你還記得自己心中的衝勁嗎？寫在2022未來大人物專題講座舉辦前

文：未來大人物主編 陳淑玲

我幾乎都快忘記，那個勇者無懼我的模樣了，怎麼會？

前幾天以未來大人物團隊的身份應水保局邀請參與了一場演講，那是一場早晨9:30要到場的講座，講題以媒體身份的觀察與分享，向在場長官與近80位觀眾分享關於近來對「地方創生、青年回鄉」的經驗談。對於地方創生，台下坐著水保局長官、地方創生教授老師、學者等，各個都是經驗十足，到場報名的聽眾也大部分對於地方創生有一定的了解。

已經演講、主持過多次、上過各式廣播的我原本並不覺得膽怯，但對這群有著專業領域知識的一群人演講，一上台、我竟然緊張到聲音發抖，接著更甚至鎖喉說不太出話來。這絕對是我演講多年以來，第一次發生的懊惱不已的經驗。怎麼會這樣，我自己也不解！

分享會的最後雖然還是順利在時間內，把該說的話都說完了，但我卻苦惱不已。我想起小時候參加詩詞朗誦比賽，得知評審有著詩人大師余光中，明明知道有大師在場，年紀小小的我硬是選了一首余光中大師的作品《車過枋寮》來朗誦，一上場我根本放開喉嚨放膽念，根本沒想過什麼害怕或害羞。

想起這件事情小事，我只想問自己：膽量去哪裡了？你怎麼了？

前往識膽大會，勇於跟逐漸退卻的自己用力喊話。購票去＞＞

每個人心中的那份試膽與識膽

隨著逐漸長大，身高高了、知識多了，膽量卻越來越小了？害怕一些受傷、擔心可能失去、退卻或許會丟臉的一切事情，逐漸把以前那份大聲喊、沒啥好怕的心情掩沒在長大成人的身份後端。

當我們小心翼翼地執行著一切「大人的事」之時，2022這一屆未來大人物的評審詹偉雄老師卻用如雷貫耳的一句話敲擊了我們：未來大人物就該具備「膽大包天之卓而不群」的力量，詹老師如此勉勵青年們、卻同時也敲醒了我們。面對這個紛擾世界不再僅只以戰戰兢兢的「做好一件事」，更同時該「做大事」。

你我心中都存在那個有衝勁的孩子，只是我們忘記了。

重啟一段大勢代的勇敢對話

每年，未來大人物徵選活動，呼喊出「把成功定義還給每個人」的初衷，在過去幾年來，我們不斷遇見一位又一位真正付諸行動、不顧一切走在實踐路上的35歲以下年輕人。他們勇於衝撞體制、敢於跟這個世界抗衡，重要的是他們都知道那條路是一條不易走的路，可能要突破世俗眼光、可能甚至要對抗家庭、更多時候得面臨隨時失敗的危機。但，他們這份無懼的膽勢並真正落實在行動中，走在膽大包天的路上。

想成功、敢失敗的一場識膽大會

憑藉著膽大包天的勇氣，2022年，我們重啟因疫情停滯的「未來大人物年度論壇」並且一口氣勇敢地舉辦兩天、共計9場活動，從過去提倡的口號「大人有勢我們更有事」一直進化到今年的「不囉唆，做就對了」的理直氣壯上，我們想藉由這系列的活動來一齊發聲，未來大人物都在用行動定義自己想要的成功。

評審團主席鄭麗君分享：「當你有一股聲音正在招喚你時，不要因為過去的失敗而怯懦。最後的動心起念，就是起身吧！去行動吧！」

我們期盼透過2022年選出的20組未來大人物的分享，讓社會能聽到現在所處社會的那股「大勢代」的聲音，聆聽他們如何勇於挑戰「想成功」的衝撞過程。

我們更也期望不要擔憂失敗而膽怯裹足不前，評審黃韻玲董事長也說：「每個人看到不同的世界，人人都可做白日夢，但若不實踐則終究就只是白日夢。」失敗也能化成成功的調味料，添加入失敗滋味後，成功或許會來得更甜美。

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳