李屏賓《光，帶我走向遠方》：當侯導說要拍《刺客聶隱娘》時，我便開始發愁

我們想讓你知道的是
攝影師永遠必須專注地觀察，掌握當下的情況。前面也談過，所有美的光影與事物在你面前時，若是你沒看見、沒發現，那麼它就不存在。訓練審美、培養的眼力， 這對一個攝影師來說是多麼地重要。
文：李屏賓
來得正是時候的山嵐
侯導拍每一部電影前都讀很多書，不是隨便讀，而是上窮碧落下黃泉地研究，直到建構起龐雜的知識系譜。《刺客聶隱娘》是他年輕時就讀過的作品，那是後唐小說《傳奇》中一名俠女的故事，也是聶隱娘帶領他進入了整個唐朝。
我了解拍武俠片是侯導多年來的宿願，武打動作也早已在他腦中反覆演練。他說的武俠，有如電光石火，只有來去，剎那之間，生死立判。
所以當他說要拍《刺客聶隱娘》時，我便開始發愁。那時劇本還沒寫出來，而李安已經拍過《臥虎藏龍》，王家衛剛拍完「念念不忘必有迴響」的《一代宗師》。珠玉在前，我們要如何超越他們？如果不能，至少也要平起平坐，否則無異於拿一塊大石頭，往自己腳上砸。這要如何拍呢？武俠片、古裝片、動作片、電影電視都拍了千百回了，人物、影像、服裝造型能改的也有限，似乎不可能找到新角度。
唐朝也只有一個，雖然每個影片，都有自己建構的唐朝。
無論再怎麼困難，一定要找到一個不同的角度，將《刺客聶隱娘》中的唐朝，呈現出一個全新的影像面貌。
十幾年前我為《攝影師》雜誌寫過一段文字，內容是關於「黑與白」：
中國傳統的書法、山水、碑帖，都未脫離這個簡素的精髓，知黑守白，黑中見白，小區塊的留白，除了表現了層次，暗藏了細節，更揮灑出各派個人的人文風格與地域文化，小小的留白亦是千古精煉下的藝術文化的結晶，是一種美感的呈現，是一種品味的確認，是一種氣質的養練，最後達到一種心境的滿足。
沉鬱、蒼莽、深瀾都是黑的昇華，酣醉淋漓，沉著厚實的黑色，黑重蒼鬱與清雅潔淡又是一種對比，是反意情景，但是，又都是可並存，且可相互輝映的一種昇華，是意境與藝術的無盡情緒。
當我們追隨一位心中的大師時，我們首先要明白，不師其跡，而追其心，不能只是模仿，而須見其內涵與思維，體會其精神與分析其質素，活用其方法，領會其真趣，然後融會，創造轉化而成屬於自己的思維，而養成獨特的風格。
我經常閱覽一些喜歡的畫作，特別喜愛中國水墨畫中的黑，與暗藏其中的白與暗與黑的反覆層次，當然這些分明的細節層次感，是需要黑的極致，讓白來襯托與表現的，黑必須滿，白必須重，同時黑越重，白越滿，黑滿白重，詞句簡單卻詞意深長。
我的美學觀點、影像概念與電影觀，乃是長期從中國的傳統書法、水墨畫、碑帖，吸收並轉化而來。
於是我把李可染、傅抱石的畫冊給侯導參考，李可染絕對是黑白高手，黑滿白重，但沒有傅抱石來得野。傅抱石的風格似乎更符合《刺客聶隱娘》，但現實中似乎沒有這樣的山水，也只能做為一種參考。
最後我總結了我的意見：參考傅抱石，呈現一個蒼茫、大氣，更野性，也沒有修飾的唐朝；用李可染的黑滿白重，黑重白滿，來呈現故事氛圍，來彰顯真實。
侯導最後說：「你自己看著處理吧！」這就是最好的回覆，我就當作侯導答應了。心中有一個底，才敢大膽去改變色彩。我最憂心的是，拍出一個類電視劇的唐朝。若結果如此，過程再大聲喧嚷、陳設再金玉錦繡都無用。電影，最重要的是結果。而侯導與我都有自信，只要給我們足夠的時間，任何挑戰都可輾壓而過。
《刺客聶隱娘》是侯導電影中成本最高者，耗資兩億多台幣，與李安的《臥虎藏龍》和王家衛的《一代宗師》比當然還是寒傖，但我們已有能力到日本奈良、京都， 還有內蒙古，以及北京的一個片場拍攝，台灣的部分就在宜蘭山林以及中影攝影棚內拍攝。
磨劍數十年，終於開拍。
基本上，侯導不管我的鏡頭，但我會和他溝通。有時我會先抵達拍攝現場，他來的時候，我大都會將鏡位都處理好，他看一看，一般都會說：「好，就這樣。」有時也會略微思考，問我：「要不要這邊看看？」我們的關係像是甜蜜不再、但相互信任的老夫老妻與親密戰友。
在山野拍攝的過程中，掛滿玉蜀黍的破舊老屋也進了畫面。我愛讀歷史，此時我對侯導說：「玉蜀黍是明朝嘉靖至萬曆年間才進入中國的，唐朝還沒有。」於是就請現場場務把玉蜀黍拿掉了。這就是看書的好處，不會將錯誤永遠留在畫面裡，我的工作不僅是設計燈光、確定鏡位，也要品管畫面中的內容。
有一場戲，導演將舒淇擺藏在張震房間的角落偷看他，對角線只有幾米。兩人這麼近，連呼吸聲都聽得到，我們的鏡頭要如何表現出張震就是看不到舒淇呢？
導演覺得不是問題，但問題是畫面要如何呈現，同時又能讓觀眾相信。我觀察環境後發現，當風吹來，幃幕飄晃，對方確實是有可能看不見的。風呢？我們於是用電風扇吹，也動用人力風扇，卻都沒有自然風那樣的效果，那就等自然風吧。
而每次說要等風，風就來。工作人員都覺得很神奇，其實我只是習慣觀察氣流變化，加上一點運氣。
舒淇要去刺殺將軍的那場戲，將軍正在和兒子玩，本來沒有設計什麼，就是父子在說話，但忽然來了一隻蝴蝶，那是自然發生的真實場面、一隻活生生的蝴蝶，我看到了，就輕輕地告訴旁邊的助理「開機」，錄音組當然也會收到我們的暗示，也同時開錄。
不影響父子追逐蝴蝶和說話，一切都在安靜中進行，這樣才能拍到那生動的當下，聶隱娘因為父愛而不殺人的理由。如果要放一隻假的蝴蝶就會變得很無趣，小孩不是專業演員，也演不出來，其實我們也想不到可以用蝴蝶來表現父愛，只要看孩子的眼神和動作，蝴蝶是真是假自然就有答案了。
而父愛的流露，也像自然吹來的風。
攝影師永遠必須專注地觀察，掌握當下的情況。前面也談過，所有美的光影與事物在你面前時，若是你沒看見、沒發現，那麼它就不存在。訓練審美、培養的眼力， 這對一個攝影師來說是多麼地重要。
而將軍府的光是怎麼來的呢？若是大燈一打，美術布置的薄紗就會因為曝光過度失去細節，也可能在燈下燒起來，所以偌大的將軍府我們只用了幾盞冷燈（日光燈），並將它們改成暖色調，再拿一個中型的、日光型的燈打在一個反光板上，反射下來，就成為室內微暗的光源。日景時，一個十二頭的鎢絲燈從場景外遠遠打進來， 打出陽光的感覺。這樣的燈光工作，若換成其他劇組，一般需要十幾個人來做，但我們五個人就搞定了。
還有一場戲，張震回後宮和夫人周韵說話，我們搭了一個很簡易的景當後宮房間，看起來很一般，但問題是，要怎麼把假的拍成像真的呢？我正為此憂心的時候， 那天下午，正好有陽光灑進後宮，破壞了原來的光，大部分的攝影師與燈光師都會選擇把陽光遮掉，因為陽光的移動和變化很快，不夠穩定，也不希望陽光破壞了設計好的光，更擔心不知如何控制，而且這不請自來的光，轉眼又會消失無痕。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
我們想讓你知道的是
本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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