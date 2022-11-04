TNL+ 2022/11/04,
音樂

【關鍵專訪】貴人散步創辦人葉宛青、洪維寧： 結合古蹟觀光，拓展城市型音樂節的可能性

【關鍵專訪】貴人散步創辦人葉宛青、洪維寧： 結合古蹟觀光，拓展城市型音樂節的可能性
Photo Credit: 貴人散步提供

我們想讓你知道的是

2017年開辦的「貴人散步音樂節」，不只廣邀海外樂團來台演出，六年來以台灣罕見的「Showcase」形式策展，將「音樂節」作為音樂人與音樂產業人士的媒合平台。而對於台南這座城市，創辦人洪維寧則認為，台南市觀光發展本身就很強勁，並不會特別覺得「貴人散步音樂節」為觀光造成巨大的實質影響力，反而是打開了音樂圈裡，其他產業人士對這座城市的想像大門，讓大家開始正視台南也能成為舉辦演唱會的選擇。

文：詹氏瞻視電影院

2020年至2021年疫情肆虐，導致近年來全球發展蓬勃的音樂展演活動大停擺，然而，舉辦於台灣台南的「貴人散步音樂節」卻一支獨秀，在2020年創下超過十萬人次參與活動的紀錄，連兩年票房開紅盤，為台南觀光注入新活水。

同時，善用全美戲院展館空間，播放因疫情無法來台的海外樂團表演，並錄製「貴人散步音樂節」Live Session節目放送國際，打破表演空間的限制。

共同創辦人洪維寧坦承，事實上，這兩年來一直都沒有把握能成功邀約海外樂團來台實體演出，因此暫停了往年以「國家」作為主題選團的策展方式，改以從每年超過600團申請演出的名單中，挑出擁有獨特樂風、富有舞台表演魅力、台灣樂迷較不熟知的150組國內外音樂人，再交由合作的選團人精選出60-80組左右的出演者，讓「貴人散步音樂節」的Line-Up成為全台音樂節最獨特的存在，可能有近半數演出組合連台灣資深樂迷都沒有聽過。

兩位創辦人2
Photo Credit: 貴人散步提供
貴人散步音樂節創辦人葉宛青（左）、洪維寧（右）

音樂人最懂音樂人需要什麼，以演出者為主策展的音樂節

2017年開辦的「貴人散步音樂節」，不只廣邀海外樂團來台演出，六年來以台灣罕見的「Showcase」形式策展，將「音樂節」作為音樂人與音樂產業人士的媒合平台，活動期間舉辦音樂論壇，導入國際最新音樂產業趨勢，擔任音樂內容提供者、需求者雙方的「貴人」。期待每個來參與「貴人散步音樂節」的人，在台南古城穿梭散步時就能遇到貴人。

「貴人散步音樂節」共同創辦人葉宛青，不僅是台灣獨立音樂廠牌「小白兔唱片行」創辦人，還是台灣傳奇後搖滾樂團「阿飛西雅」貝斯手。

葉宛青表示，當初會有「貴人」的概念來自於自身的心境：「『貴人散步』是從演出者的角度出發，因為我本身也是音樂人，當我演出的時候，我看到台下觀眾，會覺得這些人都是我的貴人，也會期望在活動上能遇到能提供幫助的策展人、選團人和產業的專業人士。」而兩位創辦人也一致認為，對方為彼此的貴人。

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