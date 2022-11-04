「洗妹」是大忌：酒店小姐與經紀公司的「跳槽」潛規則

「我問你齁，你有沒有帶妹去威士汀上班。」

結束一整天的活動，正躺在床上補眠的我，被電話鈴聲吵醒。戴上眼鏡看了一下，手機上出現一個既熟悉又陌生的名字，許久沒有在林森北走跳的我，看到來電顯示有些錯愕，但還是接了起來。

2020年2月之後，原本手上帶的兩個小姐都陸續上岸，手上沒有小姐的我，因本職工作繁忙，無心再開發新的小姐，畢竟要說服一個未曾踏足酒店的女性從事這份工作，倒也並非易事。

經紀的主要工作不是照顧小姐，而是開發小姐

我原本以為當一個酒店小姐的經紀人，就是要無微不至地細心照料小姐，讓小姐在身心壓力都是高強度的工作環境下，能夠有個堅實的後盾。但你旗下如果沒有小姐，那你這些無微不至的照顧，是要拿去給誰？我踏足林森北路的第一個禮拜，不是學習怎麼照顧小姐，而是學習去哪開發屬於我的第一個小姐。

「開發」基本上可以分為兩種：熟人開發與陌生開發。兩者的區別就在於，你遊說進入酒店產業工作的女生，前者是你原本就認識的人脈，後者則是在陌生人身上想方設法下功夫。

但我過去的學經歷背景，周圍認識的女孩子甚少會有經濟窘迫的問題，要做熟人開發太困難，我入行剛開始就是先走熟人開發，然後處處碰壁。即使拿的只是三、四萬的薪水，大家倒也沒有那麼容易因為酒店的高薪，就願意委身投入一個面臨各種肢體、言語性騷擾還要努力陪笑的工作環境。

我也嘗試去做陌生開發，在Tinder上面看到長得還可以的女生就拼命右滑，但我真的不太會跟陌生人聊天，遑論是要先小心翼翼地隱藏來意，放長線聊半天才可以慢慢收網這種事，我是真的做不太來。揭露本意後，遭到對方拒絕，這又是另一回事了。

要開發一張屬於自己的「白紙」（沒有從業經驗的女生）是這麼困難，所以不少酒店經紀，都想方設法四處尋找可以「洗妹」的機會，也就是把別的經紀手上的小姐，轉移到自己門下。整整兩年沒有見面，蛋頭哥一打來就問我是不是有洗到別人的妹，大家可以想見這件事情的嚴重性。

怎麼個嚴重法呢？簡單來說，你就是在斷人財路，從別人的碗裡搶飯吃。酒店經紀最直接的收入來源，是小姐坐檯費的分潤。經紀要賺錢，除了強而有力的紅牌小姐跑出優秀的業績之外，旗下的小姐自然是多多益善，多賺一個是一個。洗別人的妹，等於是讓他原本可以拿到的業績、分潤變少。

「妹就是公司的資產」

而且這件事情的嚴重性，並不只在於搶了某一個人的飯，因為這個人手裡的這碗飯，其實是會匯集成一鍋飯；小姐的經紀權更動，損害的不僅是個別經紀人的經濟利益，也同時損害了經紀人背後經紀公司的利益。

在我入行的時候，我的上司小毛哥早早便跟我提到「妹就是公司的資產」。因為經紀公司旗下小姐的多寡，會決定這間公司跟個別酒店互動時，有沒有談判的籌碼。我待在小毛哥麾下，小毛哥的背後是星宇經紀公司，我也就順理成章成為星宇經紀公司旗下的經紀人。打電話過來的蛋頭哥則是晶尚酒店的總經理。

星宇經紀公司鼎盛時期，有十來位小姐在晶尚酒店進行陪侍工作。偶有一兩個小姐因長期遲到被晶尚開了罰單，罰單到了小毛哥這裡，往往也就訓誡個兩下就不了了之了。

某次，晶尚想在聖誕活動週的時候，叫所有小姐都穿馬甲、長靴上班。但活動週的活動服，基本上在那個禮拜結束之後就不會再穿，馬甲、長靴不是每個小姐衣櫃隨便翻都有的東西，再怎麼隨便買一整套下來也要好幾千塊，搞得在晶尚上班的小姐們叫苦連天。小毛哥代表星宇經紀公司出馬跟晶尚費了點力氣說了一番，最後晶尚看在星宇小姐多的份上，活動週直接取消了dress code。

除了立場不同發生矛盾時，小姐夠多的經紀公司可以維護小姐的權益之外，小姐在個別酒店達到一定的數量時，經紀公司還可以向酒店爭取「保姆費」。顧名思義是可以聘人來照顧小姐，但不是所有的經紀公司都會把保姆費拿來聘人，更多時候只是經紀公司的變相收入而已，以至於人數不夠時，不同經紀公司也有可能結盟成一個「組」，達到規模後一樣可以拿到保姆費。

小姐是公司的資產這句話其實可以再更直觀一點看待。整個酒店產業鍊的經濟流動一路從消費者、仲介者（幹部）、酒店、經紀公司、經紀人，然後才到小姐。以我田調的2019年為例，小姐陪侍10分鐘為一個單位，禮服店行情價開的是「18單」，也就是消費者請一個小姐，一小時陪侍需要支付1800元給仲介者（幹部），10分鐘為一個單位就是300元。

消費者支付300元給幹部，幹部則會支付250元給酒店；酒店會支付210元給經紀公司，經紀公司則會支付200元給經紀人，之後才由經紀人依照小姐上班天數、外貌條件、是否有欠款等因素，決定支付150-180元不等的薪資給酒店小姐。經紀公司在當中也有收益，所以小姐（的經紀權）自然有成為公司資產的價值。「洗妹」侵害的自然不只是個別經紀人的分潤，也侵害到了經紀公司的利益。

任何可以接觸到其他小姐的地方都需要避嫌

酒店經紀公司背後必然有黑社會勢力，個別經紀公司代表著不同的黑社會堂口，因此洗妹在業界是非常嚴重的事。

雖然洗妹是觸犯了一個非常嚴重的行規，但是在酒店業裡，大家也都清楚洗妹是家常便飯，各大酒店也因此設下各種規範，避免有人在自家店裡洗妹，讓店家捲入不必要的紛爭。