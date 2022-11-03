李家超致辭國際金融峰會：香港正步向正常，最壞情況已過
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香港本週舉辦新冠疫情爆發以來最大規模的經濟會議國際金融領袖投資峰會。包括高盛、摩根士丹利、瑞銀和黑石在內的國際金融機構的代表皆前來出席這場峰會。香港特首李家超致辭表示，香港正步向正常，最壞的情況已經過去，將進一步放寬檢疫措施。
文：德國之聲中文網
香港金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會週三（11月2日）在香港召開。來自全球約120家金融機構的200位國際及地區負責人前來參與。香港特首李家超在會議上發表致詞表示，峰會向世界釋放出一個訊號，就是香港正步向正常，最壞的情況已經過去，將進一步放寬檢疫措施。
該峰會是2020年新冠疫情爆發以來香港舉辦的最大規模的經濟會議活動。疫情爆發以來，香港也長時間採取了嚴格的防疫措施，包括關閉邊境、限制人員流動等等。這些措施嚴重打擊了經濟，導致人才外流。
與會來賓中包括高盛（Goldman Sachs）首席執行官蘇德巍（David Solomon）、摩根士丹利（Morgan Stanley）首席執行官高聞（James Gorman）等等全球金融界的重量級人物。
美中關係日趨緊張。這對於在中國內地和香港經營的外國金融公司來說，如何應對兩強爭霸同樣構成挑戰。最近幾年，被譽為「亞洲國際都市」的香港，人才庫不斷枯竭，這也對這座金融城市的發展形成重大挑戰。
李家超在致辭時表示，疫情持續、地緣政治緊張、通脹高企、全球經濟疲弱等因素影響下，世界正處於不確定性時期，但中國是世界經濟增長的引擎，是無可逆轉的趨勢，而香港正處於完美位置，同時享有環球和內地帶來的機遇，本港背靠祖國的優勢是無可替代。
香港金管局總裁余偉文表示，香港的重新開放給世界各地的人才和金融機構帶來了生機勃勃的增長機會。
長期以來，全球金融機構一直將香港作為進入中國內地金融市場的橋樑。包括高盛、摩根士丹利、匯豐和渣打在內的外資銀行在中國也已開展了大量的在岸業務。
擔心投資者閱讀太多國際媒體的中國報導
中國證監會副主席方星海通過事先錄影的方式也在峰會上表示，香港是一個重要的金融市場，「在國家開放的道路上會扮演重要的角色」。
他建議投資者，要直接觀察中央政府的實際舉措，從而更瞭解中國的政策及方向，更直截了當地表明：不要拿中國內地和香港對賭（Don't bet against China and HK）。
他還說在日常工作中經常接觸國際投資者，有時會擔心投資者閱讀太多國際媒體對中國的報導，反而會影響他們對中國的真正理解。因為這類外媒報導多數反映出對中國市場並不是十分瞭解。
根據金融市場數據提供商路孚特（Refinitiv）的數據，今年年初以來，香港的新股上市價值107.7億美元，是2017年以來的最低水準，而去年同期為377億美元。
今年全球投資者一直在不斷面對各種挑戰：俄烏戰爭、通脹上升、能源價格飆升和加息，都對投資者的風險偏好形成衝擊。
投行們的擔憂
高盛首席執行官蘇德巍在峰會上表示，當風險溢價和回報不對等時，投資者希望獲得更大的折扣，兩者之間需要2至6個季度來達致平衡。他說，2023年市場預計仍具備較多不確定，但由於已經較為瞭解市場情況，預計將能達致平衡。
黑石首席財務官Michael Chae說，大國之間形成的地緣政治局勢是世界面臨的一個越來越大的風險。他說：「讓我感到擔憂的是世界各地緊張局勢加劇的可能性，這可能會導致嚴重的不穩定。」
摩根士丹利首席執行官高聞則認為，世界目前面臨的最大風險是高通脹。
瑞銀集團董事長凱萊赫（Colm Kelleher）表示，瑞銀正在期待中國在疫情管制的問題上會如何邁出下一步。他說：「我們在等待疫情結束以及中國重新開放。看一看接下來會發生什麼。」
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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