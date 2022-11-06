俄烏戰爭的糧食危機：烏克蘭向世界各地出口多少糧食？有不通過黑海的替代路線嗎？
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聯合國在9月份表示，只有不到30%的烏克蘭出口糧食送到了低收入國家，而44%的糧食被運往了高收入國家。然而，從聯合國糧農組織的食品價格指數來看，烏克蘭恢復全球糧食出口有助於降低7月至10月底的糧食價格。
俄羅斯表示，它暫停允許烏克蘭恢復從其黑海港口出口糧食的一項國際協議。這個決定對世界市場有何影響？
俄羅斯於2022年7月份解除了對烏克蘭的海上封鎖，允許船隻使用穿越黑海的安全走廊。
此後船隻一直在使用這條走廊，但對協議破裂的擔憂導致世界食品價格上漲。
俄羅斯總統普亭11月初表示，俄羅斯正在暫停允許載有烏克蘭出口糧食的船隻安全通行的協議，但不是終止。
從烏克蘭運出了多少食物？
俄羅斯入侵烏克蘭後，其海軍對烏克蘭的黑海港口實施封鎖，捕獲了烏克蘭境內多地大約2000萬噸用於出口的穀物，以及玉米和葵花籽油等其他食品。
由於烏克蘭是世界上最大的糧食出口國之一，這導致全球糧食價格飆升。
然而，雙方於7月22日簽署了黑海協議，為民事航運提供了安全走廊。
據聯合國稱，第一艘船於8月1日從烏克蘭啟航，截至10月28日，已有超過930萬噸糧食通過黑海出口。
9月份，烏克蘭通過黑海出口了400萬噸糧食。
在俄羅斯入侵之前，它每月運送500萬噸。
出口沒有達到戰前水平的一個原因是許多公司拒絶將貨船送入黑海。
航運雜誌《勞埃德名單》的大衛・奧斯勒說，這些公司仍然害怕他們的船隻撞到水雷或被俄羅斯人襲擊。
俄羅斯10月底宣布將退出俄國烏克蘭黑海港口出口食品協議，烏克蘭港口的航運出口暫停。
然而，裝載食品的船隻星期一再次開始航行。
糧食送到哪裏去了？
根據聯合國人道主義救濟方案，其中一些糧食直接運往世界上最貧窮的國家，一些糧食被運往人們正面臨饑餓風險的國家。
然而，聯合國的數據顯示，過去3個月（8、9、10月）出口的大部分烏克蘭糧食都運往了西班牙、土耳其、義大利、中國和荷蘭。
在戰前幾年，烏克蘭小麥的最大進口國是埃及、印尼和孟加拉。
聯合國在9月份表示，只有不到30%的烏克蘭出口糧食送到了低收入國家，而44%的糧食被運往了高收入國家。
然而，從聯合國糧農組織的食品價格指數來看，烏克蘭恢復全球糧食出口有助於降低7月至10月底的糧食價格。
海上安全走廊運作情況如何？
俄羅斯和烏克蘭都與土耳其簽署了協議，以建立從敖德薩和兩個鄰近港口到伊斯坦堡海峽的走廊。
這條走廊長310海里，寬3海里。
烏克蘭船隻引導糧食船，通過烏克蘭軍隊鋪埋的水雷進出港口。
應俄羅斯人的要求，土耳其人員檢查這些糧食船隻是否有武器。
該協議原定於120天後（即11月中旬）到期，但人們曾希望延長該協議。
為何俄國要暫停協議？
俄羅斯暫時停止黑海走廊協議，稱其「將無法保該協議下船隻通行安全」。
俄國說，一艘使用該走廊的船隻參與了對克里米亞塞瓦斯托波爾的海軍基地的襲擊（儘管聯合國表示襲擊發生時走廊內沒有船隻）。
在烏克蘭，土耳其和聯合國向航運公司保證走廊仍然安全之後，貨船一直在繼續使用走廊。
然而，在俄羅斯宣布這一消息後，全球小麥價格在世界商品交易所上漲了5%以上，玉米價格上漲了2%。
據認為，許多貿易商正在購買額外的穀物和玉米庫存，以防俄羅斯決定採取進一步行動關閉黑海走廊。
不通過黑海烏克蘭如何出口糧食？
戰前，烏克蘭90%以上的糧食出口都是通過海運。
當俄羅斯在2月入侵烏克蘭後封鎖烏克蘭港口時，烏克蘭試圖使用卡車和火車通過陸路出口盡可能多的農產品。
歐盟建立了所謂的「團結通道」，以便烏克蘭的糧食可以從波羅的海的港口以及羅馬尼亞的康斯坦察港運出。
然而，缺乏公路和鐵路運輸能力意味著烏克蘭最多只能通過陸路出口10%的糧食。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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