消除「月經貧窮」：立院通過臨時提案，112學年度起全台各級學校需免費提供生理用品
我們想讓你知道的是
提案指出，女性一生平均要花費新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭是不小的負擔。而近年英國已全面在學校提供免費生理用品，同時也可增進孩子對生理用品的熟悉，讓學生自在面對生理現象。
（中央社）立法院教育及文化委員會今（3）日通過臨時提案，要求教育部開始研議，最遲在112學年度讓各級學校提供女學生免費、多元的生理用品，消除校園中的「月經貧窮」。
提案指國內學校免費生理用品普及度仍不足，教育部須重視月經貧窮議題
跨黨派立委10月曾召開記者會，呼籲衛生福利部、教育部研議在各級學校提供女學生免費生理用品，中央、地方政府一起合作消除「月經貧窮」。
立法院教育及文化委員會今日審議教育部預算，民主進步黨籍立委劉世芳、張廖萬堅、賴品妤等多人提出臨時提案，認為「月經貧窮」已成為國際上對婦女保障的重要議題，如無法負擔生理用品支出，女性不得不請假，會嚴重影響受教權和工作權。
提案指出，女性一生平均要花費新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭是不小的負擔。台灣少女初經年齡約在10到16歲，青少女遇到突如其來的經期，容易不知所措，近年英國已全面在學校提供免費生理用品，同時也可增進孩子對生理用品的熟悉，讓學生自在面對生理現象。
提案指出，目前台灣只有台北、台南、高雄、新北、新竹、台中等6縣市，在部分學校放置免費衛生棉，普及度不足，也未照顧偏鄉和弱勢家庭。
立院通過臨時提案，學校最遲112學年度開始需免費提供
立法院教育及文化委員會通過臨時提案，要求教育部在2個月內調查相關縣市的施行計畫、執行方式，並邀集學者專家、地方政府及學校代表研商，於4個月內提出在全國各級學校、教育部所屬場館提供免費多元生理用品的推動策略，最遲在下學年度（112學年度）開始實施。
原提案文字是提供免費衛生棉，但民進黨立委范雲提醒，應改為「多元生理用品」，不要只限制衛生棉，市面上有月亮杯等用品，獲得朝野立委支持。教育部長潘文忠承諾，會努力推動相關措施，但希望給教育部一些準備時間。
會議也通過另一項臨時提案，要求體育署對各級學校女學生或專業運動員提出鼓勵方案，盤點各級學校男女校隊數量與相關培育計畫和經費的申請、執行狀況，於6個月內提出書面報告。
新聞來源
延伸閱讀
- 【未來大人物】看見台灣！24歲女孩站上國際舞台與美加紐澳等國平等發聲，倡議世界月經貧窮問題
- 蘇格蘭《生理用品免費法案》讓月經不再貧窮，還有哪些國家仍徵「月經稅」？
- 通貨膨脹、疫情缺工導致美國衛生棉條嚴重短缺，專家：月經用品可及性日益惡化
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：翁世航
Tags：
外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
我們想讓你知道的是
台灣大哥大攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機，不只擁有負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌雙淨化功能，還支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，能與多種裝置串聯使用。讓家庭使用情境更多元化，輕鬆打造智慧家庭。
台灣氣候潮濕悶熱各地月平均濕度都在75%以上，幾乎家家戶戶都有潮濕、黴菌滋生之類的問題，尤其碰到返潮、梅雨季節更是嚴重，輕者讓你生活不太舒服，重者可能會影響你或寵物健康，也可能因為過於潮濕導致建築牆壁壁癌、發霉等狀況。
傳統除濕機使用痛點多，期待智能化有更佳使用體驗
面對潮濕問題，於家中放置一台除濕機是許多人會選擇的解決方法。根據調查指出，在台灣有六成家庭皆有購置除濕機，但在使用傳統除濕機上有較多不便，像是無法定時或同時清淨空氣、運作噪音較大、水箱太小常常滿水就停機、擔心因潮濕或滿水導致短路等問題，上述問題皆顯示了用戶對於除濕機使用，仍有許多痛點尚未解決。
在另一份調查指出有高達7成的用戶，期待可以透過除濕機智能化，解決傳統除濕機上的使用痛點─像是能夠結合空氣清淨、APP遠端操控與確認除濕狀況、滿水及故障警示通知、與其他智慧家電連動等功能，希望能更節能省電、提升生活品質，操作上也可以更加便利。
那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？
台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機
近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手合作，推出的智能除濕機滿足了台灣用戶所需的功能，具有雙效淨化功能，有著負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌，而不只是單一除濕功能。而在智能化設計上，台灣三洋智能除濕機唯一支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，可遠端一鍵開啟或關閉除濕機，當天氣多變化的時候，透過自動化排程或是串接智慧溫濕度計，即可自動偵測環境濕度即時除濕。出門在外，智能除濕機亦會有滿水或是故障的推播通知，使用起來更加安心。
除此之外，台灣三洋智能除濕機更可以透過Google Nest智慧音箱，呼喚「Ok Google」來進行語音操作、切換情境、排程，完全不需要動手操作十分方便。若使用Google最新搭載智慧螢幕的Google Nest Hub（第 2 代） 做為智慧家庭的控制中樞，更可同時支援聲控與螢幕觸控操控除濕機。
Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元
做為唯一支援台灣三洋智能除濕機的台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，其最大的優勢是能夠跨品牌支援與整合多種不同智慧家電與裝置，並且彼此之間可互相串接運作，讓組合的情境更多元化─例如台灣三洋智能除濕機搭配奧創溫濕度感應器，就能設定在某個濕度之下，自動開啟除濕機，自動化管控家中濕度，讓環境保持最舒適的狀態。亦可設定用戶喜愛的情境模式，如設定出門模式，便可一鍵關閉啟動多項家電或裝置─像是同時關閉家中智慧燈泡、立扇或空調，並開啟除濕機、掃地機器人等，彷彿智慧管家般打理家中大小事。
台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗
智慧家庭近來在台灣逐漸盛行，不像傳統家電一定要守在機器前面才能使用，智慧家電或裝置可透過手機APP或其他智慧家庭控制載具─如智慧音箱、智慧螢幕，即可快速遠端控制或語音聲控，非常便利！而更好的智慧家庭體驗，更必須可支援許多自動化操作，例如自動偵測濕度開啟除濕、偵測有人經過而開啟燈泡等，讓你彷彿感覺有位智慧管家隨時在身旁服務。因此在挑選家電時，是否支援智能操作，也已成為被討論的條件之一，然而選擇智慧家電的同時，挑選背後負責整合的服務平台也很重要，這關係到你所有智慧家庭裝置之間是否能透過單一APP操作，彼此之間是否能互相整合，支援的聲控是哪個體系等。舉例來說，當你智慧音箱與除濕機為可互相支援的話，你就可以用語音指令說「開啟除濕機」，而不是只能使用手機單獨控制，這才是「全套」的智慧家庭。
整體來說，使用跨品牌的智慧家庭生態系平台，就能夠跟其他品牌的智慧家電或裝置進行串接連動設定。就如近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手推出智能除濕機，便是唯一支援台灣大哥大旗下的開放性智慧家庭生態系平台『台灣大哥大智慧家庭』，因此該台智能除濕機更是台灣品牌第一款能跨品牌串接的智能除濕機，讓消費者可自由挑選喜愛品牌，皆可只用單一APP操作，相當便利。像是一鍵啟動環境清淨模式，即可開啟溫濕度計監控家中環境數據，若濕度過高就自動開啟除濕機，亦可同時開啟掃地機器人，只要認明台灣大哥大智慧家庭生態系標章，以上情境中的裝置用戶都可挑選生態系內自己喜愛的品牌，不被支援性所限制。
同時台灣大哥大為Google Nest系列智慧音箱的電信通路獨家銷售商─像是Google Nest Hub（第 2 代）或Google Nest Mini等產品可供選購，台灣大哥大智慧家庭全生態系產品皆可支援 Ok Google 語音控制，用戶可完整享受動口不動手的智慧聲控。
台灣大哥大智慧家庭，邀你一起成為智慧家庭大師
選家電更要選平台，好的智慧家庭平台能夠讓智慧家電應用更廣、使用更方便，除了國際上諸多智慧家庭，台灣也有在地的台灣大哥大智慧家庭可以選擇，開放式生態不僅能跨品牌連接裝置、實現智慧家庭自動化，台灣在地的保固與服務也是無可取代。搭配台灣三洋、Google等國內外智慧裝置，能夠達成單一APP操作的便利性，還有聲控操作、跨品牌等優勢。
台灣三洋與台灣大哥大智慧家庭共同推出的台灣三洋智能除濕機已經上市，myfone購物、momo購物可線上購買，並有10.5L與12L型號供選擇。且即日起台灣大哥大智慧家庭更推出了『智控來報到』──Smarter Home APP登錄活動，凡是購買智慧家庭生態系產品並啟用Smarter Home APP，即可參加登錄活動，有機會免費獲得Google Nest Hub（第 2 代）與奧創智慧插座Lite乙組！啟用台灣三洋智能除濕機，更加碼免費贈送奧創智慧溫溼度感應器。想了解更多活動方案，到台灣大哥大智慧家庭網站或是Facebook搜尋「我要成為智慧家庭大師」。
本文章內容由「台灣大哥大智慧家庭」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。