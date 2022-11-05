我在葡萄牙當交換學生：葡萄牙人很會察言觀色，十分熱心，說是歐洲的台灣人也不為過
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我的觀察是，只要在這片土地上各自安好，葡萄牙並不會趕盡殺絕，而是採取更人道、人性的方式來處理。例如上述的就業居留，就有一種就地合法的轉圜餘地，不僅給予勞工機會先在當地試試看是否勝任工作內容，對政府、雇主而言更可以填補勞動力缺乏。
文：Yen
「我不是學生。我在過海關的時候說我是來觀光的，但其實我是來工作的！」聽他這樣說，我不禁捏了一把冷汗。
在我眼前住同一層學生公寓的新室友，是一位來自巴西的男孩佩德羅。他正值大學生的年齡，所以當我問起「你也是來當交換學生的嗎？」，他告訴我他是怎麼入境的。
葡萄牙說西班牙文嗎？陌生的大航海國家
因從小對葡萄牙文化的憧憬、好奇葡萄牙的國情政治，我在大學期間交換到了他們的第二大城——波爾圖（Porto）。然而，在抵達葡萄牙之前我沒有認識任何人；更甚者，當時全葡萄牙只有三位台灣留學生，其中兩位在首都里斯本，只有我一個人在北部，這樣的經驗深切地讓我能夠體會移工隻身來到台灣打拚的心情。
當我跟別人提起我在葡萄牙交換的時候，最常聽到的問題就是葡萄牙人說西班牙文嗎？甚至還聽過有人說完全不知道在西班牙旁邊還有這個國家，可見台灣人對葡萄牙的認識真的較淺。
在這將近一年的交換時光，除了波爾圖大學的學業外，因為關注人權議題，我也同時蒐集在葡萄牙移工移民的相關資料。在日常生活中，認識了從巴西、莫三比克來到異鄉葡萄牙打拚的移工。從我的一些觀察中，覺得葡萄牙是一個對「外國人」相當友善的國家。
不排斥異己的溫暖接納
葡萄牙人對外國人相當友善，儘管對方不會說葡語，葡萄牙人也會使用英語與對方溝通，主動詢問是否需要協助。我在這將近一年的期間，屢屢受到葡萄牙人大力相助，雖然我的葡語不流利，身邊的朋友還是全心全意地幫助我。在我開口求助以前，他們就會主動來問我需不需要幫忙翻譯、有筆記可以借給我，真的讓我覺得非常感動！而且每門課都有這樣的同學，讓我在課堂上不會太過孤單（別說台灣人了，連亞洲人都非常少）。
印象最深刻的是當我經過學生餐廳時，突然有位女生叫住我，問我是不是有修某一門課。原來她是那堂課的同學，知道我聽不太懂葡文，自願幫我翻譯課堂內容，所以我在課上得到她很多幫助，很感謝她。葡萄牙人是很會察言觀色的歐洲人，他們會留意周遭誰需要幫助而主動上前，十分熱心，說是歐洲的台灣人也不為過，這也是我很愛葡萄牙的原因之一。在這樣的社會氛圍下，我即使身為相對「稀有」的東亞人，也不會感覺到一絲歧視，身邊不同族裔的朋友也表示都沒遇過不當對待。
這讓我想起在台灣，曾在公共場所聽到對移工的歧視。記得有次在連鎖甜甜圈店挑選甜甜圈時，聽到女店員高聲對移工品頭論足，說「外勞又髒又臭，我完全不想靠近」、「外勞都拿iPhone，都不知道錢哪來的，應該是假貨吧」等等充滿歧視性的言論。即使民眾認為移工薪資在台灣偏低，但若有規劃系統性儲蓄，買高價位手機來使用並非不合理。雖然自己並非移工也非新移民，但這樣歧視的言論實在難容。我想，對移工來說，身為人而能被尊重是非常重要的，葡萄牙人對不同膚色、人種一視同仁，是台灣人值得效仿的。
居留自動延簽，給予完整公民權
根據經濟合作暨發展組織（OECD）的資料指出，在葡萄牙的外國出生人口達一百萬，並約佔人口的10%，每年也都接納許多長期或是永久的移民。2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發之際，葡萄牙政府給予移民及尋求庇護者暫時性的完整公民權，讓他們可獲得完整醫療資源、正常居留狀態等等待遇。即使是居留簽證還在審核的狀態，也讓他們的居留自動延期三、四個月，讓他們無後顧之憂。
相較我國，移民署自2020年7月17日起至今，已宣布自動延長30日在台停留期限之措施二十餘次，保護2020年3月21日以前入境且目前尚未逾期停留之外國人。此項措施為自動展延，毋需另行申請，雖不若葡國還賦予公民權，但仍相當便民。
法令尊重上下班，照顧勞工身心
在2021年時，葡萄牙的議會通過了新的勞動法，內容包含禁止雇主在下班後聯絡勞工、雇主須幫忙負擔勞工在家工作的水電帳單支出、為了避免員工的疏離感，至少每兩個月要跟主管實體會面一次。
關於下班後仍交辦工作一事，我國勞動部已在2014做出函釋界定該情況亦為工作時間：「雇主如有於工作時間以外，以通訊軟體、電話等要求勞工工作，仍應認屬工作時間，並受勞動基準法有關工資、工作時間、休息、例休假規定之規範。」其中，也具體說明補登工時之方法：「依勞動基準法第30條第5項規定，雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡，逐日記載勞工出勤情形。勞工若於工作場域外應雇主要求提供勞務，勞工可自行記錄工作的起迄時間，輔以對話、通訊紀錄或完成文件交付紀錄等佐證，送交雇主補登載工作時數，雇主應依法補登工時並給付工資（含延時工資或休假日出勤工資）。」
而關於在家工作的身心照顧方面，勞動部職業安全衛生署於2021年參考國內外相關措施規定，訂有「居家工作職業安全衛生參考指引」給予參考，其中雖提及居家工作者應注意工作及生活平衡，但僅有概念性說明，缺少具體作法或法令。
由此觀之，台灣雇主仍可在勞工下班後交辦工作，而葡萄牙是完全不行的。我在葡萄牙生活時也有同樣的感覺，例如我用通訊軟體跟房東報修時，房東跟我說她在度假，回來再幫我處理；抑或是我跟同學提及自己假日要出遊，期間他們也不會來連絡我討論課業報告，還會祝福我玩得開心。可以感受到歐洲人非常重視休息，給我一種休假時就無須再處理公務、希望你好好放鬆的心情。
遭遇居留證問題，小孩受教權依舊不中斷
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
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高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
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GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
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GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。
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