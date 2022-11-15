岸見一郎《從絕望到希望的阿德勒幸福論》：讀哲學系有什麼用？遭遇父母反對時該怎麼辦？
我們想讓你知道的是
我目前正在找工作，我的父母告訴我應該找份穩定的工作，最好選擇大企業。但這不是我期望的生活，我想成為插畫家，不過無法說服父母這點讓我很困擾。我該怎麼辦？
文：岸見一郎
學習一定要有用嗎？
Ａ：我和一個經濟系的朋友一起在一家西裝店打工，經理那天問我們：「你們在大學主修什麼？」我朋友就回答他：「我主修經濟，最近剛好上到銷售行為分析。」經理笑咪咪地回他：「很好，這很有用。」他隨即轉過頭來問我：「那你呢？」我有點羞怯地回答他：「我主修哲學。」他的表情瞬間改變，有點輕蔑地說：「學這個有什麼用？」我回答他：「幫助我們思考如何成為更好的人。」
岸見：我的答案也是這個。
Ａ：但是我好像沒有回答到他的問題：「學這個有什麼用？」
岸見：那你覺得呢？學哲學有什麼用？
Ａ：我也還沒有答案，學經濟學能幫助老闆提升業績、增加銷售，但哲學好像沒有這麼明確的功能，也沒有人會說學哲學能用來賺錢或養活自己。
岸見：所以你也覺得哲學沒有用嗎？
Ａ：這也是我來這裡的目的，我雖然學得很有收穫，但老實說當別人這樣問我時，我也沒辦法明確地說出哲學可以做什麼。
岸見：我明白了。 首先，我們需要釐清有用和無用是什麼意思。在生活中常常聽到大家用有用和無用判斷事物是否具有價值、有意義，如果以致富為目的，哲學的確看起來沒什麼用，當提問錯誤，怎麼樣也無法答出正解。
因為你不可能光靠研究哲學致富。但客觀來說，學習哲學的目的本來就不是用來讓你賺大錢、一夜致富。如果你的人生追求是賺大錢、累積財富，那選這門學問來研究就偏離目標了。
所以真正的問題不是有用或沒用，而是你為什麼而學？當對方的問題本身設定就有誤時，我們當然無法提供正確的答案。就以我們將要討論的問題來說，當我們想了解「怎麼更好地生活」，第一個要討論的應該不是方法，而是先了解所謂「更好的生活」是什麼？
遭遇父母反對時該怎麼辦？
岸見：話說回來，你選擇就讀哲學系的時候父母沒有反對嗎？
Ａ：我上大學的方式比較特別，我們當初是進入大學後才選擇主修領域，所以我不是因為想學哲學才讀大學。在我上大學後參加了各種講座，發現哲學很有趣，才決定以此為主修。
岸見：喔？那你一開始有其他想申請的科系嗎？
Ａ：我一開始想選的其實是文學。
岸見：那你的父母聽到你以哲學為主修的時候有什麼反應？
Ａ：我知道如果一開始就告訴他們我想選哲學為主修，很有可能會遭遇到反對，說很難找到工作、不知道未來要做什麼等，您呢？您決定讀哲學系時父母沒有反對嗎？
岸見：我的母親很尊重我的想法，從未干涉過我的生活。我的父親本就不太理解哲學是什麼，每個靈魂都是獨立的，都有自由選擇的權力。
起初他不認同，理由就跟你的經理對你說的話差不多，不知道哲學未來能做什麼。我當時也知道哲學系未來出路相對經濟等熱門學科更窄。父親擔心我未來會很辛苦。但據我所知沒有人因為研究哲學餓死。
另外，他聽過許多哲學家如希臘哲人塞內卡（Lucius Annaeus Seneca theYounger）、小加圖（Marcus Porcius Cato Uticensis）、季蒂昂的芝諾（Zeno of Citium）、克里安西斯（Cleanthes），或是帕奈提烏斯（Panaetius）等斯多噶主義學家都是以自殺作結，因此他不贊成我選哲學系。
父親希望母親出面說服我，但我的母親馬上拒絕並告訴他：「他的任何選擇都是他的自由，我們可以關心，但不能左右他的選擇，因為他是獨立的個體，不是我們的附屬品。我知道看著孩子去冒險有多困難，為人母之後尤其能體會這種感覺。我當然可以用母親的角色去施壓請他放棄，但我不願意這麼做。因為我的母親充分尊重了我的選擇，讓我可以過我想要的生活，所以我也希望能成為一個讓孩子用自己期望的方式長大的母親。」
因為媽媽當時的支持，我才能一路研究哲學至今。
Ａ：我目前正在找工作，我的父母告訴我應該找份穩定的工作，最好選擇大企業。但這不是我期望的生活，我想成為插畫家，不過無法說服父母這點讓我很困擾。我該怎麼辦？
岸見：別管他們說什麼。
Ａ：這樣做沒問題嗎？
岸見：雖然父母於我們有生養之恩。我也很感念父母的照顧。但無論怎樣，這都是你的人生。結果好壞都需要自己承擔，不該讓父母為你負責，自然也不該因為父母的話左右你的選擇。
Ａ：這樣會讓父母傷心吧？
岸見：父母起初可能無法理解，但當他們看見你的堅持時，一定也會慢慢改變想法，放下投射到孩子身上的自我意識。父母都希望孩子幸福，當你因為追逐理想而閃閃發光時，他們必然也能看見。比起選擇壓抑而勉強自己配合父母的步伐，堅定地去實踐你的選擇，用行動說服父母吧，這才是真正的孝順，用行動告訴他們，你能為自己負責，不再是他們的責任了。
何謂「好好生活？」
岸見：哲學（philosophy）這個詞的原意是 「愛智慧」。 但我認為與其說是對智慧的追求，不如說是教導我們如何更有智慧地生活。它是你在任何年齡段所學的結晶，無論他們的成長背景為何，或從事什麼工作都能派得上用場的智慧。
Ａ：那你會如何解釋「好好生活」？
岸見：「為自己而活」或 「快樂地生活」。誰想不開心？或者以犧牲自己的方式過每一天。你不會想過這種生活對吧？這樣的生活方式不適合任何人。實際上，「活得好」和「活得對」是有所區分的。許多人努力活得正確，也就是遵循世俗的價值觀，小心翼翼地過每一天，但這樣會快樂嗎？如果無法感受到發自內心的快樂，就不能稱為活得好。
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。