【2022金音獎】最佳另類流行歌曲、另類流行專輯都由「13月終了」拿下：創造出難以被定義的音樂

2022年第13屆金音獎，最佳另類流行專輯獎由13月終了的《和你蠻像的一隻》獲得；至於另類流行歌曲獎則同樣由13月終了的〈你們長得蠻像的〉獲得，評審團指出，作品和弦使用高明，充滿實驗性，但是整體呈現非常和諧 ，做出了當代少見的聲響。歌詞富詩意，將各式曲風包裹在曲式當中，創造出難以被定義的音樂。

13月終了團員上台時表示，這麼另類叛逆獨立的樂團，得到獎項，謝謝夥伴和一起創作的人。很開心這張專輯讓更多人認識他們，這是一張跟家庭有關的專輯，家家有本難念的經，希望大家都過關斬經，「不要再問我們什麼風格，打開來聽就對了。」

另外一位團員則表示，在金曲獎的時候有發揮文采有寫感言，但因為當時沒得獎就刪掉了，「希望大家煙蒂不要亂丟，然後要記得投票」13月終了也說，「謝謝音樂讓我們誠實面對自己，記錄自己的當下，讓我們跟世界上這麼多優秀的音樂人有所連結。」

樂團13月終了成立於2016年，成員為作曲兼鍵盤周、主唱康、吉他藥仙和林克、貝斯無品。而在2018年，13月終了的首張專輯《宋咪Sonmi》入圍了第10屆金音獎最佳另類流行單曲獎、最佳專輯獎，到了2021年就推出了第二張專輯《和你蠻像的一隻》，最終拿下本屆金音獎最佳另類流行歌曲、另類流行專輯兩項大獎，成為此類別的大贏家。而除了金音獎之外，13月終了也憑藉《和你蠻像的一隻》這張專輯入圍第33屆金曲獎最佳樂團，成為今年度最受矚目的樂團之一。

13月終了在後台受訪時表示，這張專輯在講述家庭，乘載關於我們血液、DNA的傳承，在生長過程有很長遠的延續，例如我們對上一代的喜歡與不喜歡，在其中產生情感，而我們都非常謝謝無條件支持我們的家人，以及滋養我們的師長、朋友與樂迷朋友們，也感謝金音獎在另類類別的欣賞。

最佳另類流行專輯獎（粗體為得獎者）

《call me 90》／Chick en Chicks

《愛情一陣風》／李權哲

《你好我好大家好》／旺福

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣

《cinevuan 7鄰86號》／Matzka 瑪斯卡

《和你蠻像的一隻》／13月終了

最佳另類流行歌曲獎（粗體為得獎者）

〈游牧〉／《游牧》／黃玠瑋

〈新世紀的女兒〉／《水逆》／鄭宜農

〈星座學家（feat. 9m88）〉／《PRO》／熊仔

〈我和牙醫有個約會〉／《你好我好大家好》／旺福

〈你們長得蠻像的〉／《和你蠻像的一隻》／13月終了

〈拉麵公子〉／《鶴園》／鶴

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺