柬埔寨將派排雷人員助烏克蘭清楚地雷，洪森應澤倫斯基邀請在適當時機出訪

柬埔寨外交部11月2日宣布，總理洪森已同意派遣排雷人員到烏克蘭協助清除俄軍埋設的地雷，以及為烏克蘭訓練排雷人員。

柬埔寨官方聲明指出，洪森（Hun Sen）在周二與烏克蘭總統澤倫斯基（Zelenskyy）的通話中承諾，將會與日本合作派遣培訓人員。對此，烏克蘭總統澤倫斯基對柬埔寨派遣排雷人員的提議表示歡迎。

《美聯社》報導，柬埔寨在1998年結束近30年戰爭，卻因此成了世界上受地雷威脅最嚴重的國家之一，給平民帶來巨大風險，尤其是在農村地區。此後，大量地雷等未爆彈藥被拆除和銷毀，大大減少了傷亡人數，因此柬埔寨成為世界上擁有許多最有經驗的排雷人員的國家之一，過去十年就派出了數千名排雷人員到聯合國的主持下非洲和中東工作。

柬埔寨地雷行動中心總幹事亨拉塔納（Heng Ratana）在臉書發文稱，在與日本合作夥伴協商後，他們將在12月初派出第一支隊伍前往烏克蘭，第二支隊伍可能會在明年第一季度派出。此外，包括美國和德國在內的其它幾個國家也已向烏克蘭提供了排雷援助。

《金邊郵報》報導，洪森和澤倫斯基在通話中，都同意了彼此所任命的駐在國大使，而洪森也答應澤倫斯基的邀請，在適當的時機訪問烏克蘭。洪森上次出訪烏克蘭是1981年，當時烏克蘭仍是蘇聯的成員國。

另一方面，柬埔寨作為今年東協輪值主席國，洪森也和澤連斯基討論了東協與烏克蘭的關係，澤倫斯基對此前東協發表了3份支持烏克蘭的聲明表示「衷心感謝」，並感謝柬埔寨支持烏克蘭加入《東南亞友好合作條約》（TAC）的請求。《金邊郵報》報導，澤倫斯基還要求有機會在即將舉行的東協峰會期間，通過視訊發表聲明，並重申烏克蘭希望成為該東協集團的部門對話夥伴。

《美聯社》指出，對於柬埔寨這個常與俄羅斯、中國等社會主義集團前成員結盟的國家來說，是一個不同尋常的舉動，此前洪森就譴責莫斯科入侵烏克蘭，稱「柬埔寨始終反對任何入侵另一個國家的國家。」

包括柬埔寨在內，之前有將近100個聯合國成員國，共同提出了一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議，不過柬埔寨的兩個同屬社會主義陣營的鄰國越南和寮國則投了棄權票。根據之前柬埔寨外交部的聲明，洪森曾譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土，以及對俄羅斯最近對基輔和烏克蘭其他城市的襲擊表示擔憂。

根據總部設在紐約的人權觀察（ Human Rights Watch）組織在6月的一份報告，指控了俄羅斯在烏克蘭使用地雷「造成平民傷亡和痛苦，並擾亂糧食生產」。人權觀察表示，儘管俄羅斯和烏克蘭都使用了反車輛地雷，但俄羅斯卻是已知的唯一使用違禁殺傷人員地雷的衝突方。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範