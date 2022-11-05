2022/11/05,
音樂

【2022金音獎】李權哲《愛情一陣風》拿下最佳專輯獎，評審：渾然天成的自由感，全面又悅耳的專輯

【2022金音獎】李權哲《愛情一陣風》拿下最佳專輯獎，評審：渾然天成的自由感，全面又悅耳的專輯
Photo Credit: 金音獎

我們想讓你知道的是

2022年第13屆金音獎，最佳專輯獎由李權哲的《愛情一陣風》獲得，評審團指出，故事感極強，編曲緊連詞曲， 擁有渾然天成自由感；不僅獨具創意，更具備了奠定未來華語流行音樂趨勢的潛力，是一張全面又悅耳的專輯。

2022年第13屆金音獎，最佳專輯獎由李權哲的《愛情一陣風》獲得，評審團指出，故事感極強，編曲緊連詞曲， 擁有渾然天成自由感；不僅獨具創意，更具備了奠定未來華語流行音樂趨勢的潛力，是一張全面又悅耳的專輯。

李權哲上台時則表示，剛剛在台下他跟黃宣聊天，看到「另類流行音樂獎」過了，心想今年應該無法拿獎金帶同事去狂歡了；真是沒有想到會得到最佳專輯獎的肯定，謝謝評審，謝謝金音獎。

李權哲也謝謝一起寫歌的朋友，以及所有參與專輯錄音的人，包括所有的樂手，還有「顏社」公司的所有同事，大家都很辛苦，用很多血淚陪他一起生出這張專輯。他認為所有的音樂都有娛樂的地方，也有值得讓人思考 ，值得讓人難過開心、有所有情緒的地方；但是在這裡他只想許一個願望，就是大家都能平平安安的。

然後李權哲也當場清唱羅大佑的 《亞細亞的孤兒》一段。李權哲在後台接受訪問時表示，最後會唱《亞細亞的孤兒》，是因為最近的心情，也覺得這個世界正在遭受劇烈的變動，反覆的聽這首歌，覺得很適合。李權哲對於獲獎，也表示感覺不可思議，現在感覺輕飄飄的。

李權哲2017年發行首張個人專輯《醒著不醉》，也曾憑藉該專輯入圍第29屆金曲獎最佳新人獎。而後2018年，李權哲化名為「雲端司機」，發表《低成本專輯》也入圍了第10屆金音創作獎最佳創作歌手，到了2021年12月，李權哲則回歸個人身份，發行專輯《愛情一陣風》，專輯一推出，廣受好評。

《愛情一陣風》先是在第33屆金曲獎入圍年度專輯、年度華語專輯、專輯製作人獎，更獲得了最佳專輯製作人獎；到了金音獎，則是入圍最佳專輯獎、創作歌手獎、另類流行專輯獎​，最後奪得最大獎最佳專輯獎。

《愛情一陣風》的主題是關於愛情和青春，《關鍵評論網》樂評指出，李權哲在歌曲裡做出驚喜，沒有勉強、沒有刻意為之的「唱功」，他的魅力與帥氣來自無可取代的三八與不羈，對於「專輯」的概念，具備著製作人思維，是跟自己不停過招的高手。

最佳專輯獎（粗體為得獎者）

《夢境》／大象體操（製作人：大象體操）
《愛情一陣風》／李權哲（製作人：李權哲）
《PRO》／熊仔（製作人：熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo）
《ON》／明馬丁（製作人：程杰、明馬丁）
《BEANSTALK》／YELLOW黃宣（製作人：余佳倫、YELLOW黃宣）
《LÜCY》／LÜCY（製作人：海大富）

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳、王祖鵬
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。