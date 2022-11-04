美國法院裁定選美比賽可禁止跨性別女性，主辦規定參賽者需為「天生女性」的規則不涉及歧視
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「我相信美國小姐（United States of America Miss）是站在歷史錯誤的那方，因為它選擇主動歧視跨性別者，但創造有意義的改變之路一直是漫長而坎坷的。」葛林強調，「跨性別女性就是女性，我的觀點一直是相同的，每個人都是美麗的。」
美國跨性別女性葛林（Anita green）報名參加美國小姐選美比賽，遭主辦方美國小姐有限公司（Miss United States of America LLC）以不符合生理女性的規定駁回申請。對此，葛林控告該公司涉嫌歧視，違反了俄勒岡州的法律。美國上訴法院2日裁定主辦方勝訴，因為迫使該公司讓跨性別者參賽抵觸了《美國憲法第一修正案》（First Amendment），恐侵害該公司的言論自由。
主辦方以不是「天生女性」為由，禁止跨性別者參加選美比賽
綜合《美聯社》與《NPR》報導，葛林是名住在俄勒岡州的跨性別者，曾參加過包括美國蒙大拿州小姐（Miss Montana USA）、地球小姐（Miss Earth）和環球小姐（Ms. World Universal）在內等多個選美比賽。
2019年葛林在準備參加俄勒岡小姐的選美比賽時，主辦方美國小姐有限公司以不是天生女性（natural born female）為由拒絕了她的申請。葛林對此提起訴訟，認為其涉嫌歧視，違反了《俄勒岡州公共設施法案》（Oregon Public Accommodations Act）。
根據該法律，因為人們的性別或性別認同而拒絕提供公共設施（public accommodations）是非法的，而所謂地公共設施便包括向公眾提供商品或服務的私人企業或組織。
「我不認為僅僅因為某人是跨性別者，就應該被禁止參加比賽，這非常武斷。」葛林在2019年接受《NPR》採訪時表示，「跨性別女性跟順性別女性是相同的，對我來說，選美不僅是看一個人的長相，而是想要傳達給大家的觀點」。
不過，美國小姐有限公司的代表律師坎普夫（John Kaempf）也表示，選美比賽旨在透過傳遞「賦權於生理女性」的訊息，以慶祝跟推廣「天生女性」。而該比賽也對參賽者有年齡、婚姻狀況和性別認同的要求。
巡迴法院裁定主辦方勝訴，基於保障言論自由可禁止跨性別女性參賽
綜合《路透社》、《美聯社》與《NPR》報導，美國第9巡迴上訴法院2日對葛林所提起的訴訟做出回應，以2比1的投票結果判主辦方勝訴。
巡迴法院認為，《俄勒岡州公共設施法案》主要是用來禁止在公共場所中基於他人性別認同的歧視，但若是套用在美國小姐有限公司上，這將違反美國憲法所賦予的言論自由權利。同時，法院也同意該公司得以透過篩選參賽者，來決定其對於女性的看法。
「就像劇院或超級盃中場秀一樣，選美比賽將演講與音樂、舞蹈等現場表演結合以表達所欲傳遞的訊息。」巡迴法院法官凡戴克（Lawrence VanDyke）在裁決書中寫道，「雖然每個選美比賽想傳遞的訊息內容各不相同，但人們普遍認為，選美比賽通常是為了表達美國女性的理想願景（ideal vision of American womanhood）。」
此外，巡迴法院也表示，《美國憲法第一修正案》讓該公司能執行參賽者須為天生女性的規定，因為強迫選美比賽讓跨性別者參賽，將從根本上改變該起比賽所欲傳達的訊息，而這就相當於強迫言論（compelled speech），違反美國憲法所賦予的言論自由權利。
「葛林要求透過國家的權力，來迫使主辦方表達與想傳達訊息相反的內容，而《美國憲法第一修正案》拒絕了這項請求。」該公司的代表律師坎普夫對結果表達贊同，認為這一切都只是純粹的公平性（simple fairness）問題。
然而，持不同意見的法官葛瑞柏（Susan Graber）則在判決書中指出，在權衡憲法問題前，法官應首先裁定俄勒岡州的法律是否適用於此案。
葛林曾對此表示失望，認為整起案件突顯選美比賽對於跨性別的歧視
綜合《美聯社》與《NPR》報導，葛林與其代表律師目前尚未對裁決結果表達看法。不過，當地方法院在去年（2021）年同樣就本案件判主辦方勝訴時，葛林曾表達失望，認為這起案件讓人們意識到選美比賽中對於跨性別者的歧視。
「我相信美國小姐（United States of America Miss）是站在歷史錯誤的那方，因為它選擇主動歧視跨性別者，但創造有意義的改變之路一直是漫長而坎坷的。」葛林強調，「跨性別女性就是女性，我的觀點一直是相同的，每個人都是美麗的。」
新聞來源
- US appeals court: Beauty pageant can bar trans contestants（AP News）
- U.S. court says a pageant can exclude transgender women in its competitions（NPR）
- Transgender Woman Sues Miss United States Of America Pageant（NPR）
- U.S. beauty pageant can exclude transgender contestants, court rules（Reuters）
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核稿編輯：楊士範
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
我們想讓你知道的是
在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。