美國中期選舉預測（上）：可能讓民主黨反敗為勝的兩件事

文：梁啟智

還有一星期就是美國中期選舉了，是時候盤點一下今次選戰局勢，也作一些預測。

首先是整體戰局。一般來說，執政黨在中期選舉都會吃虧：支持者因為期望過高然後發現執政後「冇貨交」而失去熱情，中間選民則一般會把所有面對的問題怪罪給執政黨（雖然真正的原因也可以是因為反對黨拖後腿）。現時民主黨坐擁總統寶座和參眾兩院，很多選民會假設「冇貨交」必然是民主黨的責任（雖然真正原因更大程度上是參議院嚴重過時的議事規則，但大多數選民不會深究這個）。簡單來說，一般認為今次中期選舉要看的，就是民主黨會輸幾多。

從政黨策略來說，共和黨主打通漲和治安議題。通漲率升破百分之八，回到八十年代以來未見的水平，生活成本大漲當然會引來民間不滿。暑假油價上升對民主黨的打擊更為明顯，因為一般政治議題普通人不會每天都在想，但去油站入油卻是一件多數選民慣性會做的事。汽油價格曾一度由年頭的每加侖三塊多一點，升到六月時的超過五塊，政治上也就成為武器。汽油價格其實已於於十月回落到低於四塊，所以整件事其實是共和黨的心理戰大於實際，不過選民從來是感性的。

類似的情況在通漲率當中也看得到，前面說百分之八的通漲率是按年算。按月算的通漲率最近三個月都很低，也就是多數的增幅是年初俄烏戰爭爆發時積下來的；但新聞報道講的是年通漲率，於是大家也就繼續覺得是很高。順帶一提，歐洲的通漲率是超過百分之十，通漲不止是美國的問題，美國的數字已不算高了，而且總統可以做的事情很有限，不過還是那句話，選民從來是感性的。

由於中期選舉比較傾向地方議題為主，治安成為共和黨另一個主打議題。坦白說，共和黨講治安，往往是種族歧視的代名詞，潛台詞就是和白人選民說那些市中心的黑人和拉美裔好恐怖。這兒民主黨也是不爭氣的，之前因為警暴問題有些民主黨人大叫「解散警隊」，結果反而引來選民不安，平白送分給共和黨。學術上要討論治安問題，則得從經濟結構、貧窮問題、警暴問題……一直數下去。當然，如果真的有候選人這樣在競舉辯論中逐樣數，則大部分選民都會悶到轉台或熄機了。

那麼民主黨又有什麼議題可打呢？因應上述的形勢，今年初夏的時候，大部份的輿論都認為民主黨今次會輸得血流成河。兩件事改寫了這個預測。

第一件事是最高法院的墮胎權判決，激怒了許多女性選民。通漲是生活問題，墮胎權是原則問題，而原則問題往往更能動員選民投票。八月份堪薩斯州公投墮胎權，59%認同保留州憲墮胎權；堪薩斯是個深紅州，這個結果激勵了很多民主黨人相信墮胎議題可以幫他們反敗為勝。事實上，整個夏天都見到共和黨人躲避墮胎議題：如果他們太保守就會得罪女性選民；如果他們不夠保守，又會得罪深紅選民。這種兩邊不是人的情況，民主黨當然樂意迫共和黨跌入去。

第二件事是《降低通漲法案》的通過。本來拜登政府對社會投資法案的通過已接近死心，結果到八月卻神奇地以《降低通漲法案》的名目通過，一方面對能源與氣候變遷作出歷史性的投入，同時延長平價醫療法案補貼。再加上之前通過的千億基建法案，拜登政府可以理直氣壯和支持者說自己「有貨交」，大大鞏固了支持者的士氣。事實上，相對於前任「All Talk No Action」的「讓美國再次強大」，拜登政府這兩套法案對美國未來發展的投資額度才真正是歷史性的。現在很多之前投票反對這兩項法案的共和黨議員又轉過頭來要求政府利用法案撥款支持他們選區的發展，民主黨當然一一紀錄在案，現在拿來當選舉廣告題材了。

因為上面兩點，民主黨在暑假期間一度士氣高昂，民調也顯示民主黨的支持度曾反超前共和黨。不過，隨選戰進入秋季大直路，兩邊選情又開始再度咬緊。大環境雙方都有優勢之下，決勝就要看個別戰場了。這個我們下回繼續。

（標題為編輯所擬，文章原標題為「美國中期選舉預測（上）」。文章獲作者授權轉載，原文請看作者Facebook。）

相關文章：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex