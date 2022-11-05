【2022金音獎】珂拉琪獲頒評審團獎：獎項獻給名單內外的所有好作品，提醒我們繼續加油

2022年第13屆評審團獎得主為珂拉琪。評審團主席許哲珮表示，珂拉琪以獨立樂團的型態在網路竄起，不只吸引眾多樂迷，也在文學、社會學等領域獲得許多討論，表現了新時代台灣自由與自信的音樂樣貌，用豐富的語言歌唱這塊土地的歷史，不只是柔聲細語，也能憤怒吼唱。

許哲珮表示，從入圍100多個作品中，感受到台灣的多元文化和自由，賦予這些音樂的養分，每張作品都是獨一無二的。今年主軸是冰山一角，意思是在大家看到的背後，都是創作者用盡力氣、用盡能量的結果；謝謝為了理想一直堅持的音樂人們。

許哲珮也表示，這次評審團聽到一張作品，就有這樣的精神，拼貼不同元素，展現了對各種不同文化的了解和尊重，象徵著多元文化，這樣的聲音是代表著新生代的台灣，輕聲細語也能引吭高歌，就是珂拉琪。

珂拉琪是由主唱夏子・拉里又斯（Natsuko Lariyod）、吉他手王家權（Ông Ka-koân）組成的雙人音樂組合。團名珂拉琪靈感取自藝術專有名詞「拼貼」（Collage）而來，意指「拼貼畫」。

如同團名，珂拉琪從自己生命經歷的經驗出發，擁音樂講述各個時代下的故事。曲風結合日系搖滾、金屬、電子音樂合成器，並以混搭台語、阿美語、日本語、英語等語言，獲得極大共鳴。

《MEmento・MORI》取自拉丁語，意指「記住你終將一死」，從後殖民的主題出發，收錄9首歌曲，其中4首重新編曲的作品，將生死、歷史議題融合進專輯概念與音樂。

而語言也是珂拉琪的創作元素之一，其中包含台語、原住民阿美族語、日語、英語等4種語言，曲風則是多元，涵蓋了日系搖滾、重金屬嘶吼槍、原住民合聲等元素。至於珂拉琪的音樂也受大眾喜愛，包含以白色恐怖時期為背景的〈萬千花蕊慈母悲哀〉，在YouTube平台累積近千萬點閱。

當初成立原因，是王家權主動邀請夏子合作參加「閃靈天下第一改造大會」，兩人以改編版〈合掌〉奪下冠軍，更意外牽起珂拉琪的成立。而在今年金音獎，珂拉琪除了獲得評審團獎之外，也入圍最佳新人獎以及最佳搖滾歌曲獎，有不俗斬獲。

其實，除了金音獎之外，珂拉琪也在今年金曲獎獲得最佳新人獎，當時金曲獎表示，珂拉琪以無法想像的音符與語彙呈現新生代視角，兼具現代和未來的重量。從金曲獎到金音獎，珂拉琪是近年台灣當代樂團中備受矚目的新星。

至於珂拉琪在致詞時則表示，其實在知道得到獎當下蠻訝異的，謝謝評審肯定，這是他們第一張專輯，用很手工方式完成，許多聲音、技術，表現，都還有很多進步空間；但他們真的要謝謝身邊所有老師們，謝謝為這專輯付出的所有老師們，用專業帶領著他們學習與成長。

珂拉琪表示，他們拿下這個獎項，不敢以此自滿，更想把它當成一份提醒，「提醒我們要繼續加油」，他們也發現很多自己不足之處，所以這一年他們也停下來調整腳步和製作方向，期待未來的作品以更完整面貌跟大家見面。 這個獎也要獻給名單內外的所有好作品。

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺