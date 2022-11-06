所謂的「公平貿易」是否真的公平？衣索比亞台僑在咖啡源頭端的業界經驗談
我們想讓你知道的是
「小小一杯咖啡何德何能造成一個國家的消亡？誇大其詞也得要有個限度」，這可能是許多人看到這篇文章會說的話。認為這是過於的誇張以及不實。但是當我們仔細檢視衣國的出口架構以及經濟狀況之後，再看看斯里蘭卡以其其它非洲國家，便會理解到這真的不誇張。
文：Jimmy（衣索比亞台僑）
公平貿易？
「公平貿易」是一個大眾所熟悉的名詞，透過公平貿易來建立與非洲、中南美洲、東南亞等咖啡產區的共利關係，讓消費者可以體驗到高品質咖啡同時，也能幫助到落後發展國家的小農、商人們。
但是，所謂的公平貿易是否真的公平？住在衣索比亞的我，難以代表其他國家回答。不過，以我久居衣索比亞的經驗和見聞以及實地在衣索比亞咖啡源頭端的業界視角、經歷，希望能在這裡分享一些淺見。
生豆買貴？殺價？加速衣國殞落
衣索比亞的整體外匯收入主要仰賴幾個品項：咖啡生豆、芝麻、油菜籽、綠豆、鷹嘴豆等農產品。其中，佔比最大為「咖啡生豆」、「芝麻」。自2021至2022產季開始，衣國咖啡生豆的價格急速上漲，連帶影響整體的品質狀況以及外銷成績，最明顯的事項反應在價格上：每磅G1精品咖啡生豆出口價格，已經上漲4.0至4.4美金，對比2020至2021產季的平均單價，這個價格對於進口商來說已經是很大的漲幅。
漲價主要是因為提格雷內戰、俄烏戰爭、美元升值、衣索比亞貨幣貶值、衣索比亞外匯短缺等幾項因素。衣國的經濟狀況，已經來到自總理阿邁德（Abiy Ahmed）上任以來的最糟糕時刻。暫時不談前面提及的漲價因素，後續再來簡述各自與咖啡生豆的關聯性。相信台灣的各位，也不知道實際的咖啡產地價格。
咖啡成本、出口價：全球貿易不對等
衣索比亞的咖啡生豆原物料單價已經漲至：
- 精品G1：（a）日曬豆：8.21美金／公斤、（b）水洗豆：6.66美金／公斤
- 商業G4：（a）日曬豆：4.99美金／公斤
上面提及的價格都不包含：乾處理產費用（Dry Milling）、運輸、航運等等，僅是最單純的收購費用。以這些價格買到的咖啡生豆，通常是以85公斤的麻袋裝，並且袋內充斥奎克、蟲蛀、樹枝及砂石等瑕疵。
另外，衣索比亞的咖啡種植，以及行政制度等因素，這裡很少有所謂的「商業化」種植咖啡，尤其當產地鎖定在：古吉、耶加雪菲、西達摩的時候。商業化的種植多半在奧羅米亞州的西部，像是吉馬（Jimma）這些地區。
回到正題，儘管整體原物料成本上揚，但是出口商們卻無法以更高的價格出售咖啡豆至市場，只能以比以往年價格的高一點虧損出售，到底原因為何？什麼原因導致這種不公平的全球貿易？
國際化競爭、國際公司壓迫以及衣國行政失能
阿拉比卡咖啡生豆的期貨市場，基本上是以一個出口國進行主導：巴西。每逢巴西傳出天災等新聞的時候，阿拉比卡豆的期貨市場一定會出現大幅震盪。
許多人也都將阿拉比卡豆期貨當作參考指標，作為與衣國出口公司議價的依據，通常是用作對G4及G5的議價依據之一。
除此之外，國際上同樣出產阿拉比卡商業豆的國家還有：肯亞、烏干達、越南、印度、印尼、哥倫比亞、瓜地馬拉、宏都拉斯等等。
進口端買家除了依照期貨市場價進行議價之外，也會參考其他國家的單價進行商議。
咖啡生豆的品質不外乎「風味」、「瑕疵率」這兩項主要因素。衣索比亞的咖啡生豆縱然在先天上有風味的優勢，但是其他國家的種植成本、國內物價成本較穩定，使得售價在競爭上更具優勢，尤其在這一、兩年衣國經濟衰弱，以及國內通膨穩居非洲前三的狀況之下。
終端消費者（食品商、烘豆商等）在衡量了單價之後，透過後端處理的方式，調整配方來解決其他國家風味上不足的劣勢，抵消了衣國咖啡的優勢，於是衣國咖啡便處於了一個絕對的劣勢狀態。
國際公司的壓迫
大型的進口商、財團諸如日本的商社、歐美的大型糧食商及全球性的生豆批發商，因為持有大量的需求，以及這些公司多半在衣國設有代表辦公室，深知衣國目前的外匯極其短缺，衣國商人多半僅把咖啡生豆視為變相兌換美金的工具：因為衣國商人依靠其他進口商品可以補足咖啡生豆的虧損，並且賺回除本金外的額外利潤，用以支付銀行的利息和貸款。
在深知這種「病態」的衣國商業模式之後，國際大型企業便以其優勢的金額和採購數量，迫使衣國商人在美金的誘惑下妥協。某些公司也做出類似以物易物的交易模式：衣國商人以低價出售脫手咖啡生豆，換取國際大公司所生產的其他商品用作進口市場銷售。
衣國財務政策以及市場失靈，地下黑市匯率暴漲
衣索比亞因為缺乏外匯的緣故，長期實施政府監管的外匯政策。
衣國的外匯整政策為：「出口的外匯收入中的70％必須在28至30日內做進口使用，否則強制轉換為本國貨幣；10％直接強制轉換為本國貨幣給予配合的收款銀行，20％的以留作自用。」
在這一個政策之下，並非每個出口商都有在做進口業務，亦或者考量到進口商品的消耗率等等因素，無法及時在限定的期限內做進口商務使用。
這時候衣國便產生了一個強大的地下外匯黑市。
地下黑市的成形嚴重影響了衣國的外匯儲備。出口商們與海外的衣國僑胞、外國企業、部分衣國政府官員們配合，透過不正常、不正當的貿易及洗錢手段，將外匯收入藏至海外。目前衣國的黑市匯率為1美元兌換120衣索比亞比爾。銀行的官方匯率則為1美元兌換53衣索比亞比爾。
再來，衣國因為內戰及俄烏戰爭、全球經濟衰弱的衝擊，導致國內的整體通膨率不斷在34％到40％之間震盪徘徊。國內的物價水準每一個月都在上漲，超市價格不斷變動，導致老百姓們開始將金錢投入在可以保值的動產及不動產上面，
衣國首都的房仲業者們早在前年開始，許多房價直接以美金計價，不再以當地貨幣標價，偏偏在政府外匯管制政策之下，尋常百姓們是沒有手段取得美金的（衣國銀行體系禁止兌換美金）。於是，老百姓們開始將金錢投入汽車市場，大量購置汽車。汽車在衣索比亞是會漲價的，台灣一般使用的「折舊率」在這裡並無法使用。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
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本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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