《立場新聞》煽動案：17篇涉案文章被指控什麼？
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香港主權移交後，立場新聞成為首家被控「煽動罪」受審的新聞機構。控方在法庭上逐一闡述涉案的17篇文章所犯何事，涉及的受訪者和作者大多是社運人士和傳媒人。
文：德國之聲中文網
立場新聞煽動刊物案本週於香港區域法院開審，3名被告依次為：立場新聞所屬公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、前總編輯鍾沛權和時任署任總編林紹桐。他們被起訴「串謀發佈或複製煽動刊物罪」，意圖引起憎恨中央或港府、煽惑他人使用暴力、不服從合法命令等。
52歲的鍾沛權和34歲的林紹桐去年12月29日被警方登門拘捕，至今已還押10個月，而初犯煽動罪最高可判囚2年。兩人在新聞界工作多年，早年亦曾任職其他香港主流媒體。多名前立場新聞記者、員工和新聞界人士到庭旁聽，資深傳媒人區家麟亦在場。開庭前，部分旁聽人士和兩名被告互相向對方揮手。
律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟在控方開案陳詞中，指出立場新聞有17篇文章具「煽動意圖」。它們分為3大類別：7篇專訪、9篇評論和1篇報導，於2020年7月7日至2021年12月5日刊登於立場新聞平台。
17篇「煽動文」涵蓋專訪、報導及評論
以內容劃分，控方把涉案文章歸納為6個範疇：「民主派35+初選案」、「12港人潛逃案」、「境外勢力倡議國際制裁」、「國安法執法行動及司法程序」、「中大暴動案」及「惡意攻擊中央政權」。
7篇專訪的對象都是香港社運人士，控方認為這些訪問針對政治秩序、歌頌抗爭行為、呼籲公眾參與示威等。包括參與民主派35+初選的何桂藍、鄒家成和梁晃維，控方指立場新聞大肆宣揚他們的「非法理念」。而在3人因初選國安案被捕後，該專訪仍刊登在立場新聞網站上，繼續宣揚其「極端反政府政治意念」。
另有3篇文章專訪了流亡海外的羅冠聰、許智峰和梁頌恆，皆於2020年12月發佈。控方認為內容肆意鼓吹港獨並倡議外國製裁，例如「一個流亡者，帶著愧疚展開新的戰鬥」一文專訪在倫敦的羅冠聰，把他「美化為一名本著良心為港人爭取民主之海外人士」。
還有一篇專訪以反修例示威中大衝突兩週年為題，描寫中大畢業生回憶當天感受，控方指立場新聞選擇在事件兩週年之日發佈此文，「目的不宣自告，分明想把冷卻的暴力抗爭重燃」，批評文章極其煽情和抹黑警方執法。
涉案文章中唯一一篇新聞報導，則是關於前支聯會副主席鄒幸彤獲頒「中國傑出民主人士獎」。當時在獄中的她透過友人於網上發表得獎感言，該報導亦有引述，控方指鄒幸彤「明明是干犯罪行的犯人」，批評立場新聞把她「包裝作人權鬥士，借其之口攻擊政權」。
過半「煽動」評論文為傳媒人所寫
至於9篇被指具煽動意圖的評論文章，超過一半是新聞界人士所寫。4篇出自資深傳媒人區家麟筆下，例如「煽動作為一種法律武器」、「穿官袍戴假髮演一台爛戲」等，質疑煽動罪套用國安法保釋要求和指定法官安排，他今年亦曾因立場新聞一案被捕。
一篇是《蘋果日報》前副社長陳沛敏所寫，提及「政權以言入罪，大興文字獄」，她是本案被告鍾沛權之妻，與黎智英等前報社高層正被控勾結外國勢力。控方指這些文章穿鑿附會，污衊國安法，公然激起港人對警方、檢控和司法程序的憎恨。
控方指評論文章的作者「散播分裂國家思想」，作出毫無任何事實根據的指控，包括指稱警方濫權、國安法是暴政工具、破壞一國兩制、政府和司法機關合謀損害人權等。例如羅冠聰在「香港—美麗島」一文中形容初選案是中共赤裸地濫權，控方指其攻擊司法程序。而立場新聞刊登此文是為初選案被告等「非法人士」申冤，「為他們頭上戴光環，目的不言而喻」；控方指，17篇文章是經過細心安排，特意配合當時的反政府事件刊登，「推波助瀾，加強該些反政府議題的效力」。
控方：立場新聞是政治平台
立場新聞成立於2014年12月，時值「雨傘運動」剛剛結束，該網媒的宗旨是「守護民主、人權、自由、法治和公義」。翌年，公司委任一批社會知名人士為董事，包括前立法會議員及資深大律師吳靄儀、前港府顧問及資深時評人練乙錚、歌手何韻詩等，除了董事贊助，也接受公眾捐款。
控方指立場新聞不只是網媒，而是政治平台，從它在2019年反修例事件的取態可見其政治理念。而在反修例運動爆發後，平台的年均收入暴增逾十倍至8000萬港元，入帳頻率更加急升27倍至13.5萬次。控方認為，可見立場新聞自此獲得更多政治理念相同的公眾追捧。
《蘋果日報》高層去年6月被捕後，立場新聞隨即宣佈把部分評論文章下架審視，大多數董事辭職並停收贊助。控方指，這反映被告必然清楚該內容可能違法。但辯方資深大律師余若薇不同意，質疑控方添加很多前言後語和詮釋，她稱把報導下架重新檢視是「傳媒人應有的責任」，未必代表被告知悉文章具煽動性。
審訊將歷時20天，控辯雙方預告將會爭議控罪是否違反憲法和人權保障。辯方早前在庭上表示，傳媒是第四權，報導是其責任，舉例「它報導殺人犯不等於支持殺人犯」，否則無法做下去。而在開審前兩天臨時更換了法官，原因是原任法官有「疫情隔離問題」，接手的郭偉健法官曾主審「羊村繪本案」及國安案件。
煽動罪是英國殖民時期訂立的法律，自審判1967年「六七暴動」的左派分子後便沒有再用過，直至2020年國安法實施後才被重新動用。聯合國人權事務委員會今年發表的香港人權狀況報告，敦促港府廢除此罪。今年9月，前香港言語治療師工會5名理事，因出版三本《羊村》系列兒童繪本後被定罪及判入獄19個月；扣除還柙和行為良好減刑的年期，各人於上月刑滿出獄。
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
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在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。