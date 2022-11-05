【2022金音獎】特別貢獻獎：音樂人永遠的後盾「阿通伯」

2022年第13屆金音獎特別貢獻獎得主則為謝明通（阿通伯），評審團表示，成立三十餘年的阿通伯樂器行，雖然老闆謝明通先生已於2006年辭世，但在過去，他致力於讓台灣跟上世界的腳步，引進許多國外器材販售；其獨特的經商理念與待人接物的幽默風格，使阿通伯樂器成為愛樂者間重要的交流據點，影響不少當今幕前、幕後的資深音樂人們。

現場也播放影像，描述包括董事長樂團的金剛、高流的執行長李欣芸、歌手趙傳等都紛紛分享與阿通伯接觸的經驗，表示阿通伯幽默風趣、精通樂器，而且很早就開始思考很多樂器行沒做過的事情，一直想要突破各種限制，例如開始做樂器的零租、樂器的維修等等；他的樂器行就是這一代音樂人的「夢想發源地」，大家在那裡互相認識，也鼓勵了非常多音樂人。

另外大家也分享阿通伯是個「爛好人」，總是不怕麻煩、不怕賠錢虧本的支持音樂人，也給了音樂人很多機會。頒獎人趙傳表示，阿通伯就是他的伯樂，今天在此頒獎，心情感慨又感恩，阿通伯已經去到另外一個世界，但大家都會記得他這位老朋友。

上台代領獎的是阿通伯的兒子謝祥，他表示爸爸一輩子都秉持熱誠、專業與耐心來經營音樂事業，年輕的時候因為精通樂器，常常去Pub表演，和其他音樂人交流。謝祥說，音樂人都知道，爸爸有收藏的大量黑膠唱片，很多音樂人偶爾來家裡到他房間和他一起聽黑膠、玩音樂；雖然爸爸並沒有有電腦和智慧型手機，但總是記得自己賣過什麼樂器給誰。

謝祥也分享爸爸經常讓付不出錢的音樂人賒帳購買器材和設備，支持音樂人持續創作，「如果大家有被催帳的，表示通伯認為，你已經成功了」，另外雖然通伯會臭屁音樂人「還是沒有自己厲害」，但其實他內心總是為了發光發熱的音樂人們感到驕傲。雖然爸爸已經離世，但團隊會秉持同樣的精神，繼續為大家服務。

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺