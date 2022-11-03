TNL+ 2022/11/03,
美加

沙烏地親王成為推特第2大股東僅次馬斯克，美參議員憂「影響國家安全」籲調查

沙烏地親王成為推特第2大股東僅次馬斯克，美參議員憂「影響國家安全」籲調查
阿瓦里德親王｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

多年來，沙烏地當局打壓境內的言論自由，以及針對在推特上批評該國政府的異議人士，施以長期監禁等刑罰。2022年8月，身為英國里茲大學博士候選人的沙國女子席哈（Salma al-Shehab），僅因在推特上建議沙烏地王室，應提升女性權益等女權議題，竟在返國休假時遭逮捕，並被利雅德法院判處34年監禁。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）於2022年10月31日，呼籲美國外資投資委員會（CFIUS）對沙烏地阿拉伯於馬斯克（Elon Musk）推特收購案中，所扮演的角色進行調查。

據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）轉述墨菲的說法表示，沙烏地阿拉伯曾介入特斯拉執行長馬斯克的推特收購一事，該行徑可能會影響美國國家安全。

美國《有線電視新聞網》（CNN）揭露，沙烏地阿拉伯阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）於今（2022）年5月，將其手上近3500萬股、價值約19億美元的推特股票，轉讓至馬斯克名下，藉此幫助馬斯克以440億美元的價格，成功接管推特，此舉亦讓阿瓦里德親王成為僅次馬斯克的推特第2大股東。

「我們現在應該要有所擔憂，因為對打壓政治言論、影響美國政治有極大興趣的沙國高層，當前已成為這個社群平台的第2大擁有者！」墨菲在推特上這般強調。

該委員會真的願意展開調查嗎？

美國《有線電視新聞網》解釋，美國外資投資委員會主要是由美國財政部（U.S. Department of the Treasury）所主導的跨機構委員會，主要業務是負責調查國外買家對美國企業的收購，若危及國家安全事態嚴重，則其將有可能出手干預。因此，儘管馬斯克已完成了對推特的收購，美國外資投資委員會仍能以「潛在影響國家安全」為由，對其進行審查。

根據美國外資投資委員會於2021年，所提交至國會的報告也指出，倘若委員會認定某些交易存在危及國家安全爭議，該單位有權調查「未完成或已完成」的交易案。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。