消除「月經貧窮」：立院通過臨時提案，112學年度起全台各級學校需免費提供生理用品

（中央社）立法院教育及文化委員會今（3）日通過臨時提案，要求教育部開始研議，最遲在112學年度讓各級學校提供女學生免費、多元的生理用品，消除校園中的「月經貧窮」。

提案指國內學校免費生理用品普及度仍不足，教育部須重視月經貧窮議題

跨黨派立委10月曾召開記者會，呼籲衛生福利部、教育部研議在各級學校提供女學生免費生理用品，中央、地方政府一起合作消除「月經貧窮」。

立法院教育及文化委員會今日審議教育部預算，民主進步黨籍立委劉世芳、張廖萬堅、賴品妤等多人提出臨時提案，認為「月經貧窮」已成為國際上對婦女保障的重要議題，如無法負擔生理用品支出，女性不得不請假，會嚴重影響受教權和工作權。

提案指出，女性一生平均要花費新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭是不小的負擔。台灣少女初經年齡約在10到16歲，青少女遇到突如其來的經期，容易不知所措，近年英國已全面在學校提供免費生理用品，同時也可增進孩子對生理用品的熟悉，讓學生自在面對生理現象。

提案指出，目前台灣只有台北、台南、高雄、新北、新竹、台中等6縣市，在部分學校放置免費衛生棉，普及度不足，也未照顧偏鄉和弱勢家庭。

立院通過臨時提案，學校最遲112學年度開始需免費提供

立法院教育及文化委員會通過臨時提案，要求教育部在2個月內調查相關縣市的施行計畫、執行方式，並邀集學者專家、地方政府及學校代表研商，於4個月內提出在全國各級學校、教育部所屬場館提供免費多元生理用品的推動策略，最遲在下學年度（112學年度）開始實施。

原提案文字是提供免費衛生棉，但民進黨立委范雲提醒，應改為「多元生理用品」，不要只限制衛生棉，市面上有月亮杯等用品，獲得朝野立委支持。教育部長潘文忠承諾，會努力推動相關措施，但希望給教育部一些準備時間。

會議也通過另一項臨時提案，要求體育署對各級學校女學生或專業運動員提出鼓勵方案，盤點各級學校男女校隊數量與相關培育計畫和經費的申請、執行狀況，於6個月內提出書面報告。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：翁世航