【2022金馬獎】點評入圍最佳劇情片的三部國片：《咒》、《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》的「非普通家庭風暴」

2022年金馬影展，由詹京霖入圍金馬獎13項大獎的《一家子兒咕咕叫》於11月2日揭開序幕。

先不論影展觀摩片，倘若聚焦於金馬獎競賽片，入圍最佳劇情片的五部作品，撇除《智齒》之外，包含《咒》、《哈勇家》、《白日青春》以及《一家子兒咕咕叫》，皆試圖深入家庭之間的人際關係，而在這四部作品中，恰巧都能窺見那是複雜、深長且悠遠的情感，同時輻射出當代的「非普通家庭」。

本篇文章先淺談三部台灣代表——《咒》、《哈勇家》以及《一家子兒咕咕叫》。

從《川流之島》到《一家子兒咕咕叫》，看見的是詹京霖更游刃有餘掌握影像的能力。尤其是在《一家子兒咕咕叫》中，以「賽鴿」做為顯而易見的隱喻，這道引子貫串全片，或更精準的說，游安順對於鴿子、離散兒子的執念，成為全片背後的巨大陰影，而詹京霖適當地利用這種情緒，進一步勾勒一幅逐漸崩蹋的家庭肖像，緩緩侵蝕影像世界。

「離散」與「歸返」兩者的相反動能，在《一家子兒咕咕叫》中形呈了某種必要的迴圈，敘事上看似毫無進展的推進，反倒加深、強化了這種迴圈，上一代的角色遭致禁錮、下一輩的角色選擇出走，在這種拉扯之下，影像敘事行進最終的魔幻意象，就在寫實的基底迸發專屬於影像的魅力，成為今年國片的獨特身影。

金馬執委會選擇《一家子兒咕咕叫》做為開幕片不無道理，具備氣勢。

再來，從《不一樣的月光》、《只要我長大》到《哈勇家》，陳潔瑤始終關注的是原住民故事。《哈勇家》以泰雅族的「Gaga」（規範）開始，透過祖父傳遞「規範」之餘，強調「傳統」、「文化」、「傳承」的重要性；而在祖父的死亡之後，迎來了規範的塌陷，進而開展一串的戲劇性衝突。

接著，陳潔瑤從土地的被剝削，加入了外族的選舉制度，試圖從此觀察家庭成員間的羈絆，甚至更從紐西蘭的異族文化，叩問存在於「語言」之外的「溝通」可能性，在近兩小時的篇幅中，自然且深刻地映照泰雅族的諸多樣貌狀態——從「死亡」開場、「新生」作結，成為自然法則下的生命循環。

而《哈勇家》毋庸置疑是一部原住民電影，在片中出現原住民獨有的文化，包含殺豬儀式、搭建傳統房屋、吹奏口簧琴等等，都成為陳潔瑤透過電影媒材傳遞的意象，但《哈勇家》更多是一部關於家庭的電影，這件事情讓《哈勇家》能夠跨越文化隔閡，有機會走入世界各地觀眾的心窩。

《哈勇家》是水準整齊一致的作品，也是我認為有機會在許鞍華率領的評審團，拿下本屆金馬獎最佳劇情片的電影。

至於柯孟融的《咒》，則是透過恐怖、懸疑、靈異等類型元素，展延一名母親對女兒的強大意念，在類型元素之中仍能窺見自身的導演印記——錄像、視覺暫留、主觀視角等媒材與鏡位的切換，看到了柯孟融作為導演的意念選擇，進而造就一部實則以愛為名的邪教電影。

倘若10年後回望今年的台灣電影，無論是從口碑獎項或是票房成績檢視，《咒》都會是銘刻於台灣影史的作品。

最後，本屆金馬獎競賽的劇情長片之中，個人最鍾愛的是鄭保瑞的《智齒》，有機會再詳談。而對於《哈勇家》以及《一家子兒咕咕叫》，之後《關鍵評論網》也會有陳潔瑤以及詹京霖的導演專訪文章，屆時再深入書寫這兩部作品。

總之，走至年末、冬雨連綿的11月，是每個愛電影的人的盛事，無論是影人還是影迷皆同。今日由《一家子兒咕咕叫》替金馬影展開幕，接下來的三週，好好看電影。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航