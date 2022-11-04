印度吊橋坍塌事故：一個大受歡迎的旅遊景點，為何瞬間成為死亡之橋？
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事故發生時，這條有135年歷史的吊橋在維修後重開才5天——到底是哪裡出了問題？61歲的帕爾巴特．戈文德（Parbat Govind當時也在，目擊了災難發生的過程。 「那些傷痕會痊癒，」他說，「但是我們永遠不會忘記那天看到的一切，我們永遠忘不了那些慘叫。」
印度西部古吉拉特邦一條很受歡迎的人行吊橋發生坍塌，造成大量遊客掉入河中的事故發生後，各方仍在追問各種問題。
周日（10月30日）晚上發生在小鎮莫爾比的這一起慘劇，是印度多年來最嚴重的悲劇事故之一，事故造成135人死亡，當中大多數是婦女、兒童和長者。
事故發生時，這條有135年歷史的吊橋在維修後重開才5天——到底是哪裡出了問題？
BBC採訪了一些倖存者、先遣救援人員、當地記者和官員，試圖拼湊出這場本可避免的悲劇全貌。
當地居民和記者將事件歸咎於營運吊橋的公司——警察和地方當局也被指失責。
災難發生前的幾分鐘
周日傍晚18:30過後，馬赫什．查夫達（Mahesh Chavda）和他的兩個朋友買了票，就踏上了莫爾比這條搖搖晃晃的吊橋。
在政府的旅遊網站上，它被形容為一個「技術奇蹟」，而且大受遊客歡迎——它是馬赫什從小最喜歡去的地方之一。
橫跨墨丘河（Machchu river）的這座吊橋長230公尺（754英尺），連接達巴加爾宮（Darbargarh Palace）和拉赫迪爾吉工程學院（Lakhdhirji Engineering College）。關於它的具體建成日期說法不一，但是當地人說，它是在1880年代由當地的大君瓦吉．塔科雷（Waghji Thakore）修建的。
「我曾經和我父母一起來，最近幾年，我每個星期天都會朋友們一起去那裡。」馬赫什說。
他說在上周聽說吊橋重開之後非常「興奮」，然後18歲的他就和朋友們決定要繼續他們的這個逢周日晚上的常備節目。
馬赫什坐在醫院的床上，脖子上套著塑料頸套，向我講述他們走近吊橋的時候，已經能夠看到橋上的人已經過多了。
「於是我們就想等一等，但是驗票的人說我們必須向前走。我們踏上去的那一刻，橋就塌了。」他說。
馬赫什和他的朋友們所站的那一段橋翻過去了，他們被拋進15公尺下的河裡。
這三個少年受了傷，但活下來了。
但是其他100多人卻沒有。這次災難摧毀了很多家庭，他們很多是家中多個成員在這次晚間過橋遊玩期間遇難。
關於修橋狀況的指控
很多人現在都在問，怎麼會發生這種規模的悲劇，以及為什麼沒能避免意外？
這座橋是在上周三重新向公眾開放，以配合古吉拉特新年。
一天前，2008年開始就簽約承包維護和營運這座橋的奧雷瓦集團（Oreva group）老闆傑蘇克．巴伊．帕特爾（Jaysukh Bhai Patel）在記者會上表示，修復工程花費了2000萬盧比（24.2萬美元；21.12萬英鎊）。
「未來八到十年，這座橋都不會有事。而如果是負責任地使用它的話，橋在未來15年都不用維修。」《印度時報》（Times of India）這樣引述他的說法。
報導指，他讚揚修復工作和機械工程，以及該公司聘請的承包商。
周日的意外發生後，警方已經逮捕了與奧雷瓦有關聯的九個人——包括在該企業受薪的兩名經理和兩個驗票員，還有該公司聘用的兩個承包商和三名保安。
他們被以過失殺人方向進行調查，並不涉及謀殺。
BBC試圖聯絡奧雷瓦公司，請求對有關的指控作出回應。
上周較早前，一名公司發言人向《印度快報》（Indian Express）表示，當時在橋的中段有太多人，而且有些人還在故意讓橋晃動起來。
奧雷瓦集團也被指涉及其他失誤，包括未能從當局取得營運吊橋的許可等。
當地行政主管桑迪普辛．薩拉（Sandipsinh Zala）在周一向記者表示，奧雷瓦集團在重開吊橋前，尚未獲發安全證書。
但是很多人質疑的是，為什麼一家以製造鐘錶著稱的公司會被允許維修一座橋。該公司還生產照明產品、電動單車和家用電器。
薩拉沒有接我們的電話，也未回覆我們的訊息，但是他辦公室的一名助理告訴我，奧雷瓦集團最初是在2008年從地區行政當局那裡贏得了一份租賃吊橋的合同。
「薩拉在3月剛剛續簽了該合約。」這名助理說。
BBC看到了一份協議副本，有效期為15年——即直到2037年3月。
協議還列明，該公司承擔維護和安全責任，同時也保留門票收益。
根據文件，該公司被允許將票價定在成人票15盧比和兒童票12盧比，但每張票還會收取2盧比的額外費用。
當局承諾將會進行全面調查，一個特別調查團隊已經設立，調查災難成因。
誰該為橋上過多人負責？
在莫爾比有關事件的所有記述都指，光是被允許同時上橋的人數就能造成吊橋的坍塌。
大多數人都說，橋上最多只能同時有100－150人，但很多目擊者估計，當時橋上有500多人。
長期住在莫爾比的資深記者普拉文．維亞斯（Pravin Vyas）說，他住在吊橋附近，但從沒見過橋上有那麼多人。
「因為是周日，而且是印度排燈節一周長假的最後一天，當地人和遊客一下子那麼大量地出現。很多人也是因為在兩年的疫情封鎖後能出來慶祝，感到很高興。」
「了解同一時間能允許多少人上橋而保證安全，是管理方的責任。但是讓更多人上橋又對他們有好處，因為是收門票的。」他說。
維亞斯表示，鎮上管理當局和警方也不能脫責。
「重開之後，每天有幾千人來這座橋，所以當局不能說他們不知道，因為奧雷瓦集團就沒向他們要許可。」
批評者想知道，一個每天吸引數千當地人和遊客的地方，怎麼會沒有處理緊急事故的安全措施？
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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