從中國加入WTO到習近平的二十大，美中關係是怎麼走到今天這一步的？

文：沙磊（John Sudworth，BBC駐北美記者）

上周，習近平在全世界媒體面前走出來——如今這個時刻，他的政府對外國記者的容忍度已越來越低，而他則已經是中國數十年來權力最大的領導人。

他的歷屆前任都受到任期不超過兩屆的限制，這個傳統如今已被打破。隨著第三屆任期到手，他已經鞏固了自己對中國的權力，而且可能是永久的。

但是就在習近平在國內大權在握之際，在國際舞台上，現在的局勢卻是罕見地如此動蕩不穩。

這個中共的領導者越是強化中國的威權體系，他就越是在挑戰我們這個全球化時代的一個決定性設想——隨著中國變得越來越富裕，它會變得越來越自由。

這一設想驅動了華盛頓與北京數十年的貿易合作與交往。

它是中美經濟合作關係的基石。在這種關係中，每年有超過5000億美元的商品跨越太平洋。

現在，隨著習近平開始他的第三個任期，他面臨著與美國持續的貿易戰，以及試圖阻止中國獲得美國高端晶片製造技術的制裁的新嘗試——據一些評論人士指，這一舉動旨在「不惜代價地」減緩中國的崛起。

北京辯稱，最近兩國關係的明顯寒意，是源自於美國想要保持它作為世界霸主的地位。

美國總統喬・拜登（Joe Biden）最新公布的「國家安全戰略」認定北京對現有世界秩序的威脅比莫斯科更大。而華盛頓也已經開始討論，中國攻打民主制的台灣不再是遙遠的可能性，而是越來越切實的前景。

這與過往的理解相去甚遠，彼時中美領導人會聲稱，共同富裕最終將會勝過彼此的意識形態差異，超越一個現有超級大國與一個新興大國之間的緊張關係。

所以，我們是怎麼走到這一步的？

「自由的習慣」

美國總統拜登越來越將中國看成是對手，這可謂是個不小的諷刺。而他試圖切斷中國對先進半導體技術的准入渠道，可能是對貿易與交往策略的最重大翻轉。

1990年代末，當時是美國參議院議員的拜登是致力歡迎中國進入世界貿易組織的關鍵推動者之一。

「中國不是我們的敵人，」他在2000年訪問上海時這樣告訴記者——這一論調是建基於一種信念，認為加強貿易會將中國鎖定在一個有共同規範和普世價值的體系裏，並幫助中國崛起成為一個負責任的大國。

中國成為世貿成員在喬治・布希總統（George W Bush）任期內成為現實，它是數十年來加強交往的政策中一項最亮麗的成果。這一政策得到從理查・尼克森（Richard Nixon）開始的歷任美國總統支持。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國在2000年加入WTO，當時是一個受到西方歡迎的時刻

美國大企業也一直在極力游說中國進一步開放。像英美煙草集團（British American Tobacco）就很熱衷於向中國消費者出售產品，而美中貿易全國委員會（US-China Business Council）則很渴望獲取廉價而順從的勞動力。

對於擔心藍領工人失業的美國工會組織，和所有關注人權的人來說，中國加入世貿是具有意識形態上的合理性。

當時作為德州州長的小布希在2000年5月的總統競選活動期間向波音公司（Boeing）員工發表的演講，或許是一次最佳表述。

他說，與中國進行貿易的理由，「不僅僅是一個商業問題，而是一個信念問題。」

「經濟自由會創造自由的習慣，而自由的習慣會創造對民主的期許。」

有那麼一段時間，日益繁榮的中國確實像是會帶來一些至少有限度的政治改革。在加入世貿之後的幾年，網路也像在世界其他地方一樣，給了中國人一個過去做夢都沒想過的機會，可以討論和表達異見。

比爾・柯林頓（Bill Clinton）曾說過一句著名的話，說共產黨想壓制網路，會相當於「想將果凍釘在牆上一樣」。

甚至在習近平2012年成為中共黨總書記之後的第一任期裏，國際媒體的報導也常常聚焦那裡摩天大樓林立的天際線、各種文化交流以及新興中產，以此作為中國正在從根本上發生良性改變的證據。

但是在他執政初期，已有不少跡象顯示，習近平對那些初現雛形的「自由習慣」，不是視之為全球化的良好結果，而是要不惜代價與之對抗的東西。

「九號文件」，一份據報是在習近平第一任期開始幾個月後由中共中央辦公廳發布的文件，列出要提防的七個危險（即所謂「七不講」禁令），包括「普世價值」，超出黨控制以外的「公民社會」，以及新聞自由。

習近平相信，這些是意識形態弱點，是堅持社會主義路線不力，蘇聯的倒台就是由此導致的。

共同擁護普世價值的理想主義，對他而言就像特洛伊木馬，會將中國共產黨引向相同的結果，而他的應對辦法就是迅速而堅定——乃至於無所顧忌地重新強調威權主義和一黨專政。

「牆上的果凍」

到他的第二個任期，中國已經開始牢牢地將果凍釘在牆上了：監禁律師、打壓異見、扼殺香港的自由，在邊遠的西部新疆建設大型營地拘禁超過100萬維吾爾人。

但是，卻很少有證據顯示西方政府會迅速放棄他們對貿易和交往政策的支持，更不用說像北京現在所宣稱的那樣，轉向積極遏制中國崛起的政策了。

數十年來，中國進入世貿給那些將供應鏈與中國勞工對接的企業帶來巨額利潤，也為企業向中國消費者銷售產品開闢了新的前線。各國大使館多年來一直有數以百人計的貿易團隊進駐——很多到現在仍是如此。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國的迅速崛起給西方企業帶來巨大利益

英國與中國所謂的「黃金時代」就是對這種貿易與交往口號大吹大擂的的吹噓，而它就是在習近平的第一任期裡開始的，一直延續到其第二任期。