李屏賓《光，帶我走向遠方》：當侯導說要拍《刺客聶隱娘》時，我便開始發愁

文：李屏賓

來得正是時候的山嵐

侯導拍每一部電影前都讀很多書，不是隨便讀，而是上窮碧落下黃泉地研究，直到建構起龐雜的知識系譜。《刺客聶隱娘》是他年輕時就讀過的作品，那是後唐小說《傳奇》中一名俠女的故事，也是聶隱娘帶領他進入了整個唐朝。

我了解拍武俠片是侯導多年來的宿願，武打動作也早已在他腦中反覆演練。他說的武俠，有如電光石火，只有來去，剎那之間，生死立判。

所以當他說要拍《刺客聶隱娘》時，我便開始發愁。那時劇本還沒寫出來，而李安已經拍過《臥虎藏龍》，王家衛剛拍完「念念不忘必有迴響」的《一代宗師》。珠玉在前，我們要如何超越他們？如果不能，至少也要平起平坐，否則無異於拿一塊大石頭，往自己腳上砸。這要如何拍呢？武俠片、古裝片、動作片、電影電視都拍了千百回了，人物、影像、服裝造型能改的也有限，似乎不可能找到新角度。

唐朝也只有一個，雖然每個影片，都有自己建構的唐朝。

無論再怎麼困難，一定要找到一個不同的角度，將《刺客聶隱娘》中的唐朝，呈現出一個全新的影像面貌。

十幾年前我為《攝影師》雜誌寫過一段文字，內容是關於「黑與白」：

中國傳統的書法、山水、碑帖，都未脫離這個簡素的精髓，知黑守白，黑中見白，小區塊的留白，除了表現了層次，暗藏了細節，更揮灑出各派個人的人文風格與地域文化，小小的留白亦是千古精煉下的藝術文化的結晶，是一種美感的呈現，是一種品味的確認，是一種氣質的養練，最後達到一種心境的滿足。 沉鬱、蒼莽、深瀾都是黑的昇華，酣醉淋漓，沉著厚實的黑色，黑重蒼鬱與清雅潔淡又是一種對比，是反意情景，但是，又都是可並存，且可相互輝映的一種昇華，是意境與藝術的無盡情緒。 當我們追隨一位心中的大師時，我們首先要明白，不師其跡，而追其心，不能只是模仿，而須見其內涵與思維，體會其精神與分析其質素，活用其方法，領會其真趣，然後融會，創造轉化而成屬於自己的思維，而養成獨特的風格。 我經常閱覽一些喜歡的畫作，特別喜愛中國水墨畫中的黑，與暗藏其中的白與暗與黑的反覆層次，當然這些分明的細節層次感，是需要黑的極致，讓白來襯托與表現的，黑必須滿，白必須重，同時黑越重，白越滿，黑滿白重，詞句簡單卻詞意深長。

我的美學觀點、影像概念與電影觀，乃是長期從中國的傳統書法、水墨畫、碑帖，吸收並轉化而來。

於是我把李可染、傅抱石的畫冊給侯導參考，李可染絕對是黑白高手，黑滿白重，但沒有傅抱石來得野。傅抱石的風格似乎更符合《刺客聶隱娘》，但現實中似乎沒有這樣的山水，也只能做為一種參考。

最後我總結了我的意見：參考傅抱石，呈現一個蒼茫、大氣，更野性，也沒有修飾的唐朝；用李可染的黑滿白重，黑重白滿，來呈現故事氛圍，來彰顯真實。

侯導最後說：「你自己看著處理吧！」這就是最好的回覆，我就當作侯導答應了。心中有一個底，才敢大膽去改變色彩。我最憂心的是，拍出一個類電視劇的唐朝。若結果如此，過程再大聲喧嚷、陳設再金玉錦繡都無用。電影，最重要的是結果。而侯導與我都有自信，只要給我們足夠的時間，任何挑戰都可輾壓而過。

《刺客聶隱娘》是侯導電影中成本最高者，耗資兩億多台幣，與李安的《臥虎藏龍》和王家衛的《一代宗師》比當然還是寒傖，但我們已有能力到日本奈良、京都， 還有內蒙古，以及北京的一個片場拍攝，台灣的部分就在宜蘭山林以及中影攝影棚內拍攝。

磨劍數十年，終於開拍。

基本上，侯導不管我的鏡頭，但我會和他溝通。有時我會先抵達拍攝現場，他來的時候，我大都會將鏡位都處理好，他看一看，一般都會說：「好，就這樣。」有時也會略微思考，問我：「要不要這邊看看？」我們的關係像是甜蜜不再、但相互信任的老夫老妻與親密戰友。

在山野拍攝的過程中，掛滿玉蜀黍的破舊老屋也進了畫面。我愛讀歷史，此時我對侯導說：「玉蜀黍是明朝嘉靖至萬曆年間才進入中國的，唐朝還沒有。」於是就請現場場務把玉蜀黍拿掉了。這就是看書的好處，不會將錯誤永遠留在畫面裡，我的工作不僅是設計燈光、確定鏡位，也要品管畫面中的內容。

有一場戲，導演將舒淇擺藏在張震房間的角落偷看他，對角線只有幾米。兩人這麼近，連呼吸聲都聽得到，我們的鏡頭要如何表現出張震就是看不到舒淇呢？

導演覺得不是問題，但問題是畫面要如何呈現，同時又能讓觀眾相信。我觀察環境後發現，當風吹來，幃幕飄晃，對方確實是有可能看不見的。風呢？我們於是用電風扇吹，也動用人力風扇，卻都沒有自然風那樣的效果，那就等自然風吧。

而每次說要等風，風就來。工作人員都覺得很神奇，其實我只是習慣觀察氣流變化，加上一點運氣。

舒淇要去刺殺將軍的那場戲，將軍正在和兒子玩，本來沒有設計什麼，就是父子在說話，但忽然來了一隻蝴蝶，那是自然發生的真實場面、一隻活生生的蝴蝶，我看到了，就輕輕地告訴旁邊的助理「開機」，錄音組當然也會收到我們的暗示，也同時開錄。

不影響父子追逐蝴蝶和說話，一切都在安靜中進行，這樣才能拍到那生動的當下，聶隱娘因為父愛而不殺人的理由。如果要放一隻假的蝴蝶就會變得很無趣，小孩不是專業演員，也演不出來，其實我們也想不到可以用蝴蝶來表現父愛，只要看孩子的眼神和動作，蝴蝶是真是假自然就有答案了。

而父愛的流露，也像自然吹來的風。

攝影師永遠必須專注地觀察，掌握當下的情況。前面也談過，所有美的光影與事物在你面前時，若是你沒看見、沒發現，那麼它就不存在。訓練審美、培養的眼力， 這對一個攝影師來說是多麼地重要。

而將軍府的光是怎麼來的呢？若是大燈一打，美術布置的薄紗就會因為曝光過度失去細節，也可能在燈下燒起來，所以偌大的將軍府我們只用了幾盞冷燈（日光燈），並將它們改成暖色調，再拿一個中型的、日光型的燈打在一個反光板上，反射下來，就成為室內微暗的光源。日景時，一個十二頭的鎢絲燈從場景外遠遠打進來， 打出陽光的感覺。這樣的燈光工作，若換成其他劇組，一般需要十幾個人來做，但我們五個人就搞定了。

還有一場戲，張震回後宮和夫人周韵說話，我們搭了一個很簡易的景當後宮房間，看起來很一般，但問題是，要怎麼把假的拍成像真的呢？我正為此憂心的時候， 那天下午，正好有陽光灑進後宮，破壞了原來的光，大部分的攝影師與燈光師都會選擇把陽光遮掉，因為陽光的移動和變化很快，不夠穩定，也不希望陽光破壞了設計好的光，更擔心不知如何控制，而且這不請自來的光，轉眼又會消失無痕。