防疫軟體掌握行蹤強迫隔離，「彈窗」成北京人疫情下最怕一幕，也催生「養碼」產業
我們想讓你知道的是
有北京朋友告訴記者，什麼是「步步驚心」？就是在疫情下出門在外，跨出腳步前，要先考慮被「彈窗」的風險。因為在北京，乃至於全中國，關了你整扇門的不是上帝，而是「大白」。他們並不會為你開一扇窗，只會「彈窗」。
文：邱國強（中央社駐北京特派員）
「上帝關了我一扇門，又彈了我一扇窗。」沒寫錯，這是一位北京人對手機防疫軟體「北京健康寶」的「彈窗」功能，既戲謔又無奈的註解，反映了北京人聞「彈窗」色變的忐忑心情。
但就是這個令北京人心情忐忑、聞之色變的「彈窗」功能，卻讓「北京健康寶」這個軟體，連續兩年獲得中國科研大獎。許多北京人側目之餘，無言以對。當然，也有人無奈之餘，免不了使出北京人擅長的調侃戲謔，發發牢騷。
中國對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的「動態清零」防疫政策，近3年來已經昇華為「國策」。為了便於管理，中國各個地方政府，紛紛開發出功能大同小異，但紅、黃、綠碼的管理目標一致的手機防疫應用軟體，成為中國民眾手機裡必不可缺的軟體。沒有它，形同寸步難行。
這些令全中國民眾敬畏、統稱「健康碼」的防疫軟體，各地有不同稱呼，五花八門。在北京，它叫做「北京健康寶」；在上海，叫做「隨申碼」；在廣東，又叫做「粵康碼」；在河南，則叫做「豫事辦」；四川的名字特別長，叫「四川天府健康通」。
這裡要說的「北京健康寶」，自然是這些軟體中的佼佼者，畢竟是中國網友口中「天子腳下，首善之區」的「帝都」。而它最厲害、且日後被部分外地軟體沿用的功能，莫過於「彈窗」。
所謂「彈窗」的原理，是中國官方利用大數據資料，特別是密布各地的手機基地台，以及進入公共場所及社區的掃碼動作，掌握每名手機持有人的行蹤。
因此，當疫調發現某一地點出現染疫者蹤跡時，要是與染疫者同時及之後1至3天出現在同一地點或鄰近地點，或者是到過出現疫情的地區，便會產生夢幻般的「時空關聯」或「時空交會」。
這時，手機裡的「北京健康寶」就會彈出視窗，勒令手機主人立即向所在地居（村）委會報告，然後返家接受隔離，就是所謂的「彈窗」。
除了「時空交會」，當大數據得知手機主人位在北京以外省市，若所在地出現疫情，那麼也會受到這份「彈窗」大禮。這時候，手機主人就會暫時被「帝都」拒之門外，自己想辦法留在原地，直到「彈窗」解除。
你一定會問，不理這個「彈窗」，會怎麼樣？答案是，「彈窗」不解除，就無法顯示健康碼的顏色。而健康碼只要不是綠碼或無法顯示，您將無法前往需要掃碼的地方，包括所有的公共場所及大眾運輸工具。連自己住的社區甚至樓棟，出去了就再也回不來，只能在家與世隔絕。
這就是讓北京人聞之色變的「彈窗」威力。不解除它，你在北京，就會寸步難行。
在這種威力下，北京人對「彈窗」充滿驚畏與無奈。只要「健康寶」上出現了它，就代表之後5至7天內，你必須老老實實地在家待著。在地的居（村）委會，就會聯絡「大白」（對身著白色隔離服人員的俗稱）上門貼封條，且安上與派出所連線的電子鎖。除非不超過20秒的送餐或做核酸，否則一開門，就是違反防疫規定。
不少北京人、旅外北京人，乃至於旅居北京的台灣人，都有被「彈窗」的經驗。一被彈窗，除非能用視訊代替，否就代表此後5至7天的行程，全部報銷。有人要談生意、應徵面試或出差，因為「彈窗」告吹。甚至有媒體要採訪中共二十大，也都因為它而一部分或全部報銷。
而被「彈窗」者，往往只是去某個商場買了件衣服、吃了個飯，或是到哪個景區散了個心，甚至只是遵守「3天1檢」的規定在某處做核酸。迎來的，卻是在家隔離5至7天、甚至可能更久的命運。
難怪有人說，中國為防疫而開發的「健康碼」，是管控人民行蹤的一大利器，更是一大發明。其中，「北京健康寶」就先後奪得2020年「中國設計紅星獎」及2021年「數字（位）化轉型最佳實踐獎」。而它的「彈窗」設計，更被部分省區的防疫軟體拿去沿用。
北京人對自己手機裡的防疫軟體連續得獎，感到榮耀嗎？在一篇介紹「北京健康寶」得獎的貼文中，底下出現了大量諸如「恭喜彈窗寶」、「趕緊申遺（申請世界文化遺產），不然又是韓國人發明的了」、「美國給光刻機（曝光機）都不換」等留言，酸味十足，令人發噱。
更有人說，「我支持它申遺，也相信設計團隊戶口本得是單頁的，最好是那種孤兒院出來的，連祖墳都沒有的那種」。字裡行間，盡是不帶髒字的唾罵。
有北京朋友告訴記者，什麼是「步步驚心」？就是在疫情下出門在外，跨出腳步前，要先考慮被「彈窗」的風險。因為在北京，乃至於全中國，關了你整扇門的不是上帝，而是「大白」。他們並不會為你開一扇窗，只會「彈窗」。
中國嚴格防疫進北京難，催生「養碼」產業
（中央社）中國防疫嚴格，當中要進入北京需要在過去連續7天內，沒有到訪過有確診和潛在風險地，否則「北京健康寶」會有「彈窗」提示，這也意外催生起「養碼」產業。
據《星島日報》報導，想要進入北京的民眾若「健康寶」出現彈窗提示，則無法進入北京。
於是，「養碼」、「洗碼」成為中國網路上最新流行的防疫新名詞，指的就是民眾在進入北京前，選擇到一個沒有疫情的縣市區連續待滿7天，等到「北京健康寶」的限制入北京彈窗狀態解除。
報導引述一名在北京上學的成都人小果（化名）受訪表示，成都從8月下旬到現在，一直被「北京健康寶」彈窗，雖然成都大多數地區都恢復正常生產生活秩序，但因彈窗依舊存在，學校開學2個月了，她也無法正常進入北京。
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我們想讓你知道的是
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