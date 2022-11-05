【2022金音獎】最佳節奏藍調歌曲、節奏藍調專輯都由《99% Angel 》Karencici拿下

2022年第13屆金音獎，最佳節奏藍調專輯獎由《99% Angel 》獲得，評審團指出；至於節奏藍調歌曲獎也是由的同張專輯同名歌曲〈99% Angel〉獲得。

評審團指出，〈99% Angel〉這首歌，有扎實的現代感，也十分符合新音樂R&B的標準。Karencici表示，非常感謝大家，要先感謝公司華研國際，她的製作人kbn，感謝這次的評審，她沒有準備太多感言，就是謝謝大家。

最佳節奏藍調專輯獎也是由《99% Angel 》／Karencici獲得，評審團表示，這張專輯製作精良、聽感流暢，歌者的聲音詮釋和整體音樂表現，皆符合當代新R&B精神。

甫下台的Karencici再次上台表示，她要謝謝這次專輯所有工作人員，給予他幫助的王治平老師等人，以及評審團對她的肯定。

今年24歲的歌手Karencici，曾以首張專輯《SHA YAN》入圍第30屆金曲獎最佳新人，且也以〈長期有效〉這首歌獲得第11屆金音獎最佳節奏藍調單曲獎；到了2021年12月，發行了第二張個人專輯《99% Angel》，也一舉入圍第33屆金曲獎最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯2項大獎，最終憑藉〈99% Angel〉再度獲得最佳節奏藍調單曲獎，二度在金音獎掄元。

而《99% Angel》也獲得最佳藍調專輯獎，成為今年金音獎此類別的大贏家。

Karencici在後台表示：「滿訝異能上台兩次，這次很特別從J.Sheon手上拿獎，上次是我頒獎給他，這是換我從他手上拿獎，非常開心。」最後，對於未來的計劃，Karencici說會有很多合作與歌曲會在年初出現，請大家期待。

最佳節奏藍調專輯獎（粗體為得獎者）

《99% Angel 》／Karencici

《BLUE LEAK ／ 水體》／問題總部

《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕

《2622》／Julia 吳卓源

最佳節奏藍調歌曲獎（粗體為得獎者）

〈99% Angel〉／《99% Angel 》／Karencici

〈信你才怪（feat. YELLOW黃宣 ）〉／《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕

〈尷尬的浪漫〉／《事情是這樣的》／Matzka 瑪斯卡

〈切歌 feat. ABAO阿爆&Brandy〉／《給》／徐佳瑩

〈Real World〉／《Dive & Give》／雷擎

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺