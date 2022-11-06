所謂的「公平貿易」是否真的公平？衣索比亞台僑在咖啡源頭端的業界經驗談

文：Jimmy（衣索比亞台僑）

公平貿易？

「公平貿易」是一個大眾所熟悉的名詞，透過公平貿易來建立與非洲、中南美洲、東南亞等咖啡產區的共利關係，讓消費者可以體驗到高品質咖啡同時，也能幫助到落後發展國家的小農、商人們。

但是，所謂的公平貿易是否真的公平？住在衣索比亞的我，難以代表其他國家回答。不過，以我久居衣索比亞的經驗和見聞以及實地在衣索比亞咖啡源頭端的業界視角、經歷，希望能在這裡分享一些淺見。

生豆買貴？殺價？加速衣國殞落

衣索比亞的整體外匯收入主要仰賴幾個品項：咖啡生豆、芝麻、油菜籽、綠豆、鷹嘴豆等農產品。其中，佔比最大為「咖啡生豆」、「芝麻」。自2021至2022產季開始，衣國咖啡生豆的價格急速上漲，連帶影響整體的品質狀況以及外銷成績，最明顯的事項反應在價格上：每磅G1精品咖啡生豆出口價格，已經上漲4.0至4.4美金，對比2020至2021產季的平均單價，這個價格對於進口商來說已經是很大的漲幅。

漲價主要是因為提格雷內戰、俄烏戰爭、美元升值、衣索比亞貨幣貶值、衣索比亞外匯短缺等幾項因素。衣國的經濟狀況，已經來到自總理阿邁德（Abiy Ahmed）上任以來的最糟糕時刻。暫時不談前面提及的漲價因素，後續再來簡述各自與咖啡生豆的關聯性。相信台灣的各位，也不知道實際的咖啡產地價格。

咖啡成本、出口價：全球貿易不對等

衣索比亞的咖啡生豆原物料單價已經漲至：

精品G1：（a）日曬豆：8.21美金／公斤、（b）水洗豆：6.66美金／公斤 商業G4：（a）日曬豆：4.99美金／公斤

上面提及的價格都不包含：乾處理產費用（Dry Milling）、運輸、航運等等，僅是最單純的收購費用。以這些價格買到的咖啡生豆，通常是以85公斤的麻袋裝，並且袋內充斥奎克、蟲蛀、樹枝及砂石等瑕疵。

另外，衣索比亞的咖啡種植，以及行政制度等因素，這裡很少有所謂的「商業化」種植咖啡，尤其當產地鎖定在：古吉、耶加雪菲、西達摩的時候。商業化的種植多半在奧羅米亞州的西部，像是吉馬（Jimma）這些地區。

回到正題，儘管整體原物料成本上揚，但是出口商們卻無法以更高的價格出售咖啡豆至市場，只能以比以往年價格的高一點虧損出售，到底原因為何？什麼原因導致這種不公平的全球貿易？

國際化競爭、國際公司壓迫以及衣國行政失能

阿拉比卡咖啡生豆的期貨市場，基本上是以一個出口國進行主導：巴西。每逢巴西傳出天災等新聞的時候，阿拉比卡豆的期貨市場一定會出現大幅震盪。

許多人也都將阿拉比卡豆期貨當作參考指標，作為與衣國出口公司議價的依據，通常是用作對G4及G5的議價依據之一。

除此之外，國際上同樣出產阿拉比卡商業豆的國家還有：肯亞、烏干達、越南、印度、印尼、哥倫比亞、瓜地馬拉、宏都拉斯等等。

進口端買家除了依照期貨市場價進行議價之外，也會參考其他國家的單價進行商議。

咖啡生豆的品質不外乎「風味」、「瑕疵率」這兩項主要因素。衣索比亞的咖啡生豆縱然在先天上有風味的優勢，但是其他國家的種植成本、國內物價成本較穩定，使得售價在競爭上更具優勢，尤其在這一、兩年衣國經濟衰弱，以及國內通膨穩居非洲前三的狀況之下。

終端消費者（食品商、烘豆商等）在衡量了單價之後，透過後端處理的方式，調整配方來解決其他國家風味上不足的劣勢，抵消了衣國咖啡的優勢，於是衣國咖啡便處於了一個絕對的劣勢狀態。

國際公司的壓迫

大型的進口商、財團諸如日本的商社、歐美的大型糧食商及全球性的生豆批發商，因為持有大量的需求，以及這些公司多半在衣國設有代表辦公室，深知衣國目前的外匯極其短缺，衣國商人多半僅把咖啡生豆視為變相兌換美金的工具：因為衣國商人依靠其他進口商品可以補足咖啡生豆的虧損，並且賺回除本金外的額外利潤，用以支付銀行的利息和貸款。

在深知這種「病態」的衣國商業模式之後，國際大型企業便以其優勢的金額和採購數量，迫使衣國商人在美金的誘惑下妥協。某些公司也做出類似以物易物的交易模式：衣國商人以低價出售脫手咖啡生豆，換取國際大公司所生產的其他商品用作進口市場銷售。

衣國財務政策以及市場失靈，地下黑市匯率暴漲

衣索比亞因為缺乏外匯的緣故，長期實施政府監管的外匯政策。

衣國的外匯整政策為：「出口的外匯收入中的70％必須在28至30日內做進口使用，否則強制轉換為本國貨幣；10％直接強制轉換為本國貨幣給予配合的收款銀行，20％的以留作自用。」

在這一個政策之下，並非每個出口商都有在做進口業務，亦或者考量到進口商品的消耗率等等因素，無法及時在限定的期限內做進口商務使用。

這時候衣國便產生了一個強大的地下外匯黑市。

地下黑市的成形嚴重影響了衣國的外匯儲備。出口商們與海外的衣國僑胞、外國企業、部分衣國政府官員們配合，透過不正常、不正當的貿易及洗錢手段，將外匯收入藏至海外。目前衣國的黑市匯率為1美元兌換120衣索比亞比爾。銀行的官方匯率則為1美元兌換53衣索比亞比爾。

再來，衣國因為內戰及俄烏戰爭、全球經濟衰弱的衝擊，導致國內的整體通膨率不斷在34％到40％之間震盪徘徊。國內的物價水準每一個月都在上漲，超市價格不斷變動，導致老百姓們開始將金錢投入在可以保值的動產及不動產上面，

衣國首都的房仲業者們早在前年開始，許多房價直接以美金計價，不再以當地貨幣標價，偏偏在政府外匯管制政策之下，尋常百姓們是沒有手段取得美金的（衣國銀行體系禁止兌換美金）。於是，老百姓們開始將金錢投入汽車市場，大量購置汽車。汽車在衣索比亞是會漲價的，台灣一般使用的「折舊率」在這裡並無法使用。