2022/11/03,
印太

北韓昨日發射25枚導彈、今再射「火星-17型」洲際導彈，韓國宣布延長與美國聯合軍演

北韓昨日發射25枚導彈、今再射「火星-17型」洲際導彈，韓國宣布延長與美國聯合軍演
日本電視台報導北韓於11月3日發射洲際導彈。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

南韓聯合參謀本部分析，北韓發射的遠程導彈為最新的洲際導彈「火星-17型」，雖然發射以失敗告終，不過南韓軍方指出，北韓今年3月16日該型號的洲際導彈，當時上升20公里高度就在空中爆炸，這次在空中成功實現級間分離，取得一定的技術進展。

繼昨（2）日分4輪發射約25枚導彈、其中1枚短程彈道導彈（SRBM）落在韓國領海附近，北韓今日再度發射了多枚導彈，包括一枚最新型的火星-17型（Hwasong-17）洲際導彈（ICBM），但以失敗告終。日本政府已呼籲中部和北部地區的居民緊急避難，而韓國空軍則宣布，將延長與美國空軍的聯合軍演。

《韓聯社》引述韓國聯合參謀本部消息，北韓於今日上午7點40分左右，從首都平壤順安地區向日本海發射了1枚遠程導彈，後於8點39分左右，又從平安南道的價川附近向日本海發射2枚疑似短程彈道導彈。

韓國聯合參謀本部分析，北韓發射的遠程導彈為最新的洲際導彈「火星-17型」，據悉，導彈完成級間分離，此後推力不足，未能再正常飛行，發射以失敗告終。不過韓國軍方指出，北韓今年3月16日發射火星-17型洲際導彈，當時上升20公里高度就在空中爆炸，這次在空中成功實現級間分離，取得一定的技術進展。

《共同社》引述日本防衛省，這枚導彈以最大高度約2000公里飛行了約750公里，在此之前，政府通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發佈快訊稱導彈疑似飛越日本上空，呼籲宮城縣、山形縣、新潟縣的民眾在建築物內或地下避難。不過之後防衛省修正，稱導彈並沒有飛過日本上空，而是在日本海上空消失了。另外2枚可能是短程彈道導彈，各自飛行了約350公里，均落入日本專屬經濟區（EEZ）以外的日本海。

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Photo Credit: AP / 達志影像
日本電視台報導北韓於11月3日發射的3枚導彈。

韓國與美國延長聯合軍演

據統計，今年以來北韓一共發射彈道導彈30次，近日的一系列挑釁可能是針對韓國與美國10月31日起實施的聯合軍演「警戒風暴」（Vigilant Storm）。

而在導彈發射失敗的幾個小時後，男韓空軍發出聲明，美國與韓國同意延長聯合軍演。韓國空軍消息，10月31日啟動的「警戒風暴」聯合軍演原定於11月4日結束，但美韓雙方決定延長聯演時間，目前正就具體內容進行磋商。空軍表示，空軍作戰司令部和駐韓美軍第7空軍司令部一致認為，在北韓挑釁加劇半島安全危機的情況下，有必要彰顯韓美同盟牢固的聯防態勢。

「警戒風暴」是由韓美兩國240架軍機、數千名軍人參加的大規模聯合軍演，韓軍戰機有F-35A、F-15K、KF-16戰機及KC-330空中加油機等140多架，美軍戰機有F-35B、EA-18電子戰機、U-2高空偵察機、KC-135空中加油機等100多架。值得關注的是，美軍首次派出最新隱形戰機F-35B來韓參演，澳洲空軍也首次派出KC-30A空中加油機參演。

韓國外交部考慮採取制裁措施

韓國外交部今日表示，政府上月將涉及北韓核導開發的15名個人和16家實體列入單邊制裁名單，但北韓的挑釁行爲依然沒有停止，因此政府正與美日等友邦國家研討額外的制裁措施，聯合國安理會也可能醞釀新一波對北韓制裁，韓國政府正積極與中國和俄羅斯溝通，希望能得到中俄在安理會上的支持。

日本外務省則發佈消息稱，鑑於北韓發射導彈威脅，日美韓三國今日緊急舉行電話磋商，日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕、美國對朝政策特別代表金聖、韓國的朝鮮半島和平交涉本部長金健參加了磋商，強烈譴責稱北韓的挑釁，也確認進一步加強日美同盟、美韓同盟威懾力和應對能力的重要性。

白宮指北韓秘密提供俄羅斯軍火

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）2日表示，根據情報，北韓正秘密地向俄羅斯提供大量砲彈，用於在烏克蘭的戰爭，並取道中東和北非等第三國來掩蓋這些貨物。

柯比表示，美方將密切關注砲彈的運送狀況，強調北韓提供的砲彈不會對戰爭造成改變，美國將持續支持烏克蘭所需的協助。

北韓先前曾否認向俄羅斯運送武器，北韓官媒《朝鮮中央通訊社》9月發布北韓國防部裝備總局副局長談話，當中提到「我們過去沒有，將來也不會有向俄羅斯出口武器彈藥的計劃。」

華盛頓國際戰略研究中心（Center for Strategic and International Studies）副主任威廉斯（Ian Williams）認為，北韓向俄羅斯提供的是較舊型的非制導砲彈，基本上只會根據彈道軌跡發射，需要很多砲彈才能真正產生影響。不過威廉斯也指出，這類型的砲彈可能會被用來對付烏克蘭平民。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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