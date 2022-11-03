越共總書記阮富仲在中共20大後與習近平會面，未來越南外交將更親中遠美？

文：林柏宏

在與中共中央總書記習近平舉行會談後，越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）於週二（11月1日）晚上返回河內，「圓滿結束」對中國為期3天的訪問行程。

根據中越官媒發布的聯合聲明，雙方在海上、經貿及反台獨議題上達成共識，希望進一步發展中越關係。

儘管美越關係近期看似升級，但觀察人士表示，阮富仲此趟訪華顯示越南目前更重視與中國的關係，但兩國在南中國海齟齬短期仍難解，雙邊長期的貿易不平衡問題也暫無緩解跡象。

據越南官媒越通社週二（11月1日）深夜發出的新聞稿，阮富仲在訪問結束後已致電中國國家主席習近平，強調「我與越南黨和國家高級代表團對此訪取得豐碩成果，特別是雙方在各場會談和會見中所討論的內容感到十分滿意，相信此訪將為推動兩黨、兩國和兩國人民之間的關係繼續健康穩定向前發展指明長期方向。」

阮富仲是於10月30日抵達北京的，成為中共20大結束後，首位訪問中國的外國領導人。不過阮富仲只在中國進行了3天的正式訪問，與原先越方宣布的4天行程不同，對此河內當局並未詳細說明原因。

據中國官媒新華社與越通社報導，中越最高領導人於10月31日舉行會談，習近平授予阮富仲「友誼勳章」，並對他介紹中共20大情況，表示「對社會主義事業和中越關係而言，堅持正確政治方向是第一位的」，同時也「重視越南在東協中的地位和作用」；阮富仲則說，他「完全贊同習近平總書記對發展兩黨兩國關係提出的重要建議。越南高度珍視和重視同中國的關係，將發展對華友好合作作為對外政策的頭等優先」。

中國與越南均屬共產黨專制國家，除了這兩國外，全球目前僅有寮國、朝鮮和古巴仍在共產黨獨裁統治之下。

對於阮富仲的北京行，越南胡志明市國家大學國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）表示，在俄羅斯侵略烏克蘭逾8個月並攪亂全球地緣政治秩序之際，河內當局認為最高領導人訪華有其必要，以防止中國不會在未來對越南構成進一步的國安威脅。

中越關係大於美越關係

黃心光告訴美國之音：「對於越南來說，阮富仲先生訪問中國至關重要，因為在烏克蘭戰爭對毗鄰大國的小國造成揮之不去的安全影響之際，這有助於加強這兩個鄰國之間的關係。越南也需要向中國保證，這個東南亞國家仍然高度看重中越關係。」

至於中國方面，有鑑於美國拜登政府逐步擴大印太戰略佈局，以聯合盟友圍堵中國的態勢明顯，也在美國太平洋論壇WSD-Handa擔任非駐地研究員的黃心光認為，北京亦希望藉由會見阮富仲，來阻止美越關係進一步升級。

黃心光說：「對於中國來說，這個強國充分理解越南在印太地區的戰略重要性，特別是當許多國家正在努力加強與越南的關係，迫使越南選邊站隊。由於越南被認為在美中競爭中搖擺不定，中國領導人習近平可能會向越南確認，（類似）烏克蘭戰爭（的衝突）不會在越南上演。北京將繼續重視與河內的特殊關係，且身為大國的中國還需要強調美國在參與（印太）區域事務所帶來的迫在眉睫的威脅，以阻止河內與美國建立戰略夥伴關係。」

早在2008年，越南就與中國就建立了「全面戰略合作夥伴關係」，隨後又與美國於2013年宣佈建立「全面夥伴關係」，在越南對外關係上，這比「全面戰略合作夥伴關係」低了兩個檔次，也暫未升格至美方先前提議的戰略夥伴關係。

北京一直盼望與河內關係能超越美越合作。越南富布賴特大學（FUV）國際關係講師阮成忠（Nguyen Thanh Trung）說，在各界猜測美國總統拜登11月中旬在印尼參加20國集團（G20）領導人峰會後，可能歷史性訪問越南的同時，越共最高領導人先行訪華，也顯示河內將越中關係置於越美關係之上。

阮成忠告訴美國之音：「很多人熱議越南能否在中美之間找到平衡，但目前看起來越南較偏向中國。越南很看重與中國的關係，因為他們認為這有利於區域穩定。」

General Secretary Xi Jinping awarded Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Communist Party of Vietnam (CPV) Central Committee, the Friendship Medal of the PRC. pic.twitter.com/UXwkM92OcY — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 1, 2022

南中國海歧異未解

雖然中共與越共最高領導人會晤看似進一步鞏固了雙邊關係，但兩國長期以來在南中國海部分海域有主權爭議，不時導致關係緊張。

不過，中越官媒在阮富仲訪華後發布《關於進一步加強和深化中越全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，表示雙方已「就海上問題深入坦誠交換意見，認為妥善管控分歧、維護南海（南中國海，越南稱東海）和平穩定至關重要」，並說兩國同意「繼續推動全面有效落實《南海各方行為宣言》...符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法「南海行為準則」，也「不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。」

這份聲明是否顯示，中國將在中越領導人會晤後，減少其在南中國海的擴張動作？越南胡志明市國家大學的黃心光並不這麼認為，他說：「我預計中國的南中國海政策不會出現太大的變化，中國領導人可能會對越南堅稱，中國不會在此爭議海域尋求霸權，但我們都知道中國領導人口惠而實不至可謂臭名昭著，所以中國可能會繼續在南中國海的人工島上建設港口、軍事前哨，甚至反艦系統。」

台灣中山大學政治研究所副教授陳宗岩也與黃心光看法一致，表示即便中越領導人在會晤期間談及南中國海議題，也難以化解兩國在這塊具主權爭議海域上的矛盾，中國在海上的灰色行動可能加劇，而越南恐難招架。