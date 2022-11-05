【2022金音獎】最佳新人LÜCY，評審稱其音樂充滿夢幻感及未來發展性

台灣氣候潮濕悶熱各地月平均濕度都在75%以上，幾乎家家戶戶都有潮濕、黴菌滋生之類的問題，尤其碰到返潮、梅雨季節更是嚴重，輕者讓你生活不太舒服，重者可能會影響你或寵物健康，也可能因為過於潮濕導致建築牆壁壁癌、發霉等狀況。

傳統除濕機使用痛點多，期待智能化有更佳使用體驗

面對潮濕問題，於家中放置一台除濕機是許多人會選擇的解決方法。根據調查指出，在台灣有六成家庭皆有購置除濕機，但在使用傳統除濕機上有較多不便，像是無法定時或同時清淨空氣、運作噪音較大、水箱太小常常滿水就停機、擔心因潮濕或滿水導致短路等問題，上述問題皆顯示了用戶對於除濕機使用，仍有許多痛點尚未解決。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 根據調查，用戶對傳統除濕機功能單一、無法結合定時排程與居家安全等使用痛點覺得困擾。（調查樣本數：527份，複選題。）

在另一份調查指出有高達7成的用戶，期待可以透過除濕機智能化，解決傳統除濕機上的使用痛點─像是能夠結合空氣清淨、APP遠端操控與確認除濕狀況、滿水及故障警示通知、與其他智慧家電連動等功能，希望能更節能省電、提升生活品質，操作上也可以更加便利。

那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 調查用戶若智能除濕機擁有了上述功能後，能替生活帶來的幫助：有將近41%的期待它的節能省電表現，其次為提升生活品質、操作直覺方便、增加使用頻率。（調查樣本數：527份，複選題。）

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 用戶對於智能化除濕機期待結合的功能。（調查樣本數：527份，複選題。）

台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機

近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手合作，推出的智能除濕機滿足了台灣用戶所需的功能，具有雙效淨化功能，有著負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌，而不只是單一除濕功能。而在智能化設計上，台灣三洋智能除濕機唯一支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，可遠端一鍵開啟或關閉除濕機，當天氣多變化的時候，透過自動化排程或是串接智慧溫濕度計，即可自動偵測環境濕度即時除濕。出門在外，智能除濕機亦會有滿水或是故障的推播通知，使用起來更加安心。

除此之外，台灣三洋智能除濕機更可以透過Google Nest智慧音箱，呼喚「Ok Google」來進行語音操作、切換情境、排程，完全不需要動手操作十分方便。若使用Google最新搭載智慧螢幕的Google Nest Hub（第 2 代） 做為智慧家庭的控制中樞，更可同時支援聲控與螢幕觸控操控除濕機。

Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元

做為唯一支援台灣三洋智能除濕機的台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，其最大的優勢是能夠跨品牌支援與整合多種不同智慧家電與裝置，並且彼此之間可互相串接運作，讓組合的情境更多元化─例如台灣三洋智能除濕機搭配奧創溫濕度感應器，就能設定在某個濕度之下，自動開啟除濕機，自動化管控家中濕度，讓環境保持最舒適的狀態。亦可設定用戶喜愛的情境模式，如設定出門模式，便可一鍵關閉啟動多項家電或裝置─像是同時關閉家中智慧燈泡、立扇或空調，並開啟除濕機、掃地機器人等，彷彿智慧管家般打理家中大小事。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 台灣三洋智能除濕清淨機共有10.5L、12L版本供選購。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 除濕機上有多種運作模式可選擇，並且有指示燈與環境濕度供你參考。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 台灣三洋智能除濕清淨機與奧創溫濕度感應器搭配，能彼此相互運作，打造自動化除濕效果，情境使用更多元。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 透過台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP設定，你可以執行自動化裝置，例如當濕度超過40%，傳送通知之外並且開啟除濕機。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 自動化的用法非常多元，你也可以設定當水箱滿時，發送通知到你的手機並且自動關閉除濕機。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 透過 Google Nest Hub（第 2 代），你也可以利用聲控對除濕機下指令，或是透過點擊智慧螢幕遠端操作。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 你只要說出「Ok Google，幫我開啟除濕機」就能利用聲控自動開啟除濕機。

台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗

智慧家庭近來在台灣逐漸盛行，不像傳統家電一定要守在機器前面才能使用，智慧家電或裝置可透過手機APP或其他智慧家庭控制載具─如智慧音箱、智慧螢幕，即可快速遠端控制或語音聲控，非常便利！而更好的智慧家庭體驗，更必須可支援許多自動化操作，例如自動偵測濕度開啟除濕、偵測有人經過而開啟燈泡等，讓你彷彿感覺有位智慧管家隨時在身旁服務。因此在挑選家電時，是否支援智能操作，也已成為被討論的條件之一，然而選擇智慧家電的同時，挑選背後負責整合的服務平台也很重要，這關係到你所有智慧家庭裝置之間是否能透過單一APP操作，彼此之間是否能互相整合，支援的聲控是哪個體系等。舉例來說，當你智慧音箱與除濕機為可互相支援的話，你就可以用語音指令說「開啟除濕機」，而不是只能使用手機單獨控制，這才是「全套」的智慧家庭。

整體來說，使用跨品牌的智慧家庭生態系平台，就能夠跟其他品牌的智慧家電或裝置進行串接連動設定。就如近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手推出智能除濕機，便是唯一支援台灣大哥大旗下的開放性智慧家庭生態系平台『台灣大哥大智慧家庭』，因此該台智能除濕機更是台灣品牌第一款能跨品牌串接的智能除濕機，讓消費者可自由挑選喜愛品牌，皆可只用單一APP操作，相當便利。像是一鍵啟動環境清淨模式，即可開啟溫濕度計監控家中環境數據，若濕度過高就自動開啟除濕機，亦可同時開啟掃地機器人，只要認明台灣大哥大智慧家庭生態系標章，以上情境中的裝置用戶都可挑選生態系內自己喜愛的品牌，不被支援性所限制。

同時台灣大哥大為Google Nest系列智慧音箱的電信通路獨家銷售商─像是Google Nest Hub（第 2 代）或Google Nest Mini等產品可供選購，台灣大哥大智慧家庭全生態系產品皆可支援 Ok Google 語音控制，用戶可完整享受動口不動手的智慧聲控。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭 透過台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，你不需要在除濕機面前也能控制它，出門在外遠端開啟或關閉十分方便。開放式設計也讓它能跨品牌、跨裝置操作，能夠實現智慧家庭自動化的功能。

台灣大哥大智慧家庭，邀你一起成為智慧家庭大師

選家電更要選平台，好的智慧家庭平台能夠讓智慧家電應用更廣、使用更方便，除了國際上諸多智慧家庭，台灣也有在地的台灣大哥大智慧家庭可以選擇，開放式生態不僅能跨品牌連接裝置、實現智慧家庭自動化，台灣在地的保固與服務也是無可取代。搭配台灣三洋、Google等國內外智慧裝置，能夠達成單一APP操作的便利性，還有聲控操作、跨品牌等優勢。

台灣三洋與台灣大哥大智慧家庭共同推出的台灣三洋智能除濕機已經上市，myfone購物、momo購物可線上購買，並有10.5L與12L型號供選擇。且即日起台灣大哥大智慧家庭更推出了『智控來報到』──Smarter Home APP登錄活動，凡是購買智慧家庭生態系產品並啟用Smarter Home APP，即可參加登錄活動，有機會免費獲得Google Nest Hub（第 2 代）與奧創智慧插座Lite乙組！啟用台灣三洋智能除濕機，更加碼免費贈送奧創智慧溫溼度感應器。想了解更多活動方案，到台灣大哥大智慧家庭網站或是Facebook搜尋「我要成為智慧家庭大師」。

Photo Credit：台灣大哥大智慧家庭

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