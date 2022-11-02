你還記得自己心中的衝勁嗎？寫在2022未來大人物專題講座舉辦前
我們想讓你知道的是
記得年輕無畏、勇敢前進的模樣嗎？其實我們心中都還藏著當年那個大膽無所畏懼的小孩，只是偶爾我們忘記了。你有說出「想成功」或「不怕失敗」的勇氣嗎？2022年我們重啟「未來大人物專題講座」試著邀請你一起定義成功與失敗。
文：未來大人物主編 陳淑玲
11月，迎著這股「想成功、敢失敗」的意識，
邀請你來加入一場「識膽大會」：
11/12：2022未來大人物5場論壇 X 成功的定義還給每個人
11/13：詹偉雄、林立青、薛舜迪、林楷倫4位膽量導師 X 勇於失敗的勇氣
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我幾乎都快忘記，那個勇者無懼我的模樣了，怎麼會？
前幾天以未來大人物團隊的身份應水保局邀請參與了一場演講，那是一場早晨9:30要到場的講座，講題以媒體身份的觀察與分享，向在場長官與近80位觀眾分享關於近來對「地方創生、青年回鄉」的經驗談。對於地方創生，台下坐著水保局長官、地方創生教授老師、學者等，各個都是經驗十足，到場報名的聽眾也大部分對於地方創生有一定的了解。
已經演講、主持過多次、上過各式廣播的我原本並不覺得膽怯，但對這群有著專業領域知識的一群人演講，一上台、我竟然緊張到聲音發抖，接著更甚至鎖喉說不太出話來。這絕對是我演講多年以來，第一次發生的懊惱不已的經驗。怎麼會這樣，我自己也不解！
分享會的最後雖然還是順利在時間內，把該說的話都說完了，但我卻苦惱不已。我想起小時候參加詩詞朗誦比賽，得知評審有著詩人大師余光中，明明知道有大師在場，年紀小小的我硬是選了一首余光中大師的作品《車過枋寮》來朗誦，一上場我根本放開喉嚨放膽念，根本沒想過什麼害怕或害羞。
想起這件事情小事，我只想問自己：膽量去哪裡了？你怎麼了？
每個人心中的那份試膽與識膽
隨著逐漸長大，身高高了、知識多了，膽量卻越來越小了？害怕一些受傷、擔心可能失去、退卻或許會丟臉的一切事情，逐漸把以前那份大聲喊、沒啥好怕的心情掩沒在長大成人的身份後端。
當我們小心翼翼地執行著一切「大人的事」之時，2022這一屆未來大人物的評審詹偉雄老師卻用如雷貫耳的一句話敲擊了我們：未來大人物就該具備「膽大包天之卓而不群」的力量，詹老師如此勉勵青年們、卻同時也敲醒了我們。面對這個紛擾世界不再僅只以戰戰兢兢的「做好一件事」，更同時該「做大事」。
你我心中都存在那個有衝勁的孩子，只是我們忘記了。
重啟一段大勢代的勇敢對話
每年，未來大人物徵選活動，呼喊出「把成功定義還給每個人」的初衷，在過去幾年來，我們不斷遇見一位又一位真正付諸行動、不顧一切走在實踐路上的35歲以下年輕人。他們勇於衝撞體制、敢於跟這個世界抗衡，重要的是他們都知道那條路是一條不易走的路，可能要突破世俗眼光、可能甚至要對抗家庭、更多時候得面臨隨時失敗的危機。但，他們這份無懼的膽勢並真正落實在行動中，走在膽大包天的路上。
想成功、敢失敗的一場識膽大會
憑藉著膽大包天的勇氣，2022年，我們重啟因疫情停滯的「未來大人物年度論壇」並且一口氣勇敢地舉辦兩天、共計9場活動，從過去提倡的口號「大人有勢我們更有事」一直進化到今年的「不囉唆，做就對了」的理直氣壯上，我們想藉由這系列的活動來一齊發聲，未來大人物都在用行動定義自己想要的成功。
評審團主席鄭麗君分享：「當你有一股聲音正在招喚你時，不要因為過去的失敗而怯懦。最後的動心起念，就是起身吧！去行動吧！」
我們期盼透過2022年選出的20組未來大人物的分享，讓社會能聽到現在所處社會的那股「大勢代」的聲音，聆聽他們如何勇於挑戰「想成功」的衝撞過程。
我們更也期望不要擔憂失敗而膽怯裹足不前，評審黃韻玲董事長也說：「每個人看到不同的世界，人人都可做白日夢，但若不實踐則終究就只是白日夢。」失敗也能化成成功的調味料，添加入失敗滋味後，成功或許會來得更甜美。
11月，迎著這股「想成功、敢失敗」的意識，
邀請你來加入一場「識膽大會」：
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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永續投資2022上半年成長近1200億美元，安聯投信如何陪伴投資人邁向永續之路？
我們想讓你知道的是
永續不只是生活態度，更是資產配置中不可或缺的策略之一！根據晨星統計，僅管全球股票型基金在2022第2季轉為淨流出，全球永續概念基金規模持續成長，累計上半年淨流入將近1200億美元，不只是愈來愈多投資人加入行列，機構法人同步大力擁護，放眼台灣資產管理業，身為「永續投資領跑者」的安聯投信，致力提供投資人最佳的永續投資洞見與解決方案，並倡議主動讓投資發揮影響力。
永續投資是全球主要資產管理業者的共識，翻開安聯環球投資最新出版的永續發展暨盡職治理報告，以「形塑未來 邁向永續之路」主題，確保客戶、安聯營運發展和社會都能擁有更美好的未來。
邁向永續 對企業具2大優勢
安聯環球投資將「永續投資」定義為：在投資組合標的選擇與管理時，符合3大要素，一是對環境或社會具有正面貢獻，二是對環境或社會不存在顯著性的傷害，三是所投資的企業須遵循良好的治理原則。
「目前已到了投資人期待永續理念，能轉化為投資決策的轉捩點！」安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen指出，正是這種思維，引領安聯環球投資在過去一年之內，建置了永續投資團隊，展現專業能力，更為關鍵的是，促進公平成長的機會。
讀到這裡，來個小測驗吧！
聽到「永續投資」，投資人可能不禁要問：對企業股價或自身的資產配置，有什麼優勢？具體而言，落實ESG，就是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）三大面向，可以幫助企業達成降低成本、提高營收兩大優勢。
以「降低成本」來說，隨著愈來愈多投資人希望將資金配在 ESG企業， ESG 表現佳的企業更容易取得資金，不僅是股票市場，更出現在貸款市場，以歐洲而言，已經出現企業簽署貸款協議時，利率會根據第三方機構所給予的 ESG 評級更動，換言之，如果該企業的 ESG 評級在隔年上升，貸款利率就會跟著調降，進一步降低企業的資金成本。
第二大優勢則是「提高營收」，當公司成長遭遇瓶頸，可以從 ESG 角度思考該如何突圍，舉環境保護（E）為例，有企業會透過建立污水管理系統、環境管理系統等設備，增加營運效率；而在社會責任（S）面，不少矽谷科技巨擘投入相當多的資源來留住好人才，平均生產力跟著提高，由此可知，企業愈認真投入ESG ，長期營運效率、營收目標就愈可期。
看見美麗世界 安聯投信永續系列基金陪伴投資人前行
永續的思維不僅讓企業升級，也讓投資人的資金可以發揮更大的影響力，安聯投信持續構建「安聯投信永續系列基金」，以境外基金來說，安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)2022年一舉拿下SMART智富台灣基金獎全球股票型基金獎、海外ESG基金獎兩項大獎，這是如何辦到的？*
答案是：安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)在全球成長股中，積極尋找永續契機，該基金運用「多重把關機制」，選擇投資標的時，先排除營收以菸酒、色情、武器及賭博為主的企業，再運用SRI（ Sustainable & Responsible Investment）產業最佳策略，為企業打分數，不只審視財務狀況，夠永續、能善盡企業社會責任CSR，才有機會進入股票池，唯有兼顧結構性成長、高品質、價值面的個股，才能獲得經理團隊的青睞。
>投資永續 打造正向影響力—安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)
而在安聯投信發行的境內基金中，成立於2006年10月11日的「安聯全球綠能趨勢基金」，是第一檔以新台幣計價、放眼全球的綠能趨勢基金，基金的產業配置上，聚焦環境污染控制、替代能源運用、淨化用水作業三大投資主軸，並尋找最可能受惠於相關主題的股票。
當一家企業所提供的產品或服務，能夠為人們實現更永續的未來，就更有能力面對未知的挑戰，為投資人創造更大的投資報酬機會，這也是永續投資的良性循環──包括安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)，以及安聯全球綠能趨勢基金的「安聯投信永續系列基金」，致力陪伴投資人邁向永續之路，主動讓投資發揮影響力。
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*資料來源：SMART智富台灣基金獎，2022，為本基金A配息類股 (歐元)級別獲獎
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