借鏡日本引入「防災士」制度，但全台僅1.3萬人獲得認證足夠嗎？
我們想讓你知道的是
台灣防災士培訓參考日本方式，由民間自掏腰包報名受訓。不同的是，日本除了規定特定職業必須取得防災士認證，訓練強度也較高，不僅有共同的制服及後勤系統，在每個縣市政府還設有防災士動員組織。
環境資訊中心記者 廖禹婷報導
918地震造成花蓮玉里地區嚴重災害，越來越多民眾意識到事先防範的重要性，開始在家中準備防災包，或是留意社區裡的危險角落，但較少為人知的是，日本已有所謂的「防災士」制度，強調社區的自主因應能力，在外援抵達前就具備基礎自救知識，把握救災黃金時機。
1995年阪神地震後，日本一份調查指出，成功脫離災難的民眾，高達九成是憑藉自助和社區互助的力量，顯示出社區防災扮演的重要角色，日本也為此開始培育社區裡的防災士。台灣在2019年引進相關制度，上路三年以來，國內已有1萬3666位獲得認證的防災士。
借鏡日本引入「防災士」制度，強化社區災前、災時、災後互助能力
地震活動頻繁的台灣，在2019年引進日本防災士概念 [註]。想要成為防災士，必須經內政部「防災士培訓及認證管理要點」指定的防災士培訓課程取得合格認證，除了基礎急救措施訓練及實作，也納入國內災害經驗及特性、社區防災工作推動與運作等不同面向。
成為防災士以後，由於具備防災基本知識技能，平時就可自主協助家庭、社區及工作場所推動防災活動；當災難發生時，可在政府救援到達前協助初期滅火救助、避難疏散、災情查通報等災害應變措施；災後則參與避難收容及災民照顧，並協助地方政府組織復原重建。
截至2022年10月底統計，國內有1萬3666位合格防災士。雙北合計6281位，在全國防災士當中就佔了將近一半，其次為台中市的1685位（12.33%），其他縣市佔比皆不超過10%。日前918地震在花東地區造成不少災情，花蓮縣及台東縣的防災士則分別是397位（2.91%）及154位（1.13%）。
防災士全台都缺！還有縣市分布不均問題
每一個社區最少需要多少位防災士才夠？台灣防災教育訓練學會秘書長馬士元推算，以社會條件相似的日本為例，目前人口數為台灣四倍的日本擁有23.5萬位防災士，依等比例推算台灣約需要6萬位防災士，也就是說每個鄉鎮市區至少有150至200位防災士。
馬士元解釋，雙北政府推動踴躍，且都會區人口密度高，需求本來就大，但全台都存在防災士缺口。尤其是偏鄉地區，很難達成訓練班最低開課人數30人的標準，目前只能先與大專院校合作，協助來自偏鄉地區的學生完成訓練，增加偏鄉地區防災士人口。
馬士元也提出，防災士的需求並不是看縣市總人口，而應該以縣市政府的避難場所及最大收容人數為基礎，訂出所需的防災士人口比例。舉例來說，某縣市擁有20處最多可容納500人的避難場所，若規定防災士至少需佔每個避難場所最大收容人數的1%，就代表該縣市至少需要有100位防災士。
在內政部推動下，明年起全台鄉鎮市區公所將成立「防災志工協作中心」。馬士元透露，此平台將納入防災士以及有意協助防災的民眾，並用於災時動員。而學會未來也將推動防災士與政府體系合併，讓防災士直接成為公所轄下的防災志工。
都市反而更脆弱，專家建議：公共事業、社區管委會、企業加強部署防災士
人們容易以為鄉村地處偏遠，救災不易，最需投以關注，但其實身處鄰里關係緊密的地方，社區自救、互助的默契都比都會大城市高出許多。「整體來講都會區的民眾比較脆弱」，馬士元指出，城市人大多關係疏離，且因爲生活便利，過度依賴外界資源，不像非都會區的民眾，平時習慣備有物資，或各式災時應變器具。
因此，馬士元認為，都會區的防災重點在於，民眾直接接觸的公共服務事業——包含大眾運輸、學校、賣場及超商等，或是民眾受災後，因資產管理及理賠需求而必須接觸的房仲保險業，都應該納入一定比例的防災士。
公寓大廈管理制度也應納入防災士，馬士元建議，受訓對象包含保全、社區主任、總幹事及管委會等，額外根據社區特性發展個別培訓，才能在災難發生時協助社區民眾避難。
防災士培訓機構之一、台灣物業設施管理協會秘書長顏世禮則表示，雖然防災士教材內容有助於社區培養自救能力，但較難實際應用在物業管理專業或「公寓大廈」類型。本身取得防災士資格的他觀察，原因在於現行內容偏向通則教育，未必符合不同建物、社區的需求。
他認為，未來可針對辦公大樓、公寓大廈、交通建設場所或集會場所等不同需求制定分科教材，也應納入非自然災害的內容。
另一方面，防災士訓練需額外成本，也容易引來企業反彈。對此馬士元認為，隨著越來越多企業重視ESG指標，「員工取得防災士資格」也可以納入ESG評量，要求企業除了傳統的勞工權益與環境責任以外，也對顧客的災害風險負起責任。
自費受訓誘因不足，防災士制度先從社區「防災志工」開始
台灣防災士培訓參考日本方式，由民間自掏腰包報名受訓。不同的是，日本除了規定特定職業必須取得防災士認證，訓練強度也較高，不僅有共同的制服及後勤系統，在每個縣市政府還設有防災士動員組織。
馬士元指出，政府經費有限，民眾自費受訓誘因不足，災時動員也很難具有強制力。在台灣除了把訓練強度降低，也不強制防災士接受動員，目的是希望先在社區層級廣泛培育社區防災志工，才能因應災時的社區自助及互助需求。
目前防災士培訓課程是由「台灣防災教育訓練學會」協助內政部制定教材，提供給全台11個培訓機構使用，後續再由各機構自行開辦訓練課程，相關的開課資訊都會公布在「內政部消防署災害防救深耕資訊網」。
註釋
- 日本分為防災士及防災介助士。防災士負責社區防災觀念的推廣以及災時救難工作，並吸引更多民眾投入。防災介助士著重在災後的傷患運輸、交通疏導等技術協助。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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登入元宇宙！2022 TCCF 未來內容展以故事力帶你搞懂Web3.0
我們想讓你知道的是
今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」「擴增宇宙 運算中」為題，帶領民眾進入Web3.0時代，展示國內外19件不同形式的感官體驗作品，透過數位技術創造虛擬內容的商業價值，讓民眾能藉由實際作品理解Web3.0的概念。
文：設計發浪
Web2.0發展近20年以來，民眾早已習慣使用網路上的免費資訊，創建虛擬身份，在網路上與陌生人進行交流與購物。如今即將進入Web3.0元宇宙時代，加密貨幣滿天飛，看得見卻摸不著，該如何看待這些具有價值的虛擬原生內容？如何體驗與運用？就是第三屆2022 TCCF創意內容大會－「未來內容展」要帶領大家認識的面向。
2021 TCCF未來內容展以「元宇宙」切入，在松菸倉庫裡創造出VR與投影的樂園；2022則是以「擴增宇宙 運算中」為題，強調我們正要進入Web3.0 時代的「Processing」，透過國內外19件不同形式的感官體驗作品，讓尚未趕上Web3.0這條船的朋友，也能以淺顯易懂的形式理解。
策展人FREES執行長馮建彰說：「當前可能很多人對於所謂元宇宙、Web幾點零等語彙都還很陌生，甚至連最基礎的AR、VR可能也都還沒體驗過，這個展演希望能以最輕鬆的方式創造出一個切口，讓大家試著去體會。」
今年策展分區比起去年更多，分為七大展區——「1.即刻運算中」、「2.穿越光廊」、「3.第二人生運算中」、「4.未來造夢場運算中」、「5.全知讀者視角」、「6.沉浸靈魂之樹」、「7.未來唱片行」。
看起來有點複雜，不過聽我介紹完就會覺得其實還好。
7大區塊 19件多元數位形式內容創作
7個區塊集中在松菸的兩大倉庫，2號倉庫入口為「1.即刻運算中」，可在此區的幻影拍照亭透過微型投影技術，留下自身與光影合而為一的藝術創作印記。
接著走進「2.穿越光廊」是一條連結真實與虛擬的隧道，打破兩者的疆界，魔幻的聲光效果非常適合打卡拍照。
「3.第二人生運算中」有兩個作品：《眾人之光》 以4D Views技術製作臺灣奧運國手選手高擬真NFT，將榮光永存於區塊鏈；《Love is the Answer》，能讓自己的虛擬角色換上台灣設計師品牌JENN LEE的衣服，在元宇宙走出自己的伸展台。
「4.未來造夢場運算中」這區參展的兩件作品都非常有趣，有FAB DAO發起的《百岳計畫》、以及煙花宇宙的兩個作品《離人》、《殘夢》。我一直很喜歡煙花宇宙營造光影空間柔軟魅力，還有這回首次展出的音像作品《殘夢》。
其中，我想花點篇幅介紹一下《百岳計畫》。
要理解《百岳計畫》，要先理解「Web2.0」與「Web3.0」的差別
「Web2.0」泛指網路社群時代，每一名使用者都可以閱讀、回應、發表訊息，按讚、留言、分享是社群時代的基本動作，但都仰賴如Facebook、Google等少數大型科技公司，形成個資、隱私疑慮。「Web3.0」則是標榜「網路自治」，把所有權還給使用者來「去中心化」，使用區塊鏈技術，搭建出虛擬網路生態系儲存使用者資料，資訊或檔案能儲存在許多人的電腦裡，將這些資訊分散到各別用戶上，資料不容易單點故障（Single Point of Failure），一個電腦壞掉並不會讓資料消失，讓眾人可以共同管理，沒有人可以獨裁地擁有與操縱。
當使用者真正擁有數位資產的所有權，則可以交換資產創造出「資訊」的交易市場。這些資產，在 Web3.0 時代便是加密貨幣（Cryptocurrency），加密貨幣可以是金錢、股票、藝術品或兌換券，誕生出Web3.0全新虛擬交易社群，讓元宇宙世界不只是虛擬角色社交的空間，同時有著商業潛能。
發起《百岳計畫》的 FAB DAO，就是運作在Web3.0機制下的去中心化組織。DAO為「去中心自治組織（Decentralized Autonomous Organization）」的縮寫，可解釋成開放式的協作集體。當大家為了共同理念而一起投入資金、付出心力，就會形成一種沒有契約關係的網路社群，，DAO就是這些組織的通稱。DAO 往往會有代幣激勵機制促使大家行動，獲得的代幣像是一種會員證，可以使用代幣投票，與其他成員一起治理 DAO，當組織獲得利潤，也可以共享收益，或是再投入於DAO目標，以FAB DAO而言，便是台灣的Web3.0公共生態系。
臺灣3,000公尺以上的山峰有268座，日本的加上富士山也才10餘座，小小臺灣擁有這麼多高山是一件足以誇耀的事情。因此《百岳計畫》邀請五位國際知名的臺灣生成式藝術家吳哲宇、林逸文、王連晟、林經堯和王新仁，以臺灣山岳為題、程式碼為筆，創造一萬座臺灣山岳 NFT，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景。百岳 NFT 同時為治理代幣，由收藏者共同治理所有百岳之營收，並將所有資本再投入 Web3.0臺灣公共／公益生態系，達到 Web3.0分散、永續、自治的精神。
這樣一來或許大家就比較能明白《百岳計畫》有趣的地方。本作品也曾在今年於奧地利舉辦的「林茲電子藝術節」展出；林茲電子藝術節是奧地利林茲電子藝術中心（Ars Electronica Center）籌辦，可以說是全球規模最大、歷史最悠久、並具有前瞻性的電子藝術代表平台。
虛擬實境突破想像疆界！7大VR主題兼顧娛樂與深度思維刺激
進入3號倉庫，會看見「5.全知讀者視角」七個VR主題世界，分別是：《天野喜孝VR美術館》、《眼與我》、《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》、《請神造夢:XR沉浸式演唱會》、《永恆聖母院》。
所有的VR作品集中此區展示，進入VR世界時或許各自精彩，但畢竟這是一個實體展覽，而且也受限硬體無法讓太多人同時進入，因此FREES活用多年製作實體演唱會的概念，結合聲光特效妝點空間，也依據不同VR作品規劃該數位內容時使用的模型或是手稿等展出。比如說前幾個月在網路上造成轟動的《天野喜孝VR美術館》集資計劃，除了進入VR世界看大師作品之外，也能在等待排隊時先看看大師的真實原稿。
《請神造夢:XR沉浸式演唱會》也蠻有意思，以XR「延展實境」（包含AR、VR、MR），邀請樂團「血肉果汁機」與「大象體操」參與演出。在今年10月的演唱會現場，觀眾除了可觀賞真實表演外，演出中有個橋段是戴上VR頭顯進入虛擬世界，串連FREES XR虛擬實景攝影與4DViews技術，在VR世界中看見音樂的節奏，同時耳朵卻是配合影像聽到現場實際音樂演出。要能達到多人同時體驗的視聽效果，需要配合5G低延遲高傳輸的技術才能做到。
策展人馮建彰表示：「希望藉由前所未見的影音設計，打造出演唱會未來的嶄新型態。」2022 TCCF 未來內容展中，雖然無法完全複製當時演唱會的原始感受，但戴上VR裝置，依舊能回味當時的盛況，展覽現場實際的裝置，也採用演唱會使用到的燈光與樂器做佈置，增加氛圍。
本土宮廟文化進入元宇宙，5G技術創造雙展場跨場域互動體驗
「6.沉浸靈魂之樹」的《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》，可以創建身份去數位宮廟參拜抽籤。另一個作品《無濜》，則透過5G高速率、低延遲的技術創造有趣體驗，在11/5（六）～11/8（二）的展期間，松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸；視覺美術則和臺灣插畫家「小油画 Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題。
如果有朋友分別在該展出期間前往兩地展場，就能透過這樣的技術在數位空間中相遇拍照，非常好玩。
「7.未來唱片行」則是展出NFT平台「OurSong」的音樂NFT作品、全世界第一個元宇宙原生音樂廠牌「0x0」，以及臺灣原創漫畫平台「CCC創作集」的作品。
展區隱藏AR互動體驗，等著民眾來尋寶
最後加碼隱藏彩蛋，則是由叁式操刀的《夢遊擴增宇宙》。在未來內容展中，藏有特別對應的圖像可供參觀者手機掃描，接著就會出現AR濾鏡才會看見的虛擬世界，有點像是展場尋寶的概念，增加了本展參與者互動、也連結到Web3.0宇宙的觀展層次。
今年未來內容展不只作品內容有趣，主題沙龍邀來的名師講座聚焦在內容產製、市場投資、國際趨勢、串流市場等面向，也都滿值得預約聽講。如果希望抓住前進未來Web3.0元宇宙時代的船票，千萬不可錯過TCCF-未來內容展！
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
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