北韓昨日發射25枚導彈、今再射「火星-17型」洲際導彈，韓國宣布延長與美國聯合軍演

繼昨（2）日分4輪發射約25枚導彈、其中1枚短程彈道導彈（SRBM）落在韓國領海附近，北韓今日再度發射了多枚導彈，包括一枚最新型的火星-17型（Hwasong-17）洲際導彈（ICBM），但以失敗告終。日本政府已呼籲中部和北部地區的居民緊急避難，而韓國空軍則宣布，將延長與美國空軍的聯合軍演。

《韓聯社》引述韓國聯合參謀本部消息，北韓於今日上午7點40分左右，從首都平壤順安地區向日本海發射了1枚遠程導彈，後於8點39分左右，又從平安南道的價川附近向日本海發射2枚疑似短程彈道導彈。

韓國聯合參謀本部分析，北韓發射的遠程導彈為最新的洲際導彈「火星-17型」，據悉，導彈完成級間分離，此後推力不足，未能再正常飛行，發射以失敗告終。不過韓國軍方指出，北韓今年3月16日發射火星-17型洲際導彈，當時上升20公里高度就在空中爆炸，這次在空中成功實現級間分離，取得一定的技術進展。

《共同社》引述日本防衛省，這枚導彈以最大高度約2000公里飛行了約750公里，在此之前，政府通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發佈快訊稱導彈疑似飛越日本上空，呼籲宮城縣、山形縣、新潟縣的民眾在建築物內或地下避難。不過之後防衛省修正，稱導彈並沒有飛過日本上空，而是在日本海上空消失了。另外2枚可能是短程彈道導彈，各自飛行了約350公里，均落入日本專屬經濟區（EEZ）以外的日本海。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本電視台報導北韓於11月3日發射的3枚導彈。

韓國與美國延長聯合軍演

據統計，今年以來北韓一共發射彈道導彈30次，近日的一系列挑釁可能是針對韓國與美國10月31日起實施的聯合軍演「警戒風暴」（Vigilant Storm）。

而在導彈發射失敗的幾個小時後，男 韓空軍發出聲明，美國與韓國同意延長聯合軍演。 據韓國空軍消息，10月31日啟動的「警戒風暴」聯合軍演原定於11月4日結束，但美韓雙方決定延長聯演時間，目前正就具體內容進行磋商。空軍表示，空軍作戰司令部和駐韓美軍第7空軍司令部一致認為，在北韓挑釁加劇半島安全危機的情況下，有必要彰顯韓美同盟牢固的聯防態勢。

「警戒風暴」是由韓美兩國240架軍機、數千名軍人參加的大規模聯合軍演，韓軍戰機有F-35A、F-15K、KF-16戰機及KC-330空中加油機等140多架，美軍戰機有F-35B、EA-18電子戰機、U-2高空偵察機、KC-135空中加油機等100多架。值得關注的是，美軍首次派出最新隱形戰機F-35B來韓參演，澳洲空軍也首次派出KC-30A空中加油機參演。

#MarineCorps F-35 Lightning II aircraft from Marine Fighter Attack Squadron 242 land at Kunsan Air Base, Republic of Korea, for Exercise Vigilant Storm 23, Oct. 31#VigilantStorm enhances combat readiness and strengthens the ROK-U.S. Alliance. #CombinedForce #USMC #military pic.twitter.com/5uIYQkeQoR — U.S. Marines (@USMC) October 31, 2022

韓國外交部考慮採取制裁措施

韓國外交部今日表示，政府上月將涉及北韓核導開發的15名個人和16家實體列入單邊制裁名單，但北韓的挑釁行爲依然沒有停止，因此政府正與美日等友邦國家研討額外的制裁措施，聯合國安理會也可能醞釀新一波對北韓制裁，韓國政府正積極與中國和俄羅斯溝通，希望能得到中俄在安理會上的支持。

日本外務省則發佈消息稱，鑑於北韓發射導彈威脅，日美韓三國今日緊急舉行電話磋商，日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕、美國對朝政策特別代表金聖、韓國的朝鮮半島和平交涉本部長金健參加了磋商，強烈譴責稱北韓的挑釁，也確認進一步加強日美同盟、美韓同盟威懾力和應對能力的重要性。

白宮指北韓秘密提供俄羅斯軍火

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）2日表示，根據情報，北韓正秘密 地向俄羅斯提供大量砲彈，用於在烏克蘭的戰爭，並 取道中東和北非等第三國 來掩蓋這些貨物。

The White House accused North Korea of covertly supplying Russia with artillery shells for use in Ukraine despite previous denials that it planned to do so (via @quicktake) https://t.co/iOLIVZh6MY pic.twitter.com/pYTn5H2V0L — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 2, 2022

柯比表示，美方將密切關注 砲彈 的運送狀況，強調北韓提供的 砲彈不會對 戰爭造成改變，美國將持續支持烏克蘭所需的協助。

北韓先前曾 否認向俄羅斯運送武器， 北韓官媒《朝鮮中央通訊社》9月發布北韓國防部裝備總局副局長談話，當中提到「我們過去沒有，將來也不會有向俄羅斯出口武器彈藥的計劃。」

華盛頓國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）副主任威廉斯（Ian Williams） 認為，北韓 向俄羅斯提供的是較舊型的非制導砲彈，基本上只會根據彈道軌跡發射，需要很多砲彈才能真正產生影響。不過威廉斯也指出，這類型的砲彈可能會被用來對付烏克蘭平民。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航