【2022金音獎】最佳樂團獎「旺福」：1998年就寫好得獎感言，玩團24年終於獲得肯定

2022年第13屆金音獎，最佳最佳樂團獎由旺福獲得，評審團表示，旺福有厚實的音樂底蘊，風格獨特，長年耕耘不輟，穩定產出高品質的創作，持續帶給聽眾歡樂。

旺福主唱小民情緒激動表示，旺福從來沒得過什麼獎項，上一次可能是貢寮海洋音樂祭；1998年他就寫好得獎感言，然後想說會不會就一直沒用到，結果還真的沒用到。今年想說不要寫感言會不會得獎，結果竟然得獎了，一時間真的想不到該說什麼。

小民也說，很多人在問旺福玩團幾年了，答案是24年，會有很多人問說怎樣可以玩團玩那麼久？他認為一定要跟家人保持良好關係，因為如果要玩團，可能有很長一陣子「當米蟲」，像是他跟弟妹跟他們保持良好的關係，長久以來他都是被弟妹請客，「過年他們包紅包給我，因為我沒有賺錢。」

團員推機則表示，玩樂團24年終於得到最佳樂團，真的要感謝一直陪伴旺福的工作人員，經紀人、經濟執行、技師，還有很多很多音樂夥伴，和他們一起長大，感謝大家一起做音樂；她覺得旺福好像在所有類型中，入圍名單打開都不是最突出的，但終於拿到樂團獎大家都很開心。

小民也開玩笑表示，他一直很努力想做流行的歌，但不知道為什麼都歪掉了。音樂最好玩的地方就是不會也可以做，他們從第一張專輯，就有一首好像是爵士又不是爵士的歌曲叫做〈圈圈〉；感謝大家一起做出更多不同類型的音樂，讓更多人有機會接觸到不同類型的音樂，以前自己剛接觸音樂時沒有那麼多元，現在很多不同的音樂已經出現。

小民也表示他曾經承諾歌迷如果拿獎了就要「掃堂腿」下台，也當場表演逗得大家一陣歡笑。

旺福成員由吉他／主唱姚小民、女主唱／吉他mami、貝斯推機、鼓手肚皮組成。曾入圍第16屆金曲獎、第17屆金曲獎、第19屆金曲獎、第27屆金曲獎及第30屆金曲獎最佳樂團獎，也曾多次入圍金音獎，今年憑藉《你好我好大家好》獲獎，也是旺福成軍多年，於金曲、金音兩大音樂頒獎典禮的首座最佳樂團獎項。

旺福以獨特的幽默感加上層出不窮的音樂能量，而被譽為「Happy Rock」的旺福式風格。值得一提的是，由旺福姚小民創作的《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉，也在今年獲得電視金鐘獎史上首座主題歌曲獎，從金鐘到金音，旺福備受肯定。

旺福在後台表示，往年都一直陪榜，但沒想到今年終於有機會走上台，有終於能好好和支持我們的人感謝。姚小民也提到，這張專輯在講生活中很平凡的小事情，也因為疫情才讓我們知道，原來日常的小事情是那麼珍貴。

最佳樂團獎（粗體為得獎者）

宇宙人／《理想狀態》

大象體操／《夢境》

野東西／《溯》

旺福／《你好我好大家好》

13月終了／《和你蠻像的一隻》

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳、王祖鵬

核稿編輯：羅元祺