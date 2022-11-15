岸見一郎《從絕望到希望的阿德勒幸福論》：讀哲學系有什麼用？遭遇父母反對時該怎麼辦？

文：岸見一郎

學習一定要有用嗎？

Ａ：我和一個經濟系的朋友一起在一家西裝店打工，經理那天問我們：「你們在大學主修什麼？」我朋友就回答他：「我主修經濟，最近剛好上到銷售行為分析。」經理笑咪咪地回他：「很好，這很有用。」他隨即轉過頭來問我：「那你呢？」我有點羞怯地回答他：「我主修哲學。」他的表情瞬間改變，有點輕蔑地說：「學這個有什麼用？」我回答他：「幫助我們思考如何成為更好的人。」

岸見：我的答案也是這個。

Ａ：但是我好像沒有回答到他的問題：「學這個有什麼用？」

岸見：那你覺得呢？學哲學有什麼用？

Ａ：我也還沒有答案，學經濟學能幫助老闆提升業績、增加銷售，但哲學好像沒有這麼明確的功能，也沒有人會說學哲學能用來賺錢或養活自己。

岸見：所以你也覺得哲學沒有用嗎？

Ａ：這也是我來這裡的目的，我雖然學得很有收穫，但老實說當別人這樣問我時，我也沒辦法明確地說出哲學可以做什麼。

岸見：我明白了。 首先，我們需要釐清有用和無用是什麼意思。在生活中常常聽到大家用有用和無用判斷事物是否具有價值、有意義，如果以致富為目的，哲學的確看起來沒什麼用，當提問錯誤，怎麼樣也無法答出正解。

因為你不可能光靠研究哲學致富。但客觀來說，學習哲學的目的本來就不是用來讓你賺大錢、一夜致富。如果你的人生追求是賺大錢、累積財富，那選這門學問來研究就偏離目標了。

所以真正的問題不是有用或沒用，而是你為什麼而學？當對方的問題本身設定就有誤時，我們當然無法提供正確的答案。就以我們將要討論的問題來說，當我們想了解「怎麼更好地生活」，第一個要討論的應該不是方法，而是先了解所謂「更好的生活」是什麼？

遭遇父母反對時該怎麼辦？

岸見：話說回來，你選擇就讀哲學系的時候父母沒有反對嗎？

Ａ：我上大學的方式比較特別，我們當初是進入大學後才選擇主修領域，所以我不是因為想學哲學才讀大學。在我上大學後參加了各種講座，發現哲學很有趣，才決定以此為主修。

岸見：喔？那你一開始有其他想申請的科系嗎？

Ａ：我一開始想選的其實是文學。

岸見：那你的父母聽到你以哲學為主修的時候有什麼反應？

Ａ：我知道如果一開始就告訴他們我想選哲學為主修，很有可能會遭遇到反對，說很難找到工作、不知道未來要做什麼等，您呢？您決定讀哲學系時父母沒有反對嗎？

岸見：我的母親很尊重我的想法，從未干涉過我的生活。我的父親本就不太理解哲學是什麼，每個靈魂都是獨立的，都有自由選擇的權力。

起初他不認同，理由就跟你的經理對你說的話差不多，不知道哲學未來能做什麼。我當時也知道哲學系未來出路相對經濟等熱門學科更窄。父親擔心我未來會很辛苦。但據我所知沒有人因為研究哲學餓死。

另外，他聽過許多哲學家如希臘哲人塞內卡（Lucius Annaeus Seneca theYounger）、小加圖（Marcus Porcius Cato Uticensis）、季蒂昂的芝諾（Zeno of Citium）、克里安西斯（Cleanthes），或是帕奈提烏斯（Panaetius）等斯多噶主義學家都是以自殺作結，因此他不贊成我選哲學系。

父親希望母親出面說服我，但我的母親馬上拒絕並告訴他：「他的任何選擇都是他的自由，我們可以關心，但不能左右他的選擇，因為他是獨立的個體，不是我們的附屬品。我知道看著孩子去冒險有多困難，為人母之後尤其能體會這種感覺。我當然可以用母親的角色去施壓請他放棄，但我不願意這麼做。因為我的母親充分尊重了我的選擇，讓我可以過我想要的生活，所以我也希望能成為一個讓孩子用自己期望的方式長大的母親。」

因為媽媽當時的支持，我才能一路研究哲學至今。

Ａ：我目前正在找工作，我的父母告訴我應該找份穩定的工作，最好選擇大企業。但這不是我期望的生活，我想成為插畫家，不過無法說服父母這點讓我很困擾。我該怎麼辦？

岸見：別管他們說什麼。

Ａ：這樣做沒問題嗎？

岸見：雖然父母於我們有生養之恩。我也很感念父母的照顧。但無論怎樣，這都是你的人生。結果好壞都需要自己承擔，不該讓父母為你負責，自然也不該因為父母的話左右你的選擇。

Ａ：這樣會讓父母傷心吧？

岸見：父母起初可能無法理解，但當他們看見你的堅持時，一定也會慢慢改變想法，放下投射到孩子身上的自我意識。父母都希望孩子幸福，當你因為追逐理想而閃閃發光時，他們必然也能看見。比起選擇壓抑而勉強自己配合父母的步伐，堅定地去實踐你的選擇，用行動說服父母吧，這才是真正的孝順，用行動告訴他們，你能為自己負責，不再是他們的責任了。

何謂「好好生活？」

岸見：哲學（philosophy）這個詞的原意是 「愛智慧」。 但我認為與其說是對智慧的追求，不如說是教導我們如何更有智慧地生活。它是你在任何年齡段所學的結晶，無論他們的成長背景為何，或從事什麼工作都能派得上用場的智慧。

Ａ：那你會如何解釋「好好生活」？

岸見：「為自己而活」或 「快樂地生活」。誰想不開心？或者以犧牲自己的方式過每一天。你不會想過這種生活對吧？這樣的生活方式不適合任何人。實際上，「活得好」和「活得對」是有所區分的。許多人努力活得正確，也就是遵循世俗的價值觀，小心翼翼地過每一天，但這樣會快樂嗎？如果無法感受到發自內心的快樂，就不能稱為活得好。