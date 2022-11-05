【2022金音獎】最佳樂團獎「旺福」：1998年就寫好得獎感言，玩團24年終於獲得肯定
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2022年第13屆金音獎，最佳最佳樂團獎由旺福獲得，評審團表示，旺福有厚實的音樂底蘊，風格獨特，長年耕耘不輟，穩定產出高品質的創作，持續帶給聽眾歡樂。
2022年第13屆金音獎，最佳最佳樂團獎由旺福獲得，評審團表示，旺福有厚實的音樂底蘊，風格獨特，長年耕耘不輟，穩定產出高品質的創作，持續帶給聽眾歡樂。
旺福主唱小民情緒激動表示，旺福從來沒得過什麼獎項，上一次可能是貢寮海洋音樂祭；1998年他就寫好得獎感言，然後想說會不會就一直沒用到，結果還真的沒用到。今年想說不要寫感言會不會得獎，結果竟然得獎了，一時間真的想不到該說什麼。
小民也說，很多人在問旺福玩團幾年了，答案是24年，會有很多人問說怎樣可以玩團玩那麼久？他認為一定要跟家人保持良好關係，因為如果要玩團，可能有很長一陣子「當米蟲」，像是他跟弟妹跟他們保持良好的關係，長久以來他都是被弟妹請客，「過年他們包紅包給我，因為我沒有賺錢。」
團員推機則表示，玩樂團24年終於得到最佳樂團，真的要感謝一直陪伴旺福的工作人員，經紀人、經濟執行、技師，還有很多很多音樂夥伴，和他們一起長大，感謝大家一起做音樂；她覺得旺福好像在所有類型中，入圍名單打開都不是最突出的，但終於拿到樂團獎大家都很開心。
小民也開玩笑表示，他一直很努力想做流行的歌，但不知道為什麼都歪掉了。音樂最好玩的地方就是不會也可以做，他們從第一張專輯，就有一首好像是爵士又不是爵士的歌曲叫做〈圈圈〉；感謝大家一起做出更多不同類型的音樂，讓更多人有機會接觸到不同類型的音樂，以前自己剛接觸音樂時沒有那麼多元，現在很多不同的音樂已經出現。
小民也表示他曾經承諾歌迷如果拿獎了就要「掃堂腿」下台，也當場表演逗得大家一陣歡笑。
旺福成員由吉他／主唱姚小民、女主唱／吉他mami、貝斯推機、鼓手肚皮組成。曾入圍第16屆金曲獎、第17屆金曲獎、第19屆金曲獎、第27屆金曲獎及第30屆金曲獎最佳樂團獎，也曾多次入圍金音獎，今年憑藉《你好我好大家好》獲獎，也是旺福成軍多年，於金曲、金音兩大音樂頒獎典禮的首座最佳樂團獎項。
旺福以獨特的幽默感加上層出不窮的音樂能量，而被譽為「Happy Rock」的旺福式風格。值得一提的是，由旺福姚小民創作的《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉，也在今年獲得電視金鐘獎史上首座主題歌曲獎，從金鐘到金音，旺福備受肯定。
旺福在後台表示，往年都一直陪榜，但沒想到今年終於有機會走上台，有終於能好好和支持我們的人感謝。姚小民也提到，這張專輯在講生活中很平凡的小事情，也因為疫情才讓我們知道，原來日常的小事情是那麼珍貴。
最佳樂團獎（粗體為得獎者）
宇宙人／《理想狀態》
大象體操／《夢境》
野東西／《溯》
旺福／《你好我好大家好》
13月終了／《和你蠻像的一隻》
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責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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