2022/11/03,
交通

國1汐止邊坡坍方，南下八堵到大華系統「紫爆」，高公局長：確定週五下班無法恢復通車

國1汐止邊坡坍方，南下八堵到大華系統「紫爆」，高公局長：確定週五下班無法恢復通車
Photo Credit: 高速公路1968即時路況

我們想讓你知道的是

國道1號汐止交流道過去兩天接連發生邊坡滑落，高公局為此封閉五堵入口跟國1南下五堵至汐止主線，受此影響今日上午還不到7點，汐止區多處平面道路已車滿為患，部分路段堵塞。另在今日上午近8點，國1南下八堵-大華系統、大華系統-五堵均呈現紫爆。

《聯合新聞網》報導，國一南下10.1公里處邊坡1日發生邊坡坍方意外，由於連日大雨不斷，該處邊坡昨（2日）晚7時許再度發生坍方意外，崩落土石沖到主線一線車道上，導致路燈倒塌，一旁施工砂石車更險遭土石掩埋，高公局緊急封閉五堵南下入口跟五堵至汐止主線搶修。由於坍方範圍再擴大，高公局長趙興華表示，確定週五下班無法如期恢復通車，今早評估後，才能有明確答案。

國一南下10.1公里處邊坡1日發生邊坡坍方意外：

國道公路警察局昨日於臉書上表示，因土石再度鬆動路燈倒塌，已緊急封閉五堵到汐止交流道南向出口（7K到10K），車輛須配合疏導由五堵下交流道，基隆南下車輛改道國道3號，避開這個路段。

上午8時上班時間，國1八堵到大華系統「紫爆」時速不到20公里

《自由時報》報導，國道1號汐止交流道過去兩天接連發生邊坡滑落，高公局為此封閉五堵入口跟國1南下五堵至汐止主線，受此影響今日上午還不到7點，汐止區多處平面道路已車滿為患，部分路段堵塞。另在今日上午近8點，國1南下八堵-大華系統、大華系統-五堵均呈現紫爆。

未命名
圖片來源：高速公路1968即時路況
高速公路1968上午8點58分即時路況

《中央社》報導，即時路況顯示，今天上午8時左右上班時間，國1八堵到大華系統壅塞，時速不到20公里，大華系統到五堵也車多不好走，時速在40公里以下。

因道路持續封閉，高公局建議用路人提早改道行駛，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

台鐵「基隆至樹林」加開區間車因應

基隆市長林右昌於臉書上表示，自己已跟交通部長王國材聯繫掌握狀況。目前國道替代道路與交維計劃，交通部已與新北市完成連繫，請用路民眾隨時注意高速公路資訊。此外也請王部長指示加開台鐵區間車班次，以協助往返基隆台北輸運。

《聯合新聞網》報導，台鐵局今天於「基隆至樹林」間加開2列900型區間車。台鐵說，增加分別為下行1133次（基隆06:54開、台北07:37到/07:40開、樹林07:56到）；上行1144次（樹林08:49開、台北09:07到/09:09開、基隆09:54到），沿途各站均有停靠。由於國1中斷，國3及平面道又恐大堵車，預計搭火車人數恐大增，台鐵局也加強因應。

新北市長侯友宜也聯繫高公局，請高公局全力搶通主線，並指示交通局、警察局、區公所全面提高警覺，加強汐止地區道路交通應變措施。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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