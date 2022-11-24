流感與一般感冒、COVID-19有哪些症狀差異？避免「雙疫情」該如何自保？

文：潮健康、全煜耳鼻喉科診所耳鼻喉專科醫師（林岱樓醫師）

入冬後，國內進入流感高峰期。感冒、流感、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）三者最主要的症狀差異為何？得流感又確診可能會更危險？依序說明如下。

1. 普通感冒（起因為鼻病毒、腺病毒等多種病原體所引起）

感冒症狀通常是輕微的。它們通常包括喉嚨發癢、流鼻涕或鼻塞和打噴嚏。如果有發燒，也通常不會是高燒，而且應該在用藥之後很快就降溫了。不過一部分感冒的患者還是會有點疲倦跟胃口的變化，但是通常來說是輕微的。而普通感冒沒有測試試劑，也沒有特殊的治療方法。它只需要在有症狀的時期多休息或服用一些藥物，就會慢慢痊癒。

2. 流行性感冒（起因為A型流感病毒及B型流感病毒引起）

流感的症狀輕重比較不一定，雖然也可以是輕微的，但通常情況下，罹患流感的人比感冒時感覺更糟。他們可能會突然發燒，伴有寒顫、頭痛和身體痠痛。他們可能有喉嚨痛、流鼻涕和咳嗽。因為感到痛苦和疲倦及全身不適，並且沒有太大的胃口。有些小孩甚至有腹痛、噁心、嘔吐或腹瀉。

醫生可以透過流感病毒的測試來檢查某人是否感染了流感，大多數患有流感的患者在家裡多喝水、休息和舒適會好轉。而症狀嚴重的患者，醫生可以開立像是克流感這類的抗病毒藥物來緩解症狀並縮短病程。有些人病得很重，則甚至需要住院治療。然而，許多流感病例可以通過每年接種流感疫苗來預防，並且降低其流感重症的程度。

3. COVID-19（起因為冠狀病毒引起）

感染COVID-19的患者可能沒有任何症狀或很輕微，就像普通感冒一樣。但有些人可能有更嚴重的上呼吸道甚至是下呼吸道症狀。因此，COVID-19的症狀可能看起來很像感冒或流感的症狀。

但它們也可以看起來不同。例如，COVID-19可能包括味覺或嗅覺喪失，呼吸困難或各種皮疹，另外也比較容易出現一些腹瀉、噁心、嘔吐的腸胃症狀。特別需要提到的是，有時候，小孩在感染冠狀病毒幾週後會出現症狀，這是一種稱為兒童多系統炎症（MIS-C）的疾病的一部分。

COVID-19的檢驗方式有快篩、PCR測試，另外也可以藉由血液測試尋找抗體，來檢查過去是否被病毒感染過。

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COVID-19、流感同時得更致命？國外研究指死亡風險「暴增2倍」

另一個有趣的問題是，如果同時得了流感和COVID-19會怎麼樣呢？

目前還沒有大量數據可以確定當人們同時感染流感和COVID-19時會發生什麼。但根據現有的一些科學期刊數據而言，同時感染流感和感冒的人，往往比只感染一種病毒的人病情更嚴重。而當流感和COVID-19結合時，情況也是如此。在一些典型症狀上面，包括發燒、發冷、疲勞和咳嗽，可能會變得更加強烈。

在一項2021年的研究中關於COVID-19合併感染，檢測出流感和COVID-19都呈陽性的患者，他們的住院率和死亡率高於只有感染COVID-19的患者。另一份英國的研究資料，分析了英國21萬2000多名因COVID-19而入院的患者健康記錄，這些人還接受了其他感染檢測。

研究發現，與僅感染COVID-19的人相比，同時感染流感和COVID-19的人需要機械通氣的可能性是其4倍，而死亡的可能性是其2倍。

由上述研究大致可以得到一個結論：同時感染流感和COVID-19，會增加需要使用呼吸器和重症監護以及死亡的風險。

另一個需要被關注的問題是，流感和COVID-19都會使人們面臨更高的其他感染風險，尤其是肺炎。同時或快速連續感染這兩種病毒，也可能使人們更容易受到其他感染。

雖然流感和COVID-19都有治療方法，但沒有強力的數據可以保證醫生和患者將它們結合使用是安全或有效的。治療流感的抗病毒藥物克流感（Tamiflu），和治療COVID-19的抗病毒藥物Paxlovid（nirmatrelvir-ritonavir）或Lagevrio（molnupiravir），可以最大限度地降低這兩種疾病症狀的嚴重程度，但必須在感染開始後立即服用。

這對患者和醫生來說可能具有挑戰性，而錯過最佳治療窗口可能會阻止藥物很好地控制病毒感染的嚴重程度。

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如何預防COVID-19、流感避免「雙疫情」？醫揭預防重點：「這地方」不要去

流感與COVID-19傳染途徑一樣嗎？流感高峰期最好避免從事哪些休閒活動可以減少感染？基本上流感和COVID-19的傳染途徑非常雷同，主要是由患者的飛沫夾帶病毒，直接或間接地去感染下一個宿主。COVID-19感染者在呼吸、說話、唱歌、運動、咳嗽或打噴嚏時，會釋放出含有病毒的大小不一飛沫顆粒，可能停留在地面或物體表面，使病毒可以透過吸入、直接或間接接觸途徑傳播。

而流感主要也是藉由感染流感病患咳嗽或打噴嚏產生的飛沫，將病毒傳播給周圍的人。尤其在密閉空間，因空氣不流通，更容易造成病毒傳播。此外，也可因接觸受病患口沫或鼻涕等分泌物所污染之物品表面，再碰觸自己的口、鼻或眼睛而感染。

而休閒活動的選擇上，建議盡量挑選寬敞開放或是通風良好的場域，避免在密不透風的地方久待；另外就是當朋友或個人有出現相關症狀時，還是直接自我輕度隔離，一來是避免外出再次感染其他病毒，二來是擔心傳染給別人。還是建議大家可以完整施打流感及COVID-19疫苗，增加群體保護力，減少自身重症的可能性，也可以相對較為自由地參與各項自己喜愛的休閒活動。