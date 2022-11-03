挺過撲殺1500萬隻水貂爭議，丹麥左派首相驚險贏得大選，將組建左右共治新政府

丹麥國會大選左派險勝，首相感謝選民信任

（中央社）丹麥國會大選昨（2）日最終計票結果顯示，左傾集團成功拿下比半數多1席的席次；這場大選被視為是對社會民主黨籍首相佛瑞德里克森在因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等多個危機的信任投票。

綜合法新和路透社報導，執政4年的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）2日抵達國會與支持者見面時坦言「非常開心」。她說：「感謝所有信任我們、把選票投給我們的丹麥民眾。這是一次重大的信任投票。我明白你們之中有些人心中存有疑問。」

這場膠著的選戰在開完最後一張選票後，佛瑞德里克森的「紅色集團」在丹麥本土取得87席，並在海外自治領土法羅群島（Faroe Islands）和格陵蘭（Greenland）贏得另外3席，讓集團在179席國會中取得低空過半的90席多數地位。

右翼「藍色集團」，也就是3個民粹主義政黨支持下所組成的非正式自由和保守聯盟，在丹麥本土贏得72席，在法羅群島贏得1席。

這最後一刻的勝利不僅讓佛瑞德里克森取得國會多數，也讓新創中間派政黨「溫和黨」（Moderates）原本篤定的「造王者」（kingmaker）角色成為泡影。

丹麥這場大選是因「殺貂危機」而起。哥本哈根當局2020年11月在憂心COVID-19變種病毒株下，下令撲殺境內約1500萬隻水貂。

然而，這項決定搞了半天竟是非法，讓支撐佛瑞德里克森社會民主黨（Social Democrats）少數政府的一個小黨揚言，除非佛瑞德里克森宣布舉行大選、重拾選民信任，否則將推翻政府。

佛瑞德里克森率領丹麥走過國家幾十年來最混亂的時期，除了COVID-19疫情，還要面對通貨膨脹飆升和地緣政治的不確定性。

大選前1個月，兩條通過丹麥水域、讓俄羅斯向德國輸送天然氣的管線遭到破壞，升高了丹麥人前所未有的不安全感。

她說：「在丹麥，多年來我們習慣了進步。現在我們面臨困境，在歐洲戰爭、能源短缺、通貨膨脹和氣候挑戰下，多個危機結合在一起。」

她表示，3日將向女王遞交一黨政府的辭呈，並尋求籌組一個廣泛的政府。

丹麥首相辭職並啟動組建新政府，盼實現左右共治

丹麥社會民主黨籍首相佛瑞德里克森昨天以些微差距在大選中獲勝後，今天向女王遞交辭呈，藉此啟動程序，來建立一個組成更為廣泛的新政府。

習於領導少數政府的社會民主黨是國會最大黨，在179席中握有50席。現在，社會民主黨希望跨越傳統的左右派分野來執政。

阿爾胡斯大學（Aarhus University）政治學家斯圖貝爾（Rune Stubager）告訴法新社，佛瑞德里克森率政府總辭，是為了「進入協商，以建立一個組成更為廣泛的政府，這可能會耗費一些時間。」

然而路透社指出，佛瑞德里克森的敵友都對這種聯合政府抱持懷疑態度，結果仍在未定之天。

佛瑞德里克森的左翼陣營由5個政黨組成，外加自治領地格陵蘭和法羅群島的3席，一共拿下國會90個席次，占了多數。相較之下，右派與極右派的席次為73席，中間派為16席。

佛瑞德里克森今天上午11時晉見女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe Ⅱ）遞交辭呈，正式啟動與其他政黨領袖協商的程序。

佛瑞德里克森帶領社會民主黨多贏兩席並贏得逾27％選票，繳出2001年以來最佳的選舉表現，在協商中占優勢地位。

佛瑞德里克森政府對抗COVID-19疫情的作法大致獲得好評，結果卻因「殺貂危機」引發這次大選。

丹麥政府2020年11月因憂心新型冠狀病毒的變種病毒株，決定撲殺境內約1500萬隻水貂。然而這項決策竟違法，讓支持佛瑞德里克森少數政府的「社會自由黨」（Social Liberal Party）揚言，除非佛瑞德里克森宣布改選、重拾選民信任，否則將推翻政府。

結果社會自由黨豪賭失算，原先握有的16個國會席次丟掉9席。

由於社會民主黨僅以些微差距拿下多數，之後仍須仰賴社會自由黨的支持來執政，而社會自由黨已明確表示，不會再支持一黨組成的少數政府。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航