美國期中選舉：Z世代參戰、LGBTQ候選人數創新高，國會能不能過半影響拜登是否跛腳
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拜登和民主黨最不想看到的情況就是兩院都沒保住，這可能導致拜登的政策在未來兩年徹底被凍結，且共和黨致力撤銷過去兩年已通過的立法，或許還會彈劾他。拜登則可行使總統否決權來阻止立法、打消那些想要推翻他政策的企圖，而拜登已表明會在一些情況下動用否決權，例如任何讓墮胎在全國變成違法行為的法案。
（中央社）美國期中選舉將於11月8日登場，會決定聯邦參議院、眾議院兩院由在野的共和黨或執政的民主黨掌控，選舉結果也將為總統拜登（Joe Biden）未來兩年任期帶來深遠影響。
路透社分析不同的選舉結果可能對拜登政府造成哪些後果。
- 民主黨繼續掌控參眾兩院
對民主黨來說，最好的結果就是保有參眾兩院的控制權，但各界一向認為出現這種情況的可能性很小，民意調查分析網站FiveThirtyEight等單位預估，民主黨目前大概只有20％的機率能保住眾議院多數優勢。
拜登承諾，如果民主黨保住國會控制權，就要將墮胎權寫入法律，並通過攻擊性武器的禁令，他也可能在資助兒童托育、社區大學和改革移民政策的計畫上加倍努力。
不過，拜登執政頭兩年，已證明一黨同時掌控國會和白宮，並不代表總統就能稱心如意。
在墮胎和移民等非關預算的議題上表決時，可能仍需要60名參議員的支持才能避開「阻撓議事」（filibuster）規則。
- 民主黨維持在參院的優勢，但輸掉眾院控制權
這種情況將引發一連串由眾院主導的調查，從而讓拜登的總統任期窒礙難行，任何新的大型支出法案也可能無法通過，因為眾院只需簡單多數就能擋下。
美國聯邦眾議院共有435席，當一個政黨掌握了多數席次，旗下國會議員就可成為眾議院各委員會主席，並排定他們的議程。
有可能擔任各委員會主席的共和黨眾議員已表明，他們打算調查拜登的內閣成員和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）抗疫資金，還有一些議員鎖定拜登之子杭特（Hunter Biden）在海外的工作，以及聯邦調查局（FBI）對共和黨籍前總統川普（Donald Trump）發起的調查。
眾院也有可能展開彈劾程序，部分共和黨人曾說想要彈劾拜登，雖然他可能面臨的「叛國、賄賂或其他輕重罪」指控都不明確。任何彈劾案都要由參院審理，而民主黨能靠著在參院的優勢擋下。
共和黨人也矢言提案刪減拜登優先施政項目的開支，例如對烏克蘭的鉅額軍事援助或環境倡議。如果民主黨主導的參院不願配合，共和黨人可能會揚言讓一些政府部門關閉或拒絕提高舉債上限來作為反制。
第118屆美國國會將於2023年1月3日展開，兩黨可能一開始就會為了政府在剩餘財政年度的預算資金而角力。美國本財政年度到2023年9月30日為止。
民主黨若能在參院保住微弱的控制權，將可繼續掌有同意法官任命案的權力，並阻止共和黨籍眾議員推翻拜登的政策、且推出自己的議程。參院多數黨領袖也可決定要表決哪些事項，或將哪些議題束之高閣。
- 民主黨沒保住參眾兩院
拜登和民主黨最不想看到的情況就是兩院都沒保住，這可能導致拜登的政策在未來兩年徹底被凍結，且共和黨致力撤銷過去兩年已通過的立法，或許還會彈劾他。
共和黨可能會全力推動大幅削減國內支出，並讓一些原定於2025年年底到期的減稅規定變成永久性措施。還有人提議改革攸關退休群體的龐大社會安全計畫，以及年長者和身心障礙人士的醫療保險。
拜登則可行使總統否決權來阻止立法、打消那些想要推翻他政策的企圖。國會通過的法案還須總統簽署才能成法，而拜登已表明會在一些情況下動用否決權，例如任何讓墮胎在全國變成違法行為的法案。
要推翻總統否決權，需要在參眾兩院擁有三分之二多數，而共和黨不太可能握有這麼強大的席次優勢。
預料共和黨無法在期中選舉拿下足夠多的參院席次來克服「阻撓議事」規則，因此墮胎或移民的相關法案很難在會期之初通過。
不過，共和黨人可在稅務和預算相關議案上採取特殊的「協調」程序，在歧見甚深的國會中，兩黨都曾利用這個方法來推進自己的議程。
至於眾院彈劾拜登的程序能否進一步送交參院審理，將取決於參院多數黨領袖如何決定，一般認為這個位置很可能由共和黨資深參議員麥康奈（Mitch McConnell）拿下。
他已承諾，如果成為參院多數黨領袖，將擋下拜登在2024年提名的任何最高法院大法官人選。
Z世代進軍美國會，25歲李威特可望成最年輕女議員
美國期中選舉即將於11月8日登場，在新罕布什爾州共和黨國會初選出線的新秀李威特（Karoline Leavitt）可望寫下紀錄，以25歲之姿進軍國會，成為最年輕的女性議員。
李威特回憶起2018年的某一天，她的朋友們正在觀看美式足球比賽，而她則在學生餐廳裡填寫表格，申請成為白宮實習生。
李威特接受美聯社訪問時說：「我記得我當時想著，『如果我抓住這個機會，那就值得錯過世界上任何一場美式足球賽』。」
後來，她順利進入白宮實習，最終在前總統川普的白宮新聞辦公室任職，接著成為美國共和黨明日之星斯特凡尼克（Elise Stefanik）的通訊主任。
2014年，斯特凡尼克以30歲之姿，成為最年輕的女性國會議員，在她的鼓舞下，李威特如今正在競選眾議院席位，25歲的她可望在11月8日的期中選舉日締造歷史，打破民主黨眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio Cortez）2018年以29歲之齡當選的紀錄。
李威特毫不掩飾她對川普的支持，如果她能在今年競爭最激烈的選戰之一中，擊敗擔任兩屆聯邦眾議員的民主黨對手巴帕斯（Chris Pappas），她將成為下屆國會中的最年輕成員。李威特比同為Z世代候選人、民主黨籍的佛羅斯特（Maxwell Alejandro Frost）小7個月，後者正在競選佛羅里達州國會眾議員席位。
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
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在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。