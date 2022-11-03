挺過撲殺1500萬隻水貂爭議，丹麥左派首相驚險贏得大選，將組建左右共治新政府
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丹麥這場大選是因「殺貂危機」而起。哥本哈根當局2020年11月在憂心COVID-19變種病毒株下，下令撲殺境內約1500萬隻水貂。然而，這項決定搞了半天竟是非法，讓支撐政府的一個小黨揚言，除非宣布舉行大選、重拾選民信任，否則將推翻政府。首相佛瑞德里克森率領丹麥走過國家幾十年來最混亂的時期，除了COVID-19疫情，還要面對通貨膨脹飆升和地緣政治的不確定性。
丹麥國會大選左派險勝，首相感謝選民信任
（中央社）丹麥國會大選昨（2）日最終計票結果顯示，左傾集團成功拿下比半數多1席的席次；這場大選被視為是對社會民主黨籍首相佛瑞德里克森在因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等多個危機的信任投票。
綜合法新和路透社報導，執政4年的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）2日抵達國會與支持者見面時坦言「非常開心」。她說：「感謝所有信任我們、把選票投給我們的丹麥民眾。這是一次重大的信任投票。我明白你們之中有些人心中存有疑問。」
這場膠著的選戰在開完最後一張選票後，佛瑞德里克森的「紅色集團」在丹麥本土取得87席，並在海外自治領土法羅群島（Faroe Islands）和格陵蘭（Greenland）贏得另外3席，讓集團在179席國會中取得低空過半的90席多數地位。
右翼「藍色集團」，也就是3個民粹主義政黨支持下所組成的非正式自由和保守聯盟，在丹麥本土贏得72席，在法羅群島贏得1席。
這最後一刻的勝利不僅讓佛瑞德里克森取得國會多數，也讓新創中間派政黨「溫和黨」（Moderates）原本篤定的「造王者」（kingmaker）角色成為泡影。
丹麥這場大選是因「殺貂危機」而起。哥本哈根當局2020年11月在憂心COVID-19變種病毒株下，下令撲殺境內約1500萬隻水貂。
然而，這項決定搞了半天竟是非法，讓支撐佛瑞德里克森社會民主黨（Social Democrats）少數政府的一個小黨揚言，除非佛瑞德里克森宣布舉行大選、重拾選民信任，否則將推翻政府。
佛瑞德里克森率領丹麥走過國家幾十年來最混亂的時期，除了COVID-19疫情，還要面對通貨膨脹飆升和地緣政治的不確定性。
大選前1個月，兩條通過丹麥水域、讓俄羅斯向德國輸送天然氣的管線遭到破壞，升高了丹麥人前所未有的不安全感。
她說：「在丹麥，多年來我們習慣了進步。現在我們面臨困境，在歐洲戰爭、能源短缺、通貨膨脹和氣候挑戰下，多個危機結合在一起。」
她表示，3日將向女王遞交一黨政府的辭呈，並尋求籌組一個廣泛的政府。
丹麥首相辭職並啟動組建新政府，盼實現左右共治
丹麥社會民主黨籍首相佛瑞德里克森昨天以些微差距在大選中獲勝後，今天向女王遞交辭呈，藉此啟動程序，來建立一個組成更為廣泛的新政府。
習於領導少數政府的社會民主黨是國會最大黨，在179席中握有50席。現在，社會民主黨希望跨越傳統的左右派分野來執政。
阿爾胡斯大學（Aarhus University）政治學家斯圖貝爾（Rune Stubager）告訴法新社，佛瑞德里克森率政府總辭，是為了「進入協商，以建立一個組成更為廣泛的政府，這可能會耗費一些時間。」
然而路透社指出，佛瑞德里克森的敵友都對這種聯合政府抱持懷疑態度，結果仍在未定之天。
佛瑞德里克森的左翼陣營由5個政黨組成，外加自治領地格陵蘭和法羅群島的3席，一共拿下國會90個席次，占了多數。相較之下，右派與極右派的席次為73席，中間派為16席。
佛瑞德里克森今天上午11時晉見女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe Ⅱ）遞交辭呈，正式啟動與其他政黨領袖協商的程序。
佛瑞德里克森帶領社會民主黨多贏兩席並贏得逾27％選票，繳出2001年以來最佳的選舉表現，在協商中占優勢地位。
佛瑞德里克森政府對抗COVID-19疫情的作法大致獲得好評，結果卻因「殺貂危機」引發這次大選。
丹麥政府2020年11月因憂心新型冠狀病毒的變種病毒株，決定撲殺境內約1500萬隻水貂。然而這項決策竟違法，讓支持佛瑞德里克森少數政府的「社會自由黨」（Social Liberal Party）揚言，除非佛瑞德里克森宣布改選、重拾選民信任，否則將推翻政府。
結果社會自由黨豪賭失算，原先握有的16個國會席次丟掉9席。
由於社會民主黨僅以些微差距拿下多數，之後仍須仰賴社會自由黨的支持來執政，而社會自由黨已明確表示，不會再支持一黨組成的少數政府。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。