩大強權日益競爭的關係，確實有可能會走向全面對抗，甚至是發動戰爭。
美國圍堵中國的動作愈來愈積極且廣泛，這不只是涉及軍事安全上的考量，更有著爭奪全球霸權地位的顧慮，對美國來說，中國就是戰略競爭對手，必須防範中國可能藉由侵略台灣，來達到「既成事實」的震懾效果，特別是突破美國在亞太地區設下的第一島鏈戰略，美國不可能放任中國為所欲為，畢竟攸關著美國的國家利益跟全球地位，也不利於地緣政治的現況維持。
事實上，中國早有崛起的準備，過去雖然強調「韜光養晦」、「絕不當頭」的原則，但從未放棄要「有所作為」的態度，換言之，中國改革開放後所展現出低調不強出頭的一面，只是礙於國力仍無法與美國匹敵的自知之明，待國家地位及影響力攀升之後，如今已不再掩飾內心深處的真正想法。
習近平上台後，相當重視中國的全球治理能力，不僅是要和美國平起平坐，更要一舉超越成為取代美國的唯一強權，這解釋了中國近期為何積極拉攏南太平洋島國的原因，以及不斷對台脅迫與施壓的戰略目的，中國已經不掩飾成為霸權的野心，更不避諱展現戰狼式的外交姿態。
美國擴大軍事抗中的「被動防禦」與「主動嚇阻」
當然，美國並不想捲入區域衝突之中，所以首要的策略目標是「阻止侵略」，同時確保能在衝突中取得軍事優勢，所以，白宮一再對外表示，「美國不怕競爭，也不尋求與中國發生衝突」，無論是與日韓等國舉辦聯合軍演，或是近日在關島、沖繩及澳洲等地所規劃部署的軍事力量，都是在向中國亮劍，藉此來傳達警告之意。
這些舉動，一方面增加中國採取軍事行動的代價，嚇阻中國不要有冒進之舉，另一方面，則是要解決協防台灣的時間壓力，即時反制中方的軍事攻擊，不讓中國趁機登陸台灣進行佔領。
「阻止侵略」是美國面對中國威脅的第一要務，美國極有可能採取「先發制人」（First Strike）的策略，從想定的兵推之中，中國可能不只會對台灣採取軍事攻擊，突襲周邊國家或是美國在亞太國家的軍事基地，甚至是遠程導彈攻擊美國本土，美國要防範中國採取密集攻勢的策略，先發制人就是要徹底擊垮中國的進攻能力，除了要避免中國以拖待變將戰事拉長，更要清除中國有反擊能力的軍備，以免戰況難測。
從美國近期加強區域軍事威懾力的動作來看，同時保持「被動防禦」及「主動嚇阻」的戰略布局。
美中兩國已是戰略競爭關係，就算針對部分議題保持合作態度，但終究是各懷鬼胎，無論是從現實的國家利益來看，經濟、科技、軍事等面向，兩大國幾乎是沒有合作的可能性，更不用說，在政治意識形態的價值衝突，更難達到心靈契合的境界。
美中兩國不必然會馬上劍拔弩張，雙方也會在有限的管道中保持溝通，但這並不是為了「謀和」，而是要讓兩國在競爭過程中，避免誤判而導致情勢失控一發不可收拾，這也是近日布林肯與中國外長王毅通話的主要用意，就是要先溝通來避免直接衝突。
布林肯與王毅近期有多次的接觸，雖然表面上還是各說各話，沒有任何具體的交集，但事實上，兩個人的溝通可能是為了不久之後即將在G20峰會登場的「拜習會」，這會是拜登與習近平首次以國家元首身分面對面的會晤，顧及當前的國際情勢，以及兩國競爭大於合作的關係，布、王兩人事先溝通來確認「拜習會」舉辦的形式與流程，這是相當正常的對話安排。
只是，布、王兩人公開的說法依舊不懷好意，可以想像，數日後的「拜習會」恐怕是形式意義大於實質意義，各吹各調難有交集，更遑論形成共識。
延伸閱讀
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- 越南官方眼中的中共二十大：台灣有事，越南也會有事
- 反制中國「反介入戰略」，美國正在關島部署「最厲害的矛、最堅實的盾」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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