2022/11/03,
歐洲

普亭「俄羅斯堡壘」策略奏效？歐洲智庫：對俄制裁「不是不報，是時候未到」

普亭「俄羅斯堡壘」策略奏效？歐洲智庫：對俄制裁「不是不報，是時候未到」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Bruegel預測俄國今年GDP（國內生產毛額）將衰退5％至6％，雖比部分學者先前預估的衰退12％至15％還少，但俄國經濟中長期的衝擊將會陸續浮現。在產業面，今年已可見到俄國汽車和航空部門在國際供應鏈貿易抵制下的生產衰退，而高階技術人才外逃，以及外資撤出俄國市場，都將使俄國經濟難以回到往日榮景。

（中央社）經歷8個月來連續7輪國際制裁，俄羅斯經濟表現卻未如外界原本預期的崩潰，歐洲智庫Bruegel近期發布調查，解析俄國尚能挺住的原因，並指今（2022）年底制裁效果就會開始發威，亦即「不是不報，時候未到。」

俄烏戰事陷入膠著，歐元區10月通膨率續創新高達10.7％，俄國經濟卻還能支援侵烏，甚至1到9月財政收入高達1984億美元（約新台幣6.4兆元），比前一年同期翻了不只一倍。歐盟制裁是搬石頭砸自己的腳嗎？俄國總統普亭（Vladimir Putin）為戰時經濟所預備的「俄羅斯堡壘」（Fortress Russia）策略成功了嗎？

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）10月下旬發布的報告指出，俄國中央銀行先前確實有效抵擋歐美制裁措施下的金融危機，但接下來普亭的經濟「堡壘」就可能被攻破。

Bruegel報告首先解釋俄國今年前3季財政收入暴增，原因來自石油、天然氣等國際價格大漲的出口暴賺，以及歐美制裁下的進口遽減，估計全年財政收入可達2400億美元，明年也還會有1000億美元的水準。

國庫成為普亭的戰爭提款機，但該報告指出，原物料以盧布計價後（因歐美將俄國踢出國際金融資訊交換系統）的收入銳減，加上戰爭花費大，6至8月俄國聯邦政府出現1.45兆元盧布（約新台幣7600億元）的財政赤字。為了減低赤字，普亭政府可能會縮減支出，但這將會對中長期的經濟帶來負面影響。

該報告也估計俄國銀行體系約有三分之二無法與歐美往來（以資產價值計），上半年因外匯業務大減導致250億美元的損失。目前歐洲仍保持部分與俄國石油、天然氣的交易，但隨著歐盟自明年起全面禁止進口俄國石油，以及對俄國天然氣需求持續砍低，俄國金融和財政的大麻煩才要真正開始。

此外，該報告認為盧布升值其實是表象，關鍵的數字是外匯交易量驟降到只剩戰前的三分之一，代表歐美的金融制裁有效，且因俄國央行管制匯兌，所以俄國貨幣的強勢並非反映其經濟體質。

Bruegel預測俄國今年GDP（國內生產毛額）將衰退5％至6％，雖比部分學者先前預估的衰退12％至15％還少，但俄國經濟中長期的衝擊將會陸續浮現。

在產業面，今年已可見到俄國汽車和航空部門在國際供應鏈貿易抵制下的生產衰退，而高階技術人才外逃，以及外資撤出俄國市場，都將使俄國經濟難以回到往日榮景。

俄國石油、天然氣失去歐盟這個最大市場後，雖然有中國、印度等國趁機撿便宜，但一方面俄國通往中國的第2條輸氣管還需多年才建成，另一方面這些國家未來仍會向俄國殺價，再加上俄國能源貿易主要依靠歐美金融業保險的這條路將被砍斷，因此普亭這根經濟支柱已大受損傷。

無論戰爭結果如何，未來俄國都將被歐美為主的至少半個世界所抵制、孤立，美國智庫FPRI學者海斯（Maximilian Hess）甚至以「北韓化」來比喻，而俄國家庭可支配所得已自2014年入侵克里米亞（Crimea）後的西方制裁下縮減，他認為只要普亭還在位，民間經濟將更惡化。

由此看來，全球民主陣營的連續7輪對俄制裁措施其實能夠收效，但需要更多國際合作防堵漏洞，才能對普亭帶來更大壓力，早點結束這場戰爭。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。