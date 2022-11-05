2022/11/05,
生活

小熊軟糖Haribo問世100週年，你可能不知道的誕生故事

小熊軟糖Haribo問世100週年，你可能不知道的誕生故事
Photo Credit: Shutterstock /達志影像

我們想讓你知道的是

在那時的德國，只要有年度市集、教堂落成等慶典活動舉辦，就會請來小熊表演，正因如此，「小熊」被視為是歡樂的代表，同時，這也給了Hans Riegel.Sr靈感，並在1922年以「跳舞的小熊」作為水果軟糖的造型推出「小熊軟糖」，並讓許多人將Hans Riegel.Sr稱呼為「熊爸爸」。

文：Ryota

小時候每次去到便利商店，看見架上琳瑯滿目的糖果，總會用雙眼瀏覽許久：「我想要這個，也想要那個」，但其實完全不知道吃起來的味道如何，在這種每次只能選一包帶回家的情況下，自然是挑選色彩最繽紛的那個。

這五彩繽紛的糖果即是風靡全球的「小熊軟糖」Haribo，沒錯，就是強尼戴普在「世紀官司」一定會自備的小熊軟糖，而適逢這款糖果邁向問世100週年之際，以下也將介紹他的誕生故事。

香甜的小熊軟糖，來自於1922年的德國。小熊軟糖的發明者Hans Riegel.Sr，當時在第一次大戰結束後，將自己家位於後院的廚房，作為小型家庭工廠生產糖果，並在1920年時正式創立公司Haribo，這間公司也就是如今為人熟知的德果糖果製造商。

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而在那時的德國，只要有年度市集、教堂落成等慶典活動舉辦，就會請來小熊表演，正因如此，「小熊」被視為是歡樂的代表，同時，這也給了Hans Riegel.Sr靈感，並在1922年以「跳舞的小熊」作為水果軟糖的造型推出「小熊軟糖」，並讓許多人將Hans Riegel.Sr稱呼為「熊爸爸」。

在那之後，Haribo更陸續研發各式各樣的糖果，像是捲曲狀的甘草糖、小熊造型的甘草糖、泰迪熊外型的小熊軟糖，這些也都使公司的收益逐日上升。但隨著第二次世界大戰的發生，Haribo的生意日益下滑，不只是公司員工數從400人左右減到只剩30人，Hans Riegel.Sr的兒子Hans Riegel還在戰爭中被俘虜，Hans Riegel.Sr也在52歲時過世。

直到1946年Hans Riegel才從戰事中平安歸來，並從母親手中接下Haribo的業務，為了重振公司的雄風，他還去攻讀經濟學研究所，為的是讓Haribo能有好的市場營運與銷售，因此，1960年代時Hans Riegel決定推出新一代的小熊軟糖——金熊，這款小熊軟糖造型的前身，也在上市後引起搶購潮。

接著，1962年Hans Riegel將Haribo的標語「Haribo帶給孩子歡樂」改成「Haribo讓大人和小孩都快樂」，並推出公司的首支電視廣告，除了業績明顯提升之外，甚至讓金熊在1967正式獲得德國專利局的認證註冊成商標，而Hans Riegel也在1978年推出新一代的金熊，讓小熊的雙腳大幅度張開呈現坐姿，這也是我們如今所見的小熊軟糖樣貌。

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自此之後，Haribo一路飛黃騰達，在2003年成為歐洲最值得信賴的品牌第一名，並於小熊軟糖問世85週年時推出新包裝、新配方，同時也加入蘋果作為小熊軟糖的第6種口味（其餘5種為草莓、檸檬、覆盆子、蜜橙、鳳梨），2009年時Haribo甚至發明含有22％新鮮果汁的小熊軟糖，並獲得最成功的產品創新、最暢銷商品等8種獎項。

不僅如此，法國外交部甚至頒發「榮譽軍團勳章」給Hans Riegel，感謝他對全球糖果業的貢獻，雖然Hans Riegel在2013年時以90歲的高齡辭世，但這款Q彈有嚼勁的小熊軟糖仍在續寫傳奇，如今的100週年，官方也特別推出藍莓口味的「藍金熊」紀念這品牌的里程碑。

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參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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