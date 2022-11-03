2022/11/03,
經濟

聯準會再升息3碼至近15年來最高，美股道瓊跌505點，亞股走勢不一

聯準會再升息3碼至近15年來最高，美股道瓊跌505點，亞股走勢不一
聯準會主席鮑爾（Photo Credit: AP / 達志影像）

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鮑爾（Jerome Powell）在記者會表示，聯準會將在12月例會思考放慢升息腳步，但尚未做出決定。由於最新數據顯示通貨膨脹頑固，鮑爾預告，聯準會最終可能需要將政策利率升到比官員9月預測還高的水準。鮑爾提醒，現在思考停下腳步「言之過早」。

聯準會再升息3碼至近15年來最高，美股道瓊跌505點

（中央社）美國通膨接近40年高點，聯準會連4度決議升息3碼，主席鮑爾預告升息循環頂點可能高於先前預測，並說現在談停止升息言之過早。美股聞訊倒地，道瓊指數終場跌逾500點。

為恢復物價穩定，聯邦準備理事會（Fed）延續1980年代以來最快升息步調，官員歷經兩天集會再度一致決議升息3碼（0.75個百分點），符合市場預期。聯邦資金利率目標區間升到3.75％至4％，為2008年1月以來最高水準。

鮑爾（Jerome Powell）在記者會表示，聯準會將在12月例會思考放慢升息腳步，但尚未做出決定。由於最新數據顯示通貨膨脹頑固，鮑爾預告，聯準會最終可能需要將政策利率升到比官員9月預測還高的水準。

市場焦點放在聯準會是否會放慢升息步調，鮑爾則指出，當前利率水準意味升息速度重要性已遠低於利率將升得多高、限制性貨幣政策將維持多久。

鮑爾提醒，官員認為還有進一步升息的空間，升息步調放慢不該被視為聯準會認定可結束升息的訊號，現在思考停下腳步「言之過早」。

聯準會公布利率決策後，美股由黑翻紅，直到鮑爾釋放鷹派（主張緊縮貨幣政策）訊號，3大指數掉頭向下，尾盤一蹶不振，10月強勢反彈的氣勢盡失。

鮑爾發言初期，道瓊工業指數一度勁揚418點，終場下跌505.44點，跌幅1.55％，收在32147.76點。標準普爾500指數重挫96.41點，跌幅2.5％，收在3759.69點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌366.05點，跌幅3.36％，收在10524.8點。

美股盤中翻紅，主因是負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明暗示升息腳步可能放慢，以評估今（2022）年多次升息對經濟的影響，因為貨幣政策傳導需要時間。鮑爾隨後在記者會的說詞澆了預期聯準會政策立場轉向的投資人一盆冷水。

聯準會自3月起連6度升息，最近4次升幅都是3碼。今年6月前，聯準會上次升息3碼要回溯到1994年。

聯準會積極升息的背景是通膨居高難下，勞動市場極度吃緊。聯準會偏好參考的美國9月核心個人消費支出（Core PCE）通膨率達5.1％，遠高於長期目標2％；9月失業率3.5％追平半世紀來最低點，就業人口持續成長、工資迅速攀升、消費需求穩健，不利於通膨降溫。

不過，聯準會積極升息下，美國30年期房貸利率近期升破7％，為2002年以來首見，房市陷入不景氣，愈來愈多經濟學家預期美國經濟將在明年步入衰退。

聯準會致力實現「軟著陸」，也就是以積極升息、縮減資產負債表規模拉低通膨之餘，避免經濟陷入衰退。部分官員近期示意希望放慢升息腳步，甚至在明年初停止升息，以觀察經濟及通膨降溫情形。

根據聯準會9月公布的預測，多數官員預期年底前政策利率將升至4.4％，意味12月13日至14日例會將決議升息2碼。利率期貨市場行情顯示，聯準會6週後升息2碼的機率為57％，升息3碼則是43％。

至於明年，多數聯準會官員預期還會升息至少1碼，預定12月公布的最新利率預測是否上修，值得留意。高盛集團（Goldman Sachs）本週上修聯準會升息循環頂點預測，預期明年聯邦資金利率目標區間將達到4.75％至5％。

美股道瓊重挫482點 標普500陷入修正
Photo Credit: 中央社
聯準會連4度決議升息3碼，主席鮑爾預告升息循環頂點可能高於先前預測。美股聞訊倒地，道瓊指數終場跌逾500點。圖為紐約證券交易所。

美數據衝擊Fed放緩升息希望，亞股走勢不一

（中央社）美國最新公布的經濟數據超乎預期，衝擊市場對Fed可能很快減緩升息速度的希望，華爾街股市昨（2）日收跌，亞洲股市今天走勢分歧。

Fed昨天將宣布利率決議，外界雖預期Fed將連續第4度大幅升息，但市場期待官員暗示Fed準備減緩緊縮貨幣政策的腳步。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場已反應了2日（決策會議）的溫和立場，我覺得這不對。」

「根據1日出爐的美國經濟數據，Fed的立場沒理由轉溫和。勞動市場仍強勁，製造業依舊（稍微）擴張。」

「即使我們看到Fed減緩升息步伐，他們仍是升息，貨幣政策仍高度緊縮，前端利率好轉前只會更糟。」

韓國今天出爐的數據以及英國昨天公布的數據顯示，儘管借貸成本上揚，物價仍居高不下，央行對抗通膨，任務艱困。

華爾街股市前一個交易日走跌，亞洲股市今天走勢震盪分歧。

今天因颱風來襲而提早收市的港股延續昨天漲勢，恆生指數收盤漲逾2％。

港股昨因未證實社群媒體貼文宣稱，中國決策官員將成立一個委員會，可能在明年鬆綁清零措施，恆生指數收盤狂漲逾5％。

中國外交部昨天在例行記者會上對此表示，不曾聽聞此事。若干評論員則表示，上月20大後，北京當局其實提高了防疫措施。

儘管中國國家主席習近平在20大上重申清零政策立場，市場交易員仍對防疫措施鬆綁抱持希望。

日股日經指數今天收跌0.1％，來到27663.39點。港股恆生指數收漲2.4％，來到15827.17點。上海綜合股價指數收漲1.2％，來到3003.37點。

至於其他亞股，雪梨、台北和馬尼拉股市都收高。新加坡、雅加達、曼谷和威靈頓股市皆收跌。

首爾股市今天收盤近乎持平，投資人未受北韓今天試射至少10枚飛彈的影響。韓國軍方表示，其中一枚落在接近韓國的水域。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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