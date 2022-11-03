泰勒絲新專輯《Midnights》：13個失眠夜靈感噴發，生涯中最赤裸亦最誠實的一部作品
我們想讓你知道的是
與其說《Midnights》是一張全新的音樂專輯、一段泰勒絲新的音樂時代的開始，不如說是泰勒絲對過往生活的總結。從鄉村轉型為流行，再由輕快流行曲風的成功走向巔峰，後遭到輿論事件、版權事件的重傷、愛情的萌芽與經營，到疫情下的創新民謠風格嘗試，每一次將泰勒絲推向頂峰的轉折，背後總有數不盡的午夜猶豫與徬徨。
文：Brian's corner
10月21日午夜，美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）發布其全新錄音室專輯《Midnights》。此張專輯在VMA典禮年度錄影帶大獎公布的全新音樂作品，自宣布到發行過程不斷引發大量話題，曲目列表與復古女伶Lana del Rey的助陣，更使此張專輯獲得海量社群注目，在發行當下更不斷打破各項紀錄。
深入來看，作品以獨立流行為底——「失眠的13個夜晚」為概念，並融合過往音樂風格和特色，打造出別具特色的低迴氛圍，著實為2022年底必聽的音樂大作之一。
歷經過去一年《Fearless》、《Red》經典專輯重錄時期，正當音樂界都翹首盼望泰勒絲將會重錄哪張經典，各種不同論點分析與風聲甚囂塵上的時刻，泰勒絲卻親自在今年度的VMA音樂典禮上拋出震撼彈，一部空前的全新作品《Midnights》將在10月21日午夜釋出。
姑且不論是否因版權或法律訴訟促使專輯重製延後，此張專輯距泰勒絲上一張全新錄音室專輯《Evermore》已有兩年時間，對於泰勒絲這樣一位靈感豐沛且相當多產的音樂創作家而言並不尋常。因此，即便在這兩年中陸續有重製專輯釋出，此張《Midnights》的音樂表現與內容仍十分令人期待。
由《Midnights》的創作概念與視覺風格檢視，不難理解此張專輯創作題材橫跨過往許多作品時期，並以Indie-pop形式為主，融合不同風格。《1989》的動感與流行、《Reputation》的黑暗合成器風格、《Lover》的浪漫輕盈和《Folklore》與《Evermore》的民謠與迷幻風格，皆能在此張專輯中瞧見。
相比於泰勒絲分界明顯的音樂生涯風格變化（鄉村－流行－民謠)，此張專輯的兼融性與多元是難得一見的，著實是其音樂生涯中再一次的風格突破。
〈Lavender Haze〉、〈Maroon〉
〈Lavender Haze〉以極富動感與流行的EDM風格，開啟專輯的序章，濃厚的《1989》調性展現迷濛又誘人的愛情關係。Lavender Haze（薰衣草濃霧）作為英文諺語中「暈船」的意思，抽象卻又精準表現愛情關係中令人暈眩的美好時刻。
〈Maroon〉則以濃烈關係結束後的留戀與回憶作為題材，撰寫情感結束後的細膩情思。兩首歌以反差極大卻又充滿連結的音樂風格相連，尤以極致細膩的歌詞敘寫展現音樂技巧，開啟專輯患得患失的矛盾情感描寫。
〈Anti-Hero〉
作為專輯的首支單曲，〈Anti-Hero〉完美定調專輯的主題與風格。充滿Indie-pop的曲風特質與復古色調，加上歌詞中不斷傳達的自我矛盾與懷疑，表現午夜時分的複雜情感交織。
〈Anti-Hero〉主要敘寫在年歲漸長後對自我的懷疑與自我厭惡，名氣與隨之而來的評價使泰勒絲不斷對自我產生懷疑。若說《Reputation》是對外界攻擊的反抗，〈Anti-Hero〉便是對自我否定的反思，闡述作為音樂巨星與社群名人的負面心靈狀態。
〈Snow on the beach〉（ft. Lana del Rey）
身為全專輯唯一一首合作曲，加上眾人引頸期盼的Lana del Rey助陣，〈Snow on the beach〉在專輯未釋出前即獲得注目。全曲以浪漫迷幻的曲風，構建愛情雙方情投意合的驚喜與迷濛，細緻的詞作表現與巧妙的旋律，營造使這首全專難得一見的正向曲目更加令人沉醉。
雖然Lana本人在此曲的表現不多，但其復古、夢幻流行的音樂風格卻深刻嵌入此作，加上朦朧時現的合音，恰如其分點綴作品。
〈You're On Your Own, Kid〉、〈Midnight Rain〉、〈Question...？〉、〈Bejeweled〉、〈Labyrinth〉、〈Sweet Nothing〉
由〈You're On Your Own, Kid〉至〈Sweet Nothing〉，泰勒絲展現其感情過程中的情緒變化。從迷戀、質疑、放手、自我成長，再到下一次愛上，並投入其中，泰勒絲表現出不同於戀愛專輯《Lover》的內心情緒轉變，而更加強調戀愛心靈中的不安全感與對自我及對象的質疑。
不僅僅闡述戀愛關係，此段曲目亦展現強烈的議題性，包含厭食症、公眾身分與私人間的轉換、權勢追尋與公眾人物的伴侶關係皆一一展露。既闡述公眾人物私密的一面，也誠實將內心藉由音樂傳遞於聽眾。
〈Vigilante Shit〉、〈Karma〉
既然作為紀錄13個不眠夜的專輯，勢必將有充滿憤怒與黑暗的復仇曲目，特別是在經歷《Reputation》與版權轉賣事件後，泰勒絲更常以強烈字眼、黑暗風格控訴現實中的不悅。
〈Vigilante Shit〉以近似Billie Eilish《When We All Fall Asleep, Where Do We Go？》和Lorde《Pure Heroine》的黑暗節奏曲風，隱射過往經歷的不悅與復仇的決心。
而〈Karma〉則以「業障」嘲諷對方，霸氣而不屑一顧展現對過往經歷的反擊。充滿情緒與節奏感的曲風，帥氣而性感地詮釋作品，確實令人印象深刻。
〈Mastermind〉
〈Mastermind〉為全專終曲，以節奏感十足的流行風格呈現，與〈Lavender Haze〉相呼應。歌曲總結專輯戀愛主線，縝密規劃的戀情終能成就永恆，也同時呼應泰勒絲擅長在作品中精準謀劃、藏匿彩蛋的用心。
〈Mastermind〉在某種程度上中和《Midnights》專輯的黑暗曲風與強烈情緒，展現專輯夢幻而沉醉的另一面，猶如清晨燈火亮起般，表達對現況的喜愛，收束整張專輯的回憶故事。
結語
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