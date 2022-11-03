2022/11/03,
環境

研究：藍鯨每天吞下43.6公斤塑膠微粒，99％早已存在於牠們獵食的生物體內

研究：藍鯨每天吞下43.6公斤塑膠微粒，99％早已存在於牠們獵食的生物體內
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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一般人很容易想像鯨魚在海洋中游動時會吸入大量塑膠微粒，但研究人員發現情況並非如此。事實上，鯨魚體內的塑膠微粒有99％是早已存在於牠們獵食的生物體內。卡哈尼－拉波特說，「這對我們來說很重要」，因為人類也會吃那些漁獲。

（中央社）1日發布的研究估計，藍鯨每天會攝食多達1000萬個塑膠微粒，相當於43.6公斤。這表明無所不在的塑膠汙染對這種地球上體型最大動物構成的危害，比過往所想還要嚴重。

塑膠微粒是直徑或長度小於5毫米的塑膠碎片，經由各種消耗性產品和工業廢棄物的處置和分解而產生。從海洋最深處到山脈最高處，甚至在人體器官和血液中，處處可見微小的塑膠碎片。

綜合《法新社》和《路透社》報導，發表於知名國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）的一項模型研究，估算出鯨魚每天攝入多少塑膠微粒。

一個以美國為首的研究小組對棲息在加州外海的191頭藍鯨、長鬚鯨和座頭鯨植入標籤，以觀察牠們的活動。

研究主筆、加州州立大學富勒頓分校（California State University, Fullerton）研究人員卡哈尼－拉波特（Shirel Kahane-Rapport）說：「這基本上就像是個Apple Watch，裝在鯨魚的背上。」

卡哈尼－拉波特告訴《法新社》，這些鯨魚大多是在深度50到250公尺的海域覓食，也就是「水柱（water column）中塑膠微粒最集中的地方」。

研究人員估算出鯨魚每天攝取及過濾掉的食物大小和數量，模擬出3種不同的狀況。

未命名
圖片來源：Nature Communications volume 13, Article number: 6327 (2022)

在最可能的情況下，藍鯨每天會攝食多達1000萬個塑膠微粒，相當於43.6公斤。

在每年90至120天的覓食季節，相當於每年攝入超過10億個塑膠微粒。

據估計，座頭鯨和長鬚鯨每天會吞下大約400萬個和600萬個塑膠微粒。

一般人很容易想像鯨魚在海洋中游動時會吸入大量塑膠微粒，但研究人員發現情況並非如此。

事實上，鯨魚體內的塑膠微粒有99％是早已存在於牠們獵食的生物體內。

卡哈尼－拉波特說，「這對我們來說很重要」，因為人類也會吃那些漁獲。

她說，「我們也吃鯷魚和沙丁魚」，而「磷蝦是食物網的基礎」。

卡哈尼－拉波特說，先前的研究表明，如果把磷蝦放在有塑膠微粒的水箱中，「牠們會把那吃下肚」。

數十年來，塑膠微粒在海洋中的濃度不斷增加，目前還不清楚攝入塑膠微粒可能對鯨魚健康產生何種潛在影響。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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