高棉帝國的繼承者：不是只有吳哥窟，8張圖表帶你認識柬埔寨

文：吳象元｜圖表設計：徐靖雯

今年夏天，柬埔寨詐騙新聞攻佔台灣媒體版面， 許多國人在擔憂之際也對柬埔寨貼上了負面標籤，卻忽略了詐騙事件受害者的背後脈絡，而在11月9日柬埔寨慶祝獨立紀念日的此時，或許是重新認識這個位於中南半島國家的好機會，以下將透過8個主題，來認識這曾是「高棉帝國」所在的國度。

柬埔寨基本資料

翻開柬埔寨歷史，每段時期都像是獨立篇章，歷經高棉帝國、法國殖民時期，當終於宣佈獨立建立了「柬埔寨王國」（Kingdom of Cambodia），70年代卻進入慘絕人寰的紅色高棉時期。1978年越南入侵柬埔寨雖終結紅色高棉政權，卻因扶植了「柬埔寨人民共和國」，讓柬國人民與越方衝突不斷，直到1991年《巴黎和平協定》簽訂後，越南軍隊正式撤出柬埔寨，「柬埔寨王國」才得以重新恢復執政。

每年柬埔寨獨立日 的慶祝地點，是位於首都金邊的獨立紀念碑，當天獨立紀念碑內部會點燃火焰，民眾則會在紀念碑階梯上裝飾鮮花致敬，紀念著在1953年由已故國王諾羅敦·西哈努克（ 1922-2012 ）宣布柬埔寨獨立的日子；縱然獨立後的柬埔寨仍經歷許多起落，民主之路也有些顛簸，這依舊是柬國人民一年之中最重要的日子。

歷史上的高棉帝國

在1857年赴柬埔寨馬德望傳教的法國傳教士夏爾·艾米爾·布意孚（Charles-Emile Bouillevaux）曾表示：「我在吳哥看到的一切，都清楚地向我證明，柬埔寨曾經富有、文明，而且人口比現在多得多； 但所有這些財富都消失了，文明也消失了。」布意孚意指的輝煌過往，就是 西元802至1431年的 高棉帝國。

自802年闍耶跋摩二世（Jayavarman II）稱王後 ， 標誌著長達600多年高棉帝國的起始， 當時領土範圍最北到達今日的中國雲南，東西疆界包括了今日的越南和緬甸領土， 西北部洞里薩湖畔聳立的吳哥窟紀錄著當時的 藝術文化、建築技術、美學成就及信仰體系的精髓， 而根據學者研究，在高棉帝國 11世紀至13世紀鼎盛時期，範圍達3000平方公里的首都 吳哥城 （Angkor Thom） 是當時世界上最大的城市 。

不過帝國依舊會殞落，14世紀西邊的素可泰王國和阿瑜陀耶王國興起後不斷挑釁威脅，1352年阿瑜陀耶的烏通王攻入吳哥城，高棉之後雖重新振作，1394年卻又再次遭阿瑜陀耶王的拉梅萱攻破，帝國因此在1431年遷都南方的金邊，也宣告了高棉帝國篇章將走入尾聲。

高棉帝國的遺產：吳哥窟（Angkor Wat）

建於高棉帝國 蘇耶跋摩二世 （ Suryavarman II ， 在位時間1113-1150） 時期的吳哥窟（Angkor Wat），是位於柬埔寨暹粒省、佔地約400平方公里的歷史遺址，遺址內最初的宗教圖案源自印度教，五座中央塔象徵著須彌山的山峰。

吳哥窟的宗教建築群有一千多座，是世界上最大的宗教建築，除了寺廟群外， 遺址還包括 水利設施及交通道路，是 高棉帝國的中心所在，其 建築規模和佈局更見證了高棉帝國的高水準社會秩序 ，如今吳哥窟遺址範圍內仍有諸多 村莊，主要在從事水稻種植，部分村莊祖先甚至可追溯到高棉帝國時期。

吳哥窟在1907年至1992年間進行了長時間的維護和修復工作，參與的機構包括 法國遠東學院 （EFEO）、 印度考古研究所（Archaeological Survey of India） 和世界古蹟基金會， 而身為 世界上最大的考古遺址之一，雖然遊客的到訪替柬國帶來可觀的經濟收入，卻也對遺址造成不可挽回的破壞： 在1993年吳哥窟被列入聯合國教科文組織世界遺產後，當年還僅有7650名遊客，到了2010年遊客人數則已高達300萬人，而疫情前遺址的石階在每日千名遊客攀爬以欣賞 日落美景後，古蹟專家也紛紛提出嚴重警告，知名的巴戎寺四面佛像更因著周邊飯店排空地下水庫緣故，近年來正緩慢沉入沙質地基中。

柬埔寨代表城市

說到柬埔寨的代表城市，必定先從首都金邊講起；金邊建於1434年，是繼吳哥城後成為高棉新首都，1865年諾羅敦王室的首位國王諾羅敦（1834-1904）在位期間曾經重建，是紡織、製藥、機械製造和碾米的加工中心，也是柬埔寨的文化之都，成立於1956年的金邊皇家大學（Royal University of Phnom Penh）和皇家農藝大學（Royal University of Agriculture）都位於該市。

而位於柬埔寨西北部的第二大城暹粒，高棉遺址吳哥城、吳哥窟、西哈努克親王行宮都位於此。至於近期成為新聞話題的西哈努克市（又稱「西港」），是柬埔寨唯一深水港，港口於1956年首次通航，1990年代企業隨紅色高棉下台後重新開業，該市為中國「一帶一路」計畫重點城市，當地中國人口由2013年8萬人成長至2019年的25萬人。

柬埔寨代表人物

在關於柬埔寨的新聞中，現任總理洪森總是最常出現的面孔。洪森幼年在金邊佛教寺院受教育，1960年代後期加入柬埔寨共產黨，1970年加入柬埔寨共產黨紅色高棉，在波布政權時期逃往越南，加入了反紅色高棉的軍隊。1979年在越南扶植成立了「柬埔寨人民共和國」後，洪森返柬並被任命為外交部長，並於1985年成為柬埔寨首相，至今任首相已長達37年，目前有傳聞會由兒子洪馬內來接任大位。