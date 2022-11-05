我在葡萄牙當交換學生：葡萄牙人很會察言觀色，十分熱心，說是歐洲的台灣人也不為過

文：Yen

「我不是學生。我在過海關的時候說我是來觀光的，但其實我是來工作的！」聽他這樣說，我不禁捏了一把冷汗。

在我眼前住同一層學生公寓的新室友，是一位來自巴西的男孩佩德羅。他正值大學生的年齡，所以當我問起「你也是來當交換學生的嗎？」，他告訴我他是怎麼入境的。

葡萄牙說西班牙文嗎？陌生的大航海國家

因從小對葡萄牙文化的憧憬、好奇葡萄牙的國情政治，我在大學期間交換到了他們的第二大城——波爾圖（Porto）。然而，在抵達葡萄牙之前我沒有認識任何人；更甚者，當時全葡萄牙只有三位台灣留學生，其中兩位在首都里斯本，只有我一個人在北部，這樣的經驗深切地讓我能夠體會移工隻身來到台灣打拚的心情。

當我跟別人提起我在葡萄牙交換的時候，最常聽到的問題就是葡萄牙人說西班牙文嗎？甚至還聽過有人說完全不知道在西班牙旁邊還有這個國家，可見台灣人對葡萄牙的認識真的較淺。

在這將近一年的交換時光，除了波爾圖大學的學業外，因為關注人權議題，我也同時蒐集在葡萄牙移工移民的相關資料。在日常生活中，認識了從巴西、莫三比克來到異鄉葡萄牙打拚的移工。從我的一些觀察中，覺得葡萄牙是一個對「外國人」相當友善的國家。

不排斥異己的溫暖接納

葡萄牙人對外國人相當友善，儘管對方不會說葡語，葡萄牙人也會使用英語與對方溝通，主動詢問是否需要協助。我在這將近一年的期間，屢屢受到葡萄牙人大力相助，雖然我的葡語不流利，身邊的朋友還是全心全意地幫助我。在我開口求助以前，他們就會主動來問我需不需要幫忙翻譯、有筆記可以借給我，真的讓我覺得非常感動！而且每門課都有這樣的同學，讓我在課堂上不會太過孤單（別說台灣人了，連亞洲人都非常少）。

印象最深刻的是當我經過學生餐廳時，突然有位女生叫住我，問我是不是有修某一門課。原來她是那堂課的同學，知道我聽不太懂葡文，自願幫我翻譯課堂內容，所以我在課上得到她很多幫助，很感謝她。葡萄牙人是很會察言觀色的歐洲人，他們會留意周遭誰需要幫助而主動上前，十分熱心，說是歐洲的台灣人也不為過，這也是我很愛葡萄牙的原因之一。在這樣的社會氛圍下，我即使身為相對「稀有」的東亞人，也不會感覺到一絲歧視，身邊不同族裔的朋友也表示都沒遇過不當對待。

這讓我想起在台灣，曾在公共場所聽到對移工的歧視。記得有次在連鎖甜甜圈店挑選甜甜圈時，聽到女店員高聲對移工品頭論足，說「外勞又髒又臭，我完全不想靠近」、「外勞都拿iPhone，都不知道錢哪來的，應該是假貨吧」等等充滿歧視性的言論。即使民眾認為移工薪資在台灣偏低，但若有規劃系統性儲蓄，買高價位手機來使用並非不合理。雖然自己並非移工也非新移民，但這樣歧視的言論實在難容。我想，對移工來說，身為人而能被尊重是非常重要的，葡萄牙人對不同膚色、人種一視同仁，是台灣人值得效仿的。

居留自動延簽，給予完整公民權

根據經濟合作暨發展組織（OECD）的資料指出，在葡萄牙的外國出生人口達一百萬，並約佔人口的10%，每年也都接納許多長期或是永久的移民。2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發之際，葡萄牙政府給予移民及尋求庇護者暫時性的完整公民權，讓他們可獲得完整醫療資源、正常居留狀態等等待遇。即使是居留簽證還在審核的狀態，也讓他們的居留自動延期三、四個月，讓他們無後顧之憂。

相較我國，移民署自2020年7月17日起至今，已宣布自動延長30日在台停留期限之措施二十餘次，保護2020年3月21日以前入境且目前尚未逾期停留之外國人。此項措施為自動展延，毋需另行申請，雖不若葡國還賦予公民權，但仍相當便民。

法令尊重上下班，照顧勞工身心

在2021年時，葡萄牙的議會通過了新的勞動法，內容包含禁止雇主在下班後聯絡勞工、雇主須幫忙負擔勞工在家工作的水電帳單支出、為了避免員工的疏離感，至少每兩個月要跟主管實體會面一次。

關於下班後仍交辦工作一事，我國勞動部已在2014做出函釋界定該情況亦為工作時間：「雇主如有於工作時間以外，以通訊軟體、電話等要求勞工工作，仍應認屬工作時間，並受勞動基準法有關工資、工作時間、休息、例休假規定之規範。」其中，也具體說明補登工時之方法：「依勞動基準法第30條第5項規定，雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡，逐日記載勞工出勤情形。勞工若於工作場域外應雇主要求提供勞務，勞工可自行記錄工作的起迄時間，輔以對話、通訊紀錄或完成文件交付紀錄等佐證，送交雇主補登載工作時數，雇主應依法補登工時並給付工資（含延時工資或休假日出勤工資）。」

而關於在家工作的身心照顧方面，勞動部職業安全衛生署於2021年參考國內外相關措施規定，訂有「居家工作職業安全衛生參考指引」給予參考，其中雖提及居家工作者應注意工作及生活平衡，但僅有概念性說明，缺少具體作法或法令。

由此觀之，台灣雇主仍可在勞工下班後交辦工作，而葡萄牙是完全不行的。我在葡萄牙生活時也有同樣的感覺，例如我用通訊軟體跟房東報修時，房東跟我說她在度假，回來再幫我處理；抑或是我跟同學提及自己假日要出遊，期間他們也不會來連絡我討論課業報告，還會祝福我玩得開心。可以感受到歐洲人非常重視休息，給我一種休假時就無須再處理公務、希望你好好放鬆的心情。

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