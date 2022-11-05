2022/11/05,
音樂

【2022金音獎】最佳新人LÜCY，評審稱其音樂充滿夢幻感及未來發展性

【2022金音獎】最佳新人LÜCY，評審稱其音樂充滿夢幻感及未來發展性
Photo Credit: 金音獎

我們想讓你知道的是

2022年第13屆金音獎，最佳新人由獲得LÜCY獲得，評審團指出，LÜCY的詮釋表現突出，音樂作品充滿夢幻感以及未來的發展性。

2022年第13屆金音獎，最佳新人由獲得LÜCY獲得，評審團指出，LÜCY的詮釋表現突出，音樂作品充滿夢幻感以及未來的發展性。

LÜCY一開始就找他的製作人海大富一起上台，她表示，自己想感謝每個人，謝謝評審老師，這是她第一座金音獎獎盃， 感謝製作人以及所有參選專輯製作的人，還有家人朋友，以及歌迷朋友一直以來對她的支持。

海大富則表示，謝謝協助錄音編曲、導演、以及所有共同完成專輯的夥伴，他也謝謝LÜCY當初願意回他私訊，兩個人才有一起站在這裡的這一天。

LÜCY首張同名專輯《LÜCY》，由ØZI、J.Sheon、周湯豪等人量身打造，並與日本另類搖滾樂團「羊文学」跨海合作單曲〈OH HEY〉，而LÜCY其實也並非金音獎的菜鳥，2021年就曾以單曲〈Heaven.zip〉入圍金音獎「最佳民謠歌曲獎」，今年發行專輯後，順利拿下本屆金音獎最佳新人。

而2000年出生的LÜCY，今年僅22歲，繼父是紐西蘭人，母親是原住民，特別的是，專輯收錄的歌曲〈isahini〉使用賽夏族語，呈現出帶著R&B感的夢幻民謠，文化的多重融合，也讓LÜCY成為台灣樂壇獨樹一幟的創作者。

LÜCY在後台接受採訪時表示，除了感謝一路上幫助自己的大家，也要感謝過去與現在的自己，願意持續創作。而對於未來，LÜCY則說想玩合成器或是電子類型的音樂，或許在下下張專輯能嘗試。

最佳新人獎（粗體為得獎者）

珂拉琪／《MEmento・MORI》
Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》
Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》
LÜCY／《LÜCY》
雷擎／《Dive & Give》

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺


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