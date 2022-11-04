借鏡日本引入「防災士」制度，但全台僅1.3萬人獲得認證足夠嗎？

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

918地震造成花蓮玉里地區嚴重災害，越來越多民眾意識到事先防範的重要性，開始在家中準備防災包，或是留意社區裡的危險角落，但較少為人知的是，日本已有所謂的「防災士」制度，強調社區的自主因應能力，在外援抵達前就具備基礎自救知識，把握救災黃金時機。

1995年阪神地震後，日本一份調查指出，成功脫離災難的民眾，高達九成是憑藉自助和社區互助的力量，顯示出社區防災扮演的重要角色，日本也為此開始培育社區裡的防災士。台灣在2019年引進相關制度，上路三年以來，國內已有1萬3666位獲得認證的防災士。

借鏡日本引入「防災士」制度，強化社區災前、災時、災後互助能力

地震活動頻繁的台灣，在2019年引進日本防災士概念 [註]。想要成為防災士，必須經內政部「防災士培訓及認證管理要點」指定的防災士培訓課程取得合格認證，除了基礎急救措施訓練及實作，也納入國內災害經驗及特性、社區防災工作推動與運作等不同面向。

成為防災士以後，由於具備防災基本知識技能，平時就可自主協助家庭、社區及工作場所推動防災活動；當災難發生時，可在政府救援到達前協助初期滅火救助、避難疏散、災情查通報等災害應變措施；災後則參與避難收容及災民照顧，並協助地方政府組織復原重建。

截至2022年10月底統計，國內有1萬3666位合格防災士。雙北合計6281位，在全國防災士當中就佔了將近一半，其次為台中市的1685位（12.33%），其他縣市佔比皆不超過10%。日前918地震在花東地區造成不少災情，花蓮縣及台東縣的防災士則分別是397位（2.91%）及154位（1.13%）。

Photo Credit: 台北市政府 在災害發生時保護自己，減少一個需要幫助的人

防災士全台都缺！還有縣市分布不均問題

每一個社區最少需要多少位防災士才夠？台灣防災教育訓練學會秘書長馬士元推算，以社會條件相似的日本為例，目前人口數為台灣四倍的日本擁有23.5萬位防災士，依等比例推算台灣約需要6萬位防災士，也就是說每個鄉鎮市區至少有150至200位防災士。

馬士元解釋，雙北政府推動踴躍，且都會區人口密度高，需求本來就大，但全台都存在防災士缺口。尤其是偏鄉地區，很難達成訓練班最低開課人數30人的標準，目前只能先與大專院校合作，協助來自偏鄉地區的學生完成訓練，增加偏鄉地區防災士人口。

馬士元也提出，防災士的需求並不是看縣市總人口，而應該以縣市政府的避難場所及最大收容人數為基礎，訂出所需的防災士人口比例。舉例來說，某縣市擁有20處最多可容納500人的避難場所，若規定防災士至少需佔每個避難場所最大收容人數的1%，就代表該縣市至少需要有100位防災士。

擷取自內政部消防署災害防救深耕資訊網 截至2022年9月底統計，國內已有13665位防災士獲得認證。縣市分佈有嚴重落差

在內政部推動下，明年起全台鄉鎮市區公所將成立「防災志工協作中心」。馬士元透露，此平台將納入防災士以及有意協助防災的民眾，並用於災時動員。而學會未來也將推動防災士與政府體系合併，讓防災士直接成為公所轄下的防災志工。

都市反而更脆弱，專家建議：公共事業、社區管委會、企業加強部署防災士

人們容易以為鄉村地處偏遠，救災不易，最需投以關注，但其實身處鄰里關係緊密的地方，社區自救、互助的默契都比都會大城市高出許多。「整體來講都會區的民眾比較脆弱」，馬士元指出，城市人大多關係疏離，且因爲生活便利，過度依賴外界資源，不像非都會區的民眾，平時習慣備有物資，或各式災時應變器具。

因此，馬士元認為，都會區的防災重點在於，民眾直接接觸的公共服務事業——包含大眾運輸、學校、賣場及超商等，或是民眾受災後，因資產管理及理賠需求而必須接觸的房仲保險業，都應該納入一定比例的防災士。

公寓大廈管理制度也應納入防災士，馬士元建議，受訓對象包含保全、社區主任、總幹事及管委會等，額外根據社區特性發展個別培訓，才能在災難發生時協助社區民眾避難。

Photo Credit: 台灣防災教育訓練學會 截至2022年8月底統計，國內已有12418位防災士獲得認證

防災士培訓機構之一、台灣物業設施管理協會秘書長顏世禮則表示，雖然防災士教材內容有助於社區培養自救能力，但較難實際應用在物業管理專業或「公寓大廈」類型。本身取得防災士資格的他觀察，原因在於現行內容偏向通則教育，未必符合不同建物、社區的需求。

他認為，未來可針對辦公大樓、公寓大廈、交通建設場所或集會場所等不同需求制定分科教材，也應納入非自然災害的內容。

另一方面，防災士訓練需額外成本，也容易引來企業反彈。對此馬士元認為，隨著越來越多企業重視ESG指標，「員工取得防災士資格」也可以納入ESG評量，要求企業除了傳統的勞工權益與環境責任以外，也對顧客的災害風險負起責任。

自費受訓誘因不足，防災士制度先從社區「防災志工」開始

台灣防災士培訓參考日本方式，由民間自掏腰包報名受訓。不同的是，日本除了規定特定職業必須取得防災士認證，訓練強度也較高，不僅有共同的制服及後勤系統，在每個縣市政府還設有防災士動員組織。

馬士元指出，政府經費有限，民眾自費受訓誘因不足，災時動員也很難具有強制力。在台灣除了把訓練強度降低，也不強制防災士接受動員，目的是希望先在社區層級廣泛培育社區防災志工，才能因應災時的社區自助及互助需求。

目前防災士培訓課程是由「台灣防災教育訓練學會」協助內政部制定教材，提供給全台11個培訓機構使用，後續再由各機構自行開辦訓練課程，相關的開課資訊都會公布在「內政部消防署災害防救深耕資訊網」。

註釋

日本分為防災士及防災介助士。防災士負責社區防災觀念的推廣以及災時救難工作，並吸引更多民眾投入。防災介助士著重在災後的傷患運輸、交通疏導等技術協助。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航