2022/11/05,
音樂

【2022金音獎】最佳另類流行歌曲、另類流行專輯都由「13月終了」拿下：創造出難以被定義的音樂

【2022金音獎】最佳另類流行歌曲、另類流行專輯都由「13月終了」拿下：創造出難以被定義的音樂
Photo Credit: 金音獎

我們想讓你知道的是

2022年第13屆金音獎，最佳另類流行專輯獎由13月終了的《和你蠻像的一隻》獲得；至於另類流行歌曲獎則同樣由13月終了的〈你們長得蠻像的〉獲得。

2022年第13屆金音獎，最佳另類流行專輯獎由13月終了的《和你蠻像的一隻》獲得；至於另類流行歌曲獎則同樣由13月終了的〈你們長得蠻像的〉獲得，評審團指出，作品和弦使用高明，充滿實驗性，但是整體呈現非常和諧 ，做出了當代少見的聲響。歌詞富詩意，將各式曲風包裹在曲式當中，創造出難以被定義的音樂。

13月終了團員上台時表示，這麼另類叛逆獨立的樂團，得到獎項，謝謝夥伴和一起創作的人。很開心這張專輯讓更多人認識他們，這是一張跟家庭有關的專輯，家家有本難念的經，希望大家都過關斬經，「不要再問我們什麼風格，打開來聽就對了。」

另外一位團員則表示，在金曲獎的時候有發揮文采有寫感言，但因為當時沒得獎就刪掉了，「希望大家煙蒂不要亂丟，然後要記得投票」13月終了也說，「謝謝音樂讓我們誠實面對自己，記錄自己的當下，讓我們跟世界上這麼多優秀的音樂人有所連結。」

樂團13月終了成立於2016年，成員為作曲兼鍵盤周、主唱康、吉他藥仙和林克、貝斯無品。而在2018年，13月終了的首張專輯《宋咪Sonmi》入圍了第10屆金音獎最佳另類流行單曲獎、最佳專輯獎，到了2021年就推出了第二張專輯《和你蠻像的一隻》，最終拿下本屆金音獎最佳另類流行歌曲、另類流行專輯兩項大獎，成為此類別的大贏家。而除了金音獎之外，13月終了也憑藉《和你蠻像的一隻》這張專輯入圍第33屆金曲獎最佳樂團，成為今年度最受矚目的樂團之一。

13月終了在後台受訪時表示，這張專輯在講述家庭，乘載關於我們血液、DNA的傳承，在生長過程有很長遠的延續，例如我們對上一代的喜歡與不喜歡，在其中產生情感，而我們都非常謝謝無條件支持我們的家人，以及滋養我們的師長、朋友與樂迷朋友們，也感謝金音獎在另類類別的欣賞。

最佳另類流行專輯獎（粗體為得獎者）

《call me 90》／Chick en Chicks
《愛情一陣風》／李權哲
《你好我好大家好》／旺福
《BEANSTALK》／YELLOW黃宣
《cinevuan 7鄰86號》／Matzka 瑪斯卡
《和你蠻像的一隻》／13月終了

最佳另類流行歌曲獎（粗體為得獎者）

〈游牧〉／《游牧》／黃玠瑋
〈新世紀的女兒〉／《水逆》／鄭宜農
〈星座學家（feat. 9m88）〉／《PRO》／熊仔
〈我和牙醫有個約會〉／《你好我好大家好》／旺福
〈你們長得蠻像的〉／《和你蠻像的一隻》／13月終了
〈拉麵公子〉／《鶴園》／鶴

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。