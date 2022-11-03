美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾訪台，將與NCC和外交部等官員會談，聚焦5G、資安等議題
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卡爾昨天應國家通訊傳播委員會（NCC）邀請抵達台灣訪問，展開一系列雙邊會議。FCC昨天發布新聞稿表示，卡爾是首位造訪台灣的FCC委員。造訪台灣期間，卡爾將拜會NCC、數位發展部與外交部。卡爾也透過推特分享他今天拜會外交部與NCC的照片。
NCC證實FCC委員訪台，美國歷來通訊領域最高層級
（中央社）美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）訪台，將討論電信業務跟網路安全。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，相關具體細節無法評論，不過這次應是歷來美國通訊領域最高層級官員訪台。
美國在台協會（AIT）昨（2）日證實，美國FCC委員卡爾昨天至4日訪問台灣，將與台灣的與會者討論電信業務、網路安全，以及其他與雙方利益相關重要議題。美國新聞網站《Axios》報導，卡爾受訪時表示，他計劃跟台灣NCC和外交部等機構的官員會面。
NCC昨天舉行例行記者會，媒體關注跟卡爾討論議題。
NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，有看到相關媒體報導，但具體細節沒辦法評論。卡爾應是歷來美國通訊領域最高層級的訪台官員。
卡爾建議美國應該禁用抖音一事，翁柏宗表示，現階段有涉及兩岸人民關係條例部分，NCC也會跟陸委會、數位部、經濟部一起討論，這跟之前中國OTT平台一樣，也要透過陸委會做協商，陸委會會視個案討論，沒辦法回應細節。
美FCC委員將與台官員會談，聚焦5G與資安等議題
（中央社）美國FCC委員卡爾本週訪問台灣，將與台灣官員討論5G、網路安全和電信業務等議題，並展現對台灣的支持。
《路透社》報導，卡爾是美國最新一位訪台的高級官員，也是首位以官方身分訪台的現任FCC委員。
卡爾接受《路透社》電話訪問時說：「作為美國人，我們能做的就是竭盡所能地支持台灣，與台灣結盟，無論是大事或對我而言是一件非常小的事情，一切都對抗衡中國的算計很重要。」
卡爾將與台灣NCC和外交部等其他機構官員會面。
除了拜會官方機構外，卡爾也將與科技與通訊業者召開會議，並前往台灣半導體產業重鎮新竹舉行會議。他說半導體產業是美國供應鏈「不可或缺的一部分」。
台灣外交部拒絕置評。
卡爾是FCC兩名共和黨委員之一，經常強硬批評中國。FCC目前有4名委員，由美國總統拜登（Joe Biden）任命的民主黨委員擔任主席。
卡爾向《路透社》證實，他稍早曾對美國新聞網站《Axios》說，出於對國家安全的考量，美國政府應禁止中國的短影音分享應用程式TikTok，他也認為政府將無法確保美國用戶的個資安全。
首位美FCC委員訪台，卡爾盼深化台美合作
（中央社）FCC委員卡爾昨天訪問台灣。他透過聲明表示，自由民主台灣對繁榮的美國至關重要，他期待深化合作，並就台美至關重要的科技議題交換意見。卡爾是首位造訪台灣的FCC委員。
卡爾昨天應國家通訊傳播委員會（NCC）邀請抵達台灣訪問，展開一系列雙邊會議。FCC昨天發布新聞稿表示，卡爾是首位造訪台灣的FCC委員。造訪台灣期間，卡爾將拜會NCC、數位發展部與外交部。卡爾也透過推特分享他今天拜會外交部與NCC的照片。
FCC表示，除了拜會官方機構外，卡爾也將與科技與通訊業利益相關者召開會議，並前往新竹舉行會議。他此行將側重於網路韌性、網路安全與5G領域合作，以及台美強大雙邊關係的益處。
卡爾透過新聞稿表示，台灣是自由民主且充滿活力的燈塔，距離共產中國不到100英里距離。台灣的歷史性轉變，為所有專制政權壓制的人民樹立鼓舞人心的希望。中華民國的成功是台灣人民堅定創業精神所建立與造就而成。
他指出，自由民主的台灣對美國繁榮至關重要。台美深厚的夥伴關係建立在共同價值基礎，以及對自由開放印太地區的承諾上，他很榮幸能在台灣展開一系列雙邊會晤，僅是科技領域，台灣有不可取代的貢獻。他期待深化合作，並就對台美至關重要的科技議題，包括網路韌性、網路安全與5G交換意見。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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