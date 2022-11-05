【2022金音獎】最佳節奏藍調歌曲、節奏藍調專輯都由《99% Angel 》Karencici拿下
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2022年第13屆金音獎，最佳節奏藍調專輯獎由《99% Angel 》獲得，評審團指出；至於節奏藍調歌曲獎也是由的同張專輯同名歌曲〈99% Angel〉獲得。
2022年第13屆金音獎，最佳節奏藍調專輯獎由《99% Angel 》獲得，評審團指出；至於節奏藍調歌曲獎也是由的同張專輯同名歌曲〈99% Angel〉獲得。
評審團指出，〈99% Angel〉這首歌，有扎實的現代感，也十分符合新音樂R&B的標準。Karencici表示，非常感謝大家，要先感謝公司華研國際，她的製作人kbn，感謝這次的評審，她沒有準備太多感言，就是謝謝大家。
最佳節奏藍調專輯獎也是由《99% Angel 》／Karencici獲得，評審團表示，這張專輯製作精良、聽感流暢，歌者的聲音詮釋和整體音樂表現，皆符合當代新R&B精神。
甫下台的Karencici再次上台表示，她要謝謝這次專輯所有工作人員，給予他幫助的王治平老師等人，以及評審團對她的肯定。
今年24歲的歌手Karencici，曾以首張專輯《SHA YAN》入圍第30屆金曲獎最佳新人，且也以〈長期有效〉這首歌獲得第11屆金音獎最佳節奏藍調單曲獎；到了2021年12月，發行了第二張個人專輯《99% Angel》，也一舉入圍第33屆金曲獎最佳華語女歌手、最佳演唱錄音專輯2項大獎，最終憑藉〈99% Angel〉再度獲得最佳節奏藍調單曲獎，二度在金音獎掄元。
而《99% Angel》也獲得最佳藍調專輯獎，成為今年金音獎此類別的大贏家。
Karencici在後台表示：「滿訝異能上台兩次，這次很特別從J.Sheon手上拿獎，上次是我頒獎給他，這是換我從他手上拿獎，非常開心。」最後，對於未來的計劃，Karencici說會有很多合作與歌曲會在年初出現，請大家期待。
最佳節奏藍調專輯獎（粗體為得獎者）
《99% Angel 》／Karencici
《BLUE LEAK ／ 水體》／問題總部
《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕
《2622》／Julia 吳卓源
最佳節奏藍調歌曲獎（粗體為得獎者）
〈99% Angel〉／《99% Angel 》／Karencici
〈信你才怪（feat. YELLOW黃宣 ）〉／《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕
〈尷尬的浪漫〉／《事情是這樣的》／Matzka 瑪斯卡
〈切歌 feat. ABAO阿爆&Brandy〉／《給》／徐佳瑩
〈Real World〉／《Dive & Give》／雷擎
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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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血世足？2022卡達世足賽不想告訴你的秘密
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除了血鑽石、血棉花，現在還有血世足？10年前，卡達成了2022年世界盃足球賽的主辦國，並展開龐大的世足賽建設工程。幕後的英雄，是佔了卡達90%的勞動力的外籍移工。然而，卡達有著宛如現代奴隸的「卡法拉制」政策，讓來到卡達的移工，每天在超過40度的高溫下工作12小時、護照被扣留、行動遭到限制，甚至失去生命。
11月20日，2022世界盃足球賽即將在卡達開幕，這是世界級足球賽事第一次在中東地區舉辦。自10年前卡達獲得世足賽主辦權以來，數百萬來自亞洲與非洲的移工投入世足賽相關工程——包括建築業、服務業、家政業——為這場全球矚目的運動盛事奉獻心力。
然而，許多正值人生精華時期的青年，卻因此走向意料之外的命運。
高度倚賴外籍移工的卡達，卻有惡名昭彰的移工制度
卡達一直是一個高度倚賴外籍移工的國家，全國人口約288萬，其中200多萬都是外籍移工，大幅超越本地人口。這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、菲律賓等國。
然而，卡達的移工政策「卡法拉制度」（Kafala system，又稱「保證人制度」）一直惡名昭彰，就如同現代奴隸。例如：移工必須在雇主同意下才能入境、離境、辭職、換工作，而雇主為了防止移工逃跑，常常沒收移工的護照、簽證、手機。因此，移工經常受到強迫勞動、超長工時、低於法律或契約的工資，也無法成立或加入工會；如果抵抗雇主，就可能失去合法身份，甚至有被判刑及遣返的風險。
10年來，國際特赦組織持續針對卡達移工問題展開調查，並施壓卡達政府與FIFA（國際足球總會）必須確保移工權利、改善移工政策。其中，研究報告《在他們的人生巔峰》顯示，許多尼泊爾和孟加拉的移工，原本都是20至40歲的健康青壯年，卻因投入世足賽工程，長期在高溫下超時工作，導致嚴重的健康問題，甚至喪命。
卡達政府經常在缺乏充分調查的情況下，便為這些移工開立死亡證明，並將死因歸咎於「自然死亡」，也沒有為此改善工作環境。許多喪命的移工，他們的家屬至今仍未得到任何賠償。
國際關注卡達移工人權，各國代表隊和運動員加入聲援
10年來，在國際特赦組織與其他夥伴團體持續施壓、遊說、監督下，卡達政府開始改善移工政策、提高最低工資。2020年，卡達開始廢除「卡法拉制」的一部分規範，然而，由於雇主與移工的權力極度不對等，許多改革並未落實。
為了施壓卡達持續改革並落實移工政策，國際特赦組織發起全球連署行動，並與人權觀察（Human Rights Watch）等夥伴團體，要求卡達與FIFA改善卡達移工的處境，並建立全面的補償計畫。此外，國際各大媒體如《衛報》（The Guardian）、《半島電視台》（Al Jazeera）、《中東之眼》（Middle East Eye）、《多哈新聞台》（Doha News）陸續報導卡達世足賽移工議題，也有許多國家的足球代表隊與運動員紛紛挺身而出，表態關注卡達移工人權，包括：挪威、荷蘭、丹麥、德國等；國際特赦組織台灣分會亦邀請台灣男女足隊長，拍攝短片聲援世足賽移工。
卡達移工政策的改革過於緩慢，全球必須持續施壓
身為國際級賽事的主辦單位，FIFA具有既定的人權規範，理應負起人權責任，避免世足賽相關人員面臨虐待、剝削，甚至身亡。
據估計，透過本屆世足賽，FIFA將獲利60億美元。今年，國際特赦組織委託第三方進行國際民意調查，訪談15國（阿根廷、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、肯亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞士、英國、美國）共1萬7,477名成人，其中67%認為自身國家的足球協會應公開為世足賽人權議題發聲，更有73%受訪者支持FIFA使用世足賽的龐大收益來賠償移工。
今年3月，國際特赦組織在FIFA位於瑞士的總部，遞交全球超過280,000筆的連署，並與FIFA及最高委員會舉行面談會議。5月，國際特赦組織與其他人權組織、球迷團體、工會等團體組成聯盟，發起「#PAYUPFIFA」倡議行動，要求FIFA至少需撥款4.4億美元——相當於世足賽所頒發的獎金——賠償因參與世足賽工程而受害的移工，並避免未來再度發生類似的人權侵害。在「#PAYUPFIFA」倡議行動開始之後，FIFA向國際特赦組織表示，他們正在考慮這項補償移工的提案，但至今仍未發表公開回覆。
國際特赦組織社會與經濟正義主任 Steve Cockburn 表示：「我們的國際民調顯示，許多民眾希望FIFA挺身而出，彌補卡達移工所遭遇的傷害。他們也希望自己國家的協會採取更堅定的立場。」
一場全球矚目、光鮮亮麗的運動賽事，不應留下人權污點。今年的卡達世足賽，將是卡達移工命運的轉捩點，邀請你立即加入全球連署，要求卡達與FIFA改善卡達移工政策，並補償受害的移工，你可以改變卡達移工的人生！
本文章內容由「國際特赦組織」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。