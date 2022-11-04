印度吊橋坍塌事故：一個大受歡迎的旅遊景點，為何瞬間成為死亡之橋？

Photo Credit: Geeta Pandey / BBC News 周日坍塌後的莫爾比吊橋。

印度西部古吉拉特邦一條很受歡迎的人行吊橋發生坍塌，造成大量遊客掉入河中的事故發生後，各方仍在追問各種問題。

周日（10月30日）晚上發生在小鎮莫爾比的這一起慘劇，是印度多年來最嚴重的悲劇事故之一，事故造成135人死亡，當中大多數是婦女、兒童和長者。

事故發生時，這條有135年歷史的吊橋在維修後重開才5天——到底是哪裡出了問題？

BBC採訪了一些倖存者、先遣救援人員、當地記者和官員，試圖拼湊出這場本可避免的悲劇全貌。

當地居民和記者將事件歸咎於營運吊橋的公司——警察和地方當局也被指失責。

災難發生前的幾分鐘

周日傍晚18:30過後，馬赫什．查夫達（Mahesh Chavda）和他的兩個朋友買了票，就踏上了莫爾比這條搖搖晃晃的吊橋。

在政府的旅遊網站上，它被形容為一個「技術奇蹟」，而且大受遊客歡迎——它是馬赫什從小最喜歡去的地方之一。

Photo Credit: Geeta Pandey / BBC News 這座吊橋建於19世紀末英國統治印度的時期。

橫跨墨丘河（Machchu river）的這座吊橋長230公尺（754英尺），連接達巴加爾宮（Darbargarh Palace）和拉赫迪爾吉工程學院（Lakhdhirji Engineering College）。關於它的具體建成日期說法不一，但是當地人說，它是在1880年代由當地的大君瓦吉．塔科雷（Waghji Thakore）修建的。

「我曾經和我父母一起來，最近幾年，我每個星期天都會朋友們一起去那裡。」馬赫什說。

他說在上周聽說吊橋重開之後非常「興奮」，然後18歲的他就和朋友們決定要繼續他們的這個逢周日晚上的常備節目。

馬赫什坐在醫院的床上，脖子上套著塑料頸套，向我講述他們走近吊橋的時候，已經能夠看到橋上的人已經過多了。

Photo Credit: EPA / BBC News 救援小艇仍在事故位置附近搜索失蹤者。

「於是我們就想等一等，但是驗票的人說我們必須向前走。我們踏上去的那一刻，橋就塌了。」他說。

馬赫什和他的朋友們所站的那一段橋翻過去了，他們被拋進15公尺下的河裡。

這三個少年受了傷，但活下來了。

但是其他100多人卻沒有。這次災難摧毀了很多家庭，他們很多是家中多個成員在這次晚間過橋遊玩期間遇難。

關於修橋狀況的指控

很多人現在都在問，怎麼會發生這種規模的悲劇，以及為什麼沒能避免意外？

這座橋是在上周三重新向公眾開放，以配合古吉拉特新年。

一天前，2008年開始就簽約承包維護和營運這座橋的奧雷瓦集團（Oreva group）老闆傑蘇克．巴伊．帕特爾（Jaysukh Bhai Patel）在記者會上表示，修復工程花費了2000萬盧比（24.2萬美元；21.12萬英鎊）。

「未來八到十年，這座橋都不會有事。而如果是負責任地使用它的話，橋在未來15年都不用維修。」《印度時報》（Times of India）這樣引述他的說法。

報導指，他讚揚修復工作和機械工程，以及該公司聘請的承包商。

周日的意外發生後，警方已經逮捕了與奧雷瓦有關聯的九個人——包括在該企業受薪的兩名經理和兩個驗票員，還有該公司聘用的兩個承包商和三名保安。

他們被以過失殺人方向進行調查，並不涉及謀殺。

BBC試圖聯絡奧雷瓦公司，請求對有關的指控作出回應。

上周較早前，一名公司發言人向《印度快報》（Indian Express）表示，當時在橋的中段有太多人，而且有些人還在故意讓橋晃動起來。

奧雷瓦集團也被指涉及其他失誤，包括未能從當局取得營運吊橋的許可等。

當地行政主管桑迪普辛．薩拉（Sandipsinh Zala）在周一向記者表示，奧雷瓦集團在重開吊橋前，尚未獲發安全證書。

但是很多人質疑的是，為什麼一家以製造鐘錶著稱的公司會被允許維修一座橋。該公司還生產照明產品、電動單車和家用電器。

薩拉沒有接我們的電話，也未回覆我們的訊息，但是他辦公室的一名助理告訴我，奧雷瓦集團最初是在2008年從地區行政當局那裡贏得了一份租賃吊橋的合同。

「薩拉在3月剛剛續簽了該合約。」這名助理說。

BBC看到了一份協議副本，有效期為15年——即直到2037年3月。

協議還列明，該公司承擔維護和安全責任，同時也保留門票收益。

Photo Credit: EPA / BBC News 本周，莫爾比已經舉辦了數十場葬禮。

根據文件，該公司被允許將票價定在成人票15盧比和兒童票12盧比，但每張票還會收取2盧比的額外費用。

當局承諾將會進行全面調查，一個特別調查團隊已經設立，調查災難成因。

誰該為橋上過多人負責？

在莫爾比有關事件的所有記述都指，光是被允許同時上橋的人數就能造成吊橋的坍塌。

大多數人都說，橋上最多只能同時有100－150人，但很多目擊者估計，當時橋上有500多人。

Photo Credit: AFP / BBC News 很多人在黑夜中被拋入河中。

長期住在莫爾比的資深記者普拉文．維亞斯（Pravin Vyas）說，他住在吊橋附近，但從沒見過橋上有那麼多人。

「因為是周日，而且是印度排燈節一周長假的最後一天，當地人和遊客一下子那麼大量地出現。很多人也是因為在兩年的疫情封鎖後能出來慶祝，感到很高興。」

「了解同一時間能允許多少人上橋而保證安全，是管理方的責任。但是讓更多人上橋又對他們有好處，因為是收門票的。」他說。

維亞斯表示，鎮上管理當局和警方也不能脫責。

「重開之後，每天有幾千人來這座橋，所以當局不能說他們不知道，因為奧雷瓦集團就沒向他們要許可。」

批評者想知道，一個每天吸引數千當地人和遊客的地方，怎麼會沒有處理緊急事故的安全措施？