越共總書記阮富仲在中共20大後與習近平會面，未來越南外交將更親中遠美？
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北京一直盼望與河內關係能超越美越合作。越南富布賴特大學(FUV)國際關係講師阮成忠(Nguyen Thanh Trung)說，在各界猜測美國總統拜登11月中旬在印尼參加20國集團(G20)領導人峰會後，可能歷史性訪問越南的同時，越共最高領導人先行訪華，也顯示河內目前將越中關係置於越美關係之上。
文：林柏宏
在與中共中央總書記習近平舉行會談後，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）於週二（11月1日）晚上返回河內，「圓滿結束」對中國為期3天的訪問行程。
根據中越官媒發布的聯合聲明，雙方在海上、經貿及反台獨議題上達成共識，希望進一步發展中越關係。
儘管美越關係近期看似升級，但觀察人士表示，阮富仲此趟訪華顯示越南目前更重視與中國的關係，但兩國在南中國海齟齬短期仍難解，雙邊長期的貿易不平衡問題也暫無緩解跡象。
據越南官媒越通社週二（11月1日）深夜發出的新聞稿，阮富仲在訪問結束後已致電中國國家主席習近平，強調「我與越南黨和國家高級代表團對此訪取得豐碩成果，特別是雙方在各場會談和會見中所討論的內容感到十分滿意，相信此訪將為推動兩黨、兩國和兩國人民之間的關係繼續健康穩定向前發展指明長期方向。」
阮富仲是於10月30日抵達北京的，成為中共20大結束後，首位訪問中國的外國領導人。不過阮富仲只在中國進行了3天的正式訪問，與原先越方宣布的4天行程不同，對此河內當局並未詳細說明原因。
據中國官媒新華社與越通社報導，中越最高領導人於10月31日舉行會談，習近平授予阮富仲「友誼勳章」，並對他介紹中共20大情況，表示「對社會主義事業和中越關係而言，堅持正確政治方向是第一位的」，同時也「重視越南在東協中的地位和作用」；阮富仲則說，他「完全贊同習近平總書記對發展兩黨兩國關係提出的重要建議。越南高度珍視和重視同中國的關係，將發展對華友好合作作為對外政策的頭等優先」。
中國與越南均屬共產黨專制國家，除了這兩國外，全球目前僅有寮國、朝鮮和古巴仍在共產黨獨裁統治之下。
對於阮富仲的北京行，越南胡志明市國家大學國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）表示，在俄羅斯侵略烏克蘭逾8個月並攪亂全球地緣政治秩序之際，河內當局認為最高領導人訪華有其必要，以防止中國不會在未來對越南構成進一步的國安威脅。
中越關係大於美越關係
黃心光告訴美國之音：「對於越南來說，阮富仲先生訪問中國至關重要，因為在烏克蘭戰爭對毗鄰大國的小國造成揮之不去的安全影響之際，這有助於加強這兩個鄰國之間的關係。越南也需要向中國保證，這個東南亞國家仍然高度看重中越關係。」
至於中國方面，有鑑於美國拜登政府逐步擴大印太戰略佈局，以聯合盟友圍堵中國的態勢明顯，也在美國太平洋論壇WSD-Handa擔任非駐地研究員的黃心光認為，北京亦希望藉由會見阮富仲，來阻止美越關係進一步升級。
黃心光說：「對於中國來說，這個強國充分理解越南在印太地區的戰略重要性，特別是當許多國家正在努力加強與越南的關係，迫使越南選邊站隊。由於越南被認為在美中競爭中搖擺不定，中國領導人習近平可能會向越南確認，（類似）烏克蘭戰爭（的衝突）不會在越南上演。北京將繼續重視與河內的特殊關係，且身為大國的中國還需要強調美國在參與（印太）區域事務所帶來的迫在眉睫的威脅，以阻止河內與美國建立戰略夥伴關係。」
早在2008年，越南就與中國就建立了「全面戰略合作夥伴關係」，隨後又與美國於2013年宣佈建立「全面夥伴關係」，在越南對外關係上，這比「全面戰略合作夥伴關係」低了兩個檔次，也暫未升格至美方先前提議的戰略夥伴關係。
北京一直盼望與河內關係能超越美越合作。越南富布賴特大學（FUV）國際關係講師阮成忠（Nguyen Thanh Trung）說，在各界猜測美國總統拜登11月中旬在印尼參加20國集團（G20）領導人峰會後，可能歷史性訪問越南的同時，越共最高領導人先行訪華，也顯示河內將越中關係置於越美關係之上。
阮成忠告訴美國之音：「很多人熱議越南能否在中美之間找到平衡，但目前看起來越南較偏向中國。越南很看重與中國的關係，因為他們認為這有利於區域穩定。」
南中國海歧異未解
雖然中共與越共最高領導人會晤看似進一步鞏固了雙邊關係，但兩國長期以來在南中國海部分海域有主權爭議，不時導致關係緊張。
不過，中越官媒在阮富仲訪華後發布《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，表示雙方已「就海上問題深入坦誠交換意見，認為妥善管控分歧、維護南海（南中國海，越南稱東海）和平穩定至關重要」，並說兩國同意「繼續推動全面有效落實《南海各方行為宣言》...符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法「南海行為準則」，也「不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。」
這份聲明是否顯示，中國將在中越領導人會晤後，減少其在南中國海的擴張動作？越南胡志明市國家大學的黃心光並不這麼認為，他說：「我預計中國的南中國海政策不會出現太大的變化，中國領導人可能會對越南堅稱，中國不會在此爭議海域尋求霸權，但我們都知道中國領導人口惠而實不至可謂臭名昭著，所以中國可能會繼續在南中國海的人工島上建設港口、軍事前哨，甚至反艦系統。」
台灣中山大學政治研究所副教授陳宗岩也與黃心光看法一致，表示即便中越領導人在會晤期間談及南中國海議題，也難以化解兩國在這塊具主權爭議海域上的矛盾，中國在海上的灰色行動可能加劇，而越南恐難招架。
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。