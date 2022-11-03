研究：藍鯨每天吞下43.6公斤塑膠微粒，99％早已存在於牠們獵食的生物體內
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一般人很容易想像鯨魚在海洋中游動時會吸入大量塑膠微粒，但研究人員發現情況並非如此。事實上，鯨魚體內的塑膠微粒有99％是早已存在於牠們獵食的生物體內。卡哈尼－拉波特說，「這對我們來說很重要」，因為人類也會吃那些漁獲。
（中央社）1日發布的研究估計，藍鯨每天會攝食多達1000萬個塑膠微粒，相當於43.6公斤。這表明無所不在的塑膠汙染對這種地球上體型最大動物構成的危害，比過往所想還要嚴重。
塑膠微粒是直徑或長度小於5毫米的塑膠碎片，經由各種消耗性產品和工業廢棄物的處置和分解而產生。從海洋最深處到山脈最高處，甚至在人體器官和血液中，處處可見微小的塑膠碎片。
綜合《法新社》和《路透社》報導，發表於知名國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）的一項模型研究，估算出鯨魚每天攝入多少塑膠微粒。
一個以美國為首的研究小組對棲息在加州外海的191頭藍鯨、長鬚鯨和座頭鯨植入標籤，以觀察牠們的活動。
研究主筆、加州州立大學富勒頓分校（California State University, Fullerton）研究人員卡哈尼－拉波特（Shirel Kahane-Rapport）說：「這基本上就像是個Apple Watch，裝在鯨魚的背上。」
卡哈尼－拉波特告訴《法新社》，這些鯨魚大多是在深度50到250公尺的海域覓食，也就是「水柱（water column）中塑膠微粒最集中的地方」。
研究人員估算出鯨魚每天攝取及過濾掉的食物大小和數量，模擬出3種不同的狀況。
在最可能的情況下，藍鯨每天會攝食多達1000萬個塑膠微粒，相當於43.6公斤。
在每年90至120天的覓食季節，相當於每年攝入超過10億個塑膠微粒。
據估計，座頭鯨和長鬚鯨每天會吞下大約400萬個和600萬個塑膠微粒。
一般人很容易想像鯨魚在海洋中游動時會吸入大量塑膠微粒，但研究人員發現情況並非如此。
事實上，鯨魚體內的塑膠微粒有99％是早已存在於牠們獵食的生物體內。
卡哈尼－拉波特說，「這對我們來說很重要」，因為人類也會吃那些漁獲。
她說，「我們也吃鯷魚和沙丁魚」，而「磷蝦是食物網的基礎」。
卡哈尼－拉波特說，先前的研究表明，如果把磷蝦放在有塑膠微粒的水箱中，「牠們會把那吃下肚」。
數十年來，塑膠微粒在海洋中的濃度不斷增加，目前還不清楚攝入塑膠微粒可能對鯨魚健康產生何種潛在影響。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。