「洗妹」是大忌：酒店小姐與經紀公司的「跳槽」潛規則
我們想讓你知道的是
酒店經紀公司背後必然有黑社會勢力，個別經紀公司代表著不同的黑社會堂口，因此「洗妹」在業界是非常嚴重的事。雖然洗妹是觸犯了一個非常嚴重的行規，但是在酒店業裡，大家也都清楚洗妹是家常便飯，想要讓別人家的小姐移轉到自己旗下，不是不行，畢竟小姐也有跳槽的權利，但要做到這幾件事。
「我問你齁，你有沒有帶妹去威士汀上班。」
結束一整天的活動，正躺在床上補眠的我，被電話鈴聲吵醒。戴上眼鏡看了一下，手機上出現一個既熟悉又陌生的名字，許久沒有在林森北走跳的我，看到來電顯示有些錯愕，但還是接了起來。
2020年2月之後，原本手上帶的兩個小姐都陸續上岸，手上沒有小姐的我，因本職工作繁忙，無心再開發新的小姐，畢竟要說服一個未曾踏足酒店的女性從事這份工作，倒也並非易事。
經紀的主要工作不是照顧小姐，而是開發小姐
我原本以為當一個酒店小姐的經紀人，就是要無微不至地細心照料小姐，讓小姐在身心壓力都是高強度的工作環境下，能夠有個堅實的後盾。但你旗下如果沒有小姐，那你這些無微不至的照顧，是要拿去給誰？我踏足林森北路的第一個禮拜，不是學習怎麼照顧小姐，而是學習去哪開發屬於我的第一個小姐。
「開發」基本上可以分為兩種：熟人開發與陌生開發。兩者的區別就在於，你遊說進入酒店產業工作的女生，前者是你原本就認識的人脈，後者則是在陌生人身上想方設法下功夫。
但我過去的學經歷背景，周圍認識的女孩子甚少會有經濟窘迫的問題，要做熟人開發太困難，我入行剛開始就是先走熟人開發，然後處處碰壁。即使拿的只是三、四萬的薪水，大家倒也沒有那麼容易因為酒店的高薪，就願意委身投入一個面臨各種肢體、言語性騷擾還要努力陪笑的工作環境。
我也嘗試去做陌生開發，在Tinder上面看到長得還可以的女生就拼命右滑，但我真的不太會跟陌生人聊天，遑論是要先小心翼翼地隱藏來意，放長線聊半天才可以慢慢收網這種事，我是真的做不太來。揭露本意後，遭到對方拒絕，這又是另一回事了。
要開發一張屬於自己的「白紙」（沒有從業經驗的女生）是這麼困難，所以不少酒店經紀，都想方設法四處尋找可以「洗妹」的機會，也就是把別的經紀手上的小姐，轉移到自己門下。整整兩年沒有見面，蛋頭哥一打來就問我是不是有洗到別人的妹，大家可以想見這件事情的嚴重性。
怎麼個嚴重法呢？簡單來說，你就是在斷人財路，從別人的碗裡搶飯吃。酒店經紀最直接的收入來源，是小姐坐檯費的分潤。經紀要賺錢，除了強而有力的紅牌小姐跑出優秀的業績之外，旗下的小姐自然是多多益善，多賺一個是一個。洗別人的妹，等於是讓他原本可以拿到的業績、分潤變少。
「妹就是公司的資產」
而且這件事情的嚴重性，並不只在於搶了某一個人的飯，因為這個人手裡的這碗飯，其實是會匯集成一鍋飯；小姐的經紀權更動，損害的不僅是個別經紀人的經濟利益，也同時損害了經紀人背後經紀公司的利益。
在我入行的時候，我的上司小毛哥早早便跟我提到「妹就是公司的資產」。因為經紀公司旗下小姐的多寡，會決定這間公司跟個別酒店互動時，有沒有談判的籌碼。我待在小毛哥麾下，小毛哥的背後是星宇經紀公司，我也就順理成章成為星宇經紀公司旗下的經紀人。打電話過來的蛋頭哥則是晶尚酒店的總經理。
星宇經紀公司鼎盛時期，有十來位小姐在晶尚酒店進行陪侍工作。偶有一兩個小姐因長期遲到被晶尚開了罰單，罰單到了小毛哥這裡，往往也就訓誡個兩下就不了了之了。
某次，晶尚想在聖誕活動週的時候，叫所有小姐都穿馬甲、長靴上班。但活動週的活動服，基本上在那個禮拜結束之後就不會再穿，馬甲、長靴不是每個小姐衣櫃隨便翻都有的東西，再怎麼隨便買一整套下來也要好幾千塊，搞得在晶尚上班的小姐們叫苦連天。小毛哥代表星宇經紀公司出馬跟晶尚費了點力氣說了一番，最後晶尚看在星宇小姐多的份上，活動週直接取消了dress code。
除了立場不同發生矛盾時，小姐夠多的經紀公司可以維護小姐的權益之外，小姐在個別酒店達到一定的數量時，經紀公司還可以向酒店爭取「保姆費」。顧名思義是可以聘人來照顧小姐，但不是所有的經紀公司都會把保姆費拿來聘人，更多時候只是經紀公司的變相收入而已，以至於人數不夠時，不同經紀公司也有可能結盟成一個「組」，達到規模後一樣可以拿到保姆費。
小姐是公司的資產這句話其實可以再更直觀一點看待。整個酒店產業鍊的經濟流動一路從消費者、仲介者（幹部）、酒店、經紀公司、經紀人，然後才到小姐。以我田調的2019年為例，小姐陪侍10分鐘為一個單位，禮服店行情價開的是「18單」，也就是消費者請一個小姐，一小時陪侍需要支付1800元給仲介者（幹部），10分鐘為一個單位就是300元。
消費者支付300元給幹部，幹部則會支付250元給酒店；酒店會支付210元給經紀公司，經紀公司則會支付200元給經紀人，之後才由經紀人依照小姐上班天數、外貌條件、是否有欠款等因素，決定支付150-180元不等的薪資給酒店小姐。經紀公司在當中也有收益，所以小姐（的經紀權）自然有成為公司資產的價值。「洗妹」侵害的自然不只是個別經紀人的分潤，也侵害到了經紀公司的利益。
任何可以接觸到其他小姐的地方都需要避嫌
酒店經紀公司背後必然有黑社會勢力，個別經紀公司代表著不同的黑社會堂口，因此洗妹在業界是非常嚴重的事。
雖然洗妹是觸犯了一個非常嚴重的行規，但是在酒店業裡，大家也都清楚洗妹是家常便飯，各大酒店也因此設下各種規範，避免有人在自家店裡洗妹，讓店家捲入不必要的紛爭。
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
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高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。
GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
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GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。
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