2022/11/05,
音樂

【2022金音獎】最佳嘻哈歌曲〈能火〉、嘻哈專輯《PRO》，熊仔成大贏家

【2022金音獎】最佳嘻哈歌曲〈能火〉、嘻哈專輯《PRO》，熊仔成大贏家
Photo Credit: 金音獎

我們想讓你知道的是

2022年第13屆金音獎，最佳嘻哈專輯獎由熊仔的《PRO》獲得，評審團指出；至於嘻哈歌曲獎則由熊仔的〈能火〉獲得，評審團肯定熊仔的創作文字純熟，每一首歌都能感受到創作者所投注的心力，在編曲混音等各方面都表現極佳。

2022年第13屆金音獎，最佳嘻哈專輯獎由熊仔的《PRO》獲得，評審團指出；至於嘻哈歌曲獎則由熊仔的〈能火〉獲得，評審團肯定熊仔的創作文字純熟，每一首歌都能感受到創作者所投注的心力，在編曲混音等各方面都表現極佳。

熊仔表示，謝謝評審以及所有參與這張專輯製作的朋友們，他也謝謝媽媽、星座專家唐綺揚、脫口秀演員曾柏恩、搖滾歌手羅大佑、歌手9m88、歌手韋禮安等人。最後他也要特別感謝所有粉絲們，最近有個影片是他去找現場粉絲互動的影片，在網路上被轉發以後下面開始有人留言說粉絲怎麼那麼吵，「我要感謝粉絲很吵，希望你們繼續吵下去。」

熊仔今天也在台上直接表演了一段他新創作的歌詞，主題是「富裕的rapper和窮的rapper」，內容描述創作者停水停電但依然沒有停筆持續創作，經常要面臨投補助案沒有下文或者是傾注所有財產拍攝MV但不一定有好結果的困境，但創作依然是他們內心熱愛的。

熊仔是金音獎的常勝軍，自2015年第6屆金音獎憑藉《無限》拿到最佳新人、最佳嘻哈專輯後，便時常入圍金音獎、金曲獎，而後的《龍虎門》、《夢想成真》皆獲得許多樂迷的喜愛，2021年也曾以〈88BARS〉拿下最佳嘻哈歌曲獎，到了今年則以〈能火〉繼續奪下此獎，連兩年在最佳嘻哈歌曲獎上獲得肯定。而〈能火〉目前在YouTube擁有181萬次點閱率。

除了最佳嘻哈歌曲獎之外，熊仔也以專輯《PRO》獲得最佳嘻哈專輯，此張專輯跨界邀請國師唐綺陽、單口相聲演員曾博恩、音樂教父羅大佑與自己的母親參與，而樂評也指出，熊仔睽違三年的新作《PRO》，是熊仔漫步過低潮、細述自我檢視與反思、敏感與窒息。正如熊仔在訪談中曾說，《PRO》是他的30歲自傳，他最想讓聽眾聽完後，也露出無奈苦笑的玩味。熊仔今年稱霸了嘻哈類別，成為在嘻哈領域上成為台灣獨樹一格的音樂人。

拿下兩座大獎，熊仔到了後台接受訪問時說道：「謝謝評審欣賞這張專輯，也謝謝聽眾支持，有些人覺得聽完這些作品感同身受，有所療癒，真的感謝大家。」最後，熊仔也表示未來會持續創作。

最佳嘻哈專輯獎（粗體為得獎者）

《EARTHBOUND》／瘦子
《姚中二》／MC HotDog熱狗
《TAKE A BREATH》／影子計劃
《黃昏》／張伍
《PRO》／熊仔

最佳嘻哈歌曲獎得獎名單（粗體為得獎者）

〈Way Up〉／《EARTHBOUND》／瘦子
〈他們根本不是Rapper〉／《姚中二》／MC HotDog熱狗
〈鬼〉／《黃昏》／張伍
〈能火〉／《PRO》／熊仔
〈覺 Ft.大支（Prod. Huangfu）〉／《覺 Ft.大支（Prod. Huangfu）》／草屯囝仔
〈跑馬燈〉／《跑馬燈》／ØZI

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺


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