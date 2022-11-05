【2022金音獎】最佳搖滾歌曲〈我要殺光浪漫殺死詩〉、搖滾專輯則是野東西的《溯》

2022年第13屆金音獎，最佳搖滾專輯獎由野東西的《溯》獲得，評審團認為，他們的專輯聽起來充滿了野性力量；至於最佳搖滾歌曲獎則由當代電影大師的〈我要殺光浪漫殺死詩〉獲得，評審評論他們的作品「野蠻精準」，呈現了搖滾樂應該有的態度。

當代電影大師表示，很高興得到金音獎評審團的肯定，這個獎項對他們來說意義不凡，感謝所有參與這張專輯的人，很榮幸跟大家一起共事，過程中學到了很多，也謝謝家人給予的支持和陪伴。他們從 2015年在網路上認識 ，七八年後一起站在這裡，已經發行了2個單曲和1張專輯，這樣的速度「很不當代也很當代」，希望把這份緩慢的喜悅獻給喜歡他們歌曲的人。

當代電影大師也說，他們團員的感情算很和睦，大家一直互相支持包容。能拿到最佳搖滾歌去真的很開心，因為搖滾樂是他們最喜歡的音樂。

當代電影大師是一支成立於台北的4人樂隊，2019年同步發表《拍譜》、《狀態》兩張迷你專輯，備受矚目。到了2021年，就發表了首張專輯《告訴我他們都在本來的什麼地方》。當代電影大師歌曲風格受90年代經典樂隊影響，以直線噪音、後龐克、不軟的民謠以及低傳真金曲為其創作指標。而今年就以〈我要殺光浪漫殺死詩〉這首歌獲得金音獎最佳搖滾歌曲獎。

對於〈我要殺光浪漫殺死詩〉這首歌，關鍵評論網賽前分析文章也指出，〈我要殺光浪漫殺死詩〉用昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）式的驚悚與動作戲碼，將歌名貫徹在音軌中的每分每秒，帶著goofy、技巧低劣的唱腔的黑色幽默，看似指控不實際的事實讓人印象深刻，說要殺死詩卻因為歌詞的詩意成為自身諷刺。

最佳搖滾專輯獎由野東西的《溯》獲得，評審團指出，野東西的雙吉他表現優秀，音樂聽起來「爽快帶勁」，沖反了野性的力量，將反叛的搖滾精神發揮得淋漓盡致。

《溯》為樂團野東西首張達悟族創作專輯，野東西由吉他手賽克領軍，並以主唱阿良、吉他手傑克、貝斯手晨霖、鼓手海尼根於2011年成軍。《溯》也是樂團對10年演唱生涯的回顧與反思，專輯收錄了7首原創族語歌曲，詞、曲以及編曲皆由團員共同創作完成。

野東西的團員上台時表示，謝謝所有評審，感謝經紀公司，還有製作人、經紀人，也謝謝共同參與製作專輯的人 ，賦予了作品更多生命力和爆發力，最重要的則是一路支持我們的朋友；他們也感嘆，一個樂團玩十年很不容易，但只要他們還在一起就會繼續搖滾下去。

野東西在後台受訪時表示，想透過這張專輯傳遞人們能夠追尋自己的根，找回自己的文化，好好保留。接下來的計劃，野東西表示，並不受限於語言創作，語言就是個媒介，如果不同語言能夠呈現不同創作，就會使用。

最後，野東西也希望大家能夠去蘭嶼走走，這是非常棒的地方。

最佳搖滾專輯獎（粗體為得獎者）

《Year of Fate》／傻子與白痴

《夢境》／大象體操

《Holy Trip!》／TRASH

《溯》／野東西

《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

最佳搖滾歌曲獎（粗體為得獎者）

〈不是路〉／《不是路》／百合花

〈蘭嶼幣〉／《溯》／野東西

〈我要殺光浪漫殺死詩〉／《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

〈傷心地獄芳花引魂〉／《MEmento・MORI》／珂拉琪

〈No Mercy〉／《No Mercy》／無妄合作社

〈浪潮〉／《正常人的條件》／The Tic Tac

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責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺