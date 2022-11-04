美國法院裁定選美比賽可禁止跨性別女性，主辦規定參賽者需為「天生女性」的規則不涉及歧視

美國跨性別女性葛林（Anita green）報名參加美國小姐選美比賽，遭主辦方美國小姐有限公司（Miss United States of America LLC）以不符合生理女性的規定駁回申請。對此，葛林控告該公司涉嫌歧視，違反了俄勒岡州的法律。美國上訴法院2日裁定主辦方勝訴，因為迫使該公司讓跨性別者參賽抵觸了《美國憲法第一修正案》（First Amendment），恐侵害該公司的言論自由。

主辦方以不是「天生女性」為由，禁止跨性別者參加選美比賽

綜合《美聯社》與《NPR》報導，葛林是名住在俄勒岡州的跨性別者，曾參加過包括美國蒙大拿州小姐（Miss Montana USA）、地球小姐（Miss Earth）和環球小姐（Ms. World Universal）在內等多個選美比賽。

2019年葛林在準備參加俄勒岡小姐的選美比賽時，主辦方美國小姐有限公司以不是天生女性（natural born female）為由拒絕了她的申請。葛林對此提起訴訟，認為其涉嫌歧視，違反了《俄勒岡州公共設施法案》（Oregon Public Accommodations Act）。

根據該法律，因為人們的性別或性別認同而拒絕提供公共設施（public accommodations）是非法的，而所謂地公共設施便包括向公眾提供商品或服務的私人企業或組織。

「我不認為僅僅因為某人是跨性別者，就應該被禁止參加比賽，這非常武斷。」葛林在2019年接受《NPR》採訪時表示，「跨性別女性跟順性別女性是相同的，對我來說，選美不僅是看一個人的長相，而是想要傳達給大家的觀點」。

不過，美國小姐有限公司 的代表律師 坎普夫（John Kaempf） 也表示，選美比賽旨在透過傳遞「賦權於生理女性」的訊息，以慶祝跟推廣「天生女性」。而該比賽也對參賽者有年齡、婚姻狀況和性別認同的要求。

巡迴法院裁定主辦方勝訴，基於保障言論自由可禁止跨性別女性參賽

綜合《路透社》、《美聯社》與《NPR》報導，美國第9巡迴上訴法院2日對葛林所提起的訴訟做出回應，以2比1的投票結果判主辦方勝訴。

巡迴法院認為，《俄勒岡州公共設施法案》主要是用來禁止在公共場所中基於他人性別認同的歧視，但若是套用在美國小姐有限公司上，這將違反美國憲法所賦予的言論自由權利。同時，法院也同意該公司得以透過篩選參賽者，來決定其對於女性的看法。

「就像劇院或超級盃中場秀一樣，選美比賽將演講與音樂、舞蹈等現場表演結合以表達所欲傳遞的訊息。」巡迴法院法官凡戴克（Lawrence VanDyke）在裁決書中寫道，「雖然每個選美比賽想傳遞的訊息內容各不相同，但人們普遍認為，選美比賽通常是為了表達美國女性的理想願景（ideal vision of American womanhood）。」

此外，巡迴法院也表示，《美國憲法第一修正案》讓該公司能執行參賽者須為天生女性的規定，因為強迫選美比賽讓跨性別者參賽，將從根本上改變該起比賽所欲傳達的訊息，而這就相當於強迫言論（compelled speech），違反美國憲法所賦予的言論自由權利。

「葛林要求透過國家的權力，來迫使主辦方表達與想傳達訊息相反的內容，而《美國憲法第一修正案》拒絕了這項請求。」該公司的代表律師坎普夫對結果表達贊同，認為這一切都只是純粹的公平性（simple fairness）問題。

然而，持不同意見的法官葛瑞柏（Susan Graber）則在判決書中指出，在權衡憲法問題前，法官應首先裁定俄勒岡州的法律是否適用於此案。

葛林曾對此表示失望，認為整起案件突顯選美比賽對於跨性別的歧視

綜合《美聯社》與《NPR》報導，葛林與其代表律師目前尚未對裁決結果表達看法。不過，當地方法院在去年（2021）年同樣就本案件判主辦方勝訴時，葛林曾表達失望，認為這起案件讓人們意識到選美比賽中對於跨性別者的歧視。

「我相信美國小姐（United States of America Miss）是站在歷史錯誤的那方，因為它選擇主動歧視跨性別者，但創造有意義的改變之路一直是漫長而坎坷的。」葛林強調，「跨性別女性就是女性，我的觀點一直是相同的，每個人都是美麗的。」

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核稿編輯：楊士範