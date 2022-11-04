美國中期選舉預測（中）：特朗普所支持的「問題候選人」

文：梁啟智

上回提到美國中期選舉兩黨大勢各有勝算，最後戰況要落到每場選戰去看來分勝負。這兒我們就來看看參眾兩院和州長選舉的情況。

參議院方面，現時兩黨是50席對50席。如果共和黨可以多拿，接下來拜登就是跛腳鴨，因為不單新的立法不用想，就連法官任命主導權也會失去。相反，如果民主黨可以多拿，而眾議院又保得住（這個可能性更低），則民主黨可迎來黃金機會；過去兩年民主黨有很多進取的計劃，都是因為參議院只有剛好五十席，票票都是關鍵一席，顧此失彼而無法推進。只要民主黨可以多拿一席，形勢就已大為不同。

之前說過，中期選舉本來應該對在野的共和黨是有優勢的，但發展出來在參議院卻是對民主黨有優勢，一般預測可以保住50席，甚至有說可以多拿一兩席。主要原因得一個：特朗普。特朗普（Donald Trump）一直都是看重個人得失多於整體政治形勢，這點在這次中期選舉表露無遺。特朗普在初選時支持了一批對他無限忠誠，卻分明條件很差，在大選中會吃虧的候選人，使得共和黨在參議院不必要地被迫打逆境波。

Photo Credit: AP/ 達志影像 特朗普超喜歡的Herschel Walker是個美式足球員，力推文化保守主義，批評沒有父親的單親家庭是重大社會問題。

最明顯的案例，是喬治亞州的Herschel Walker。他是個美式足球員，特朗普超喜歡他，把他推了去代表共和黨出選。然而他有兩個問題。第一，他很笨，說句完整句子也不太行的那種笨，坊間戲言如果他當選的話應該會成為最笨參議員的第一名（但他的幕僚卻很聰明，把他的笨包裝成為「直率」和「親民」）。第二，他的政綱力推文化保守主義，批評沒有父親的單親家庭是重大社會問題……但他當運動明星的時候欠下大量的風流債（也有私生子問題）。他也反對墮胎……然後被揭發多次要求他的多名情婦墮胎。他的表裡不一，連他的兒子也公開批評；他這位兒子本身可是保守派的，但也忍不住要高呼看不過眼自己的生父讓一家人蒙羞。

第二個案例，是賓夕凡尼亞州的Mehmet Oz。他是個電視明星（特朗普真的很喜歡名星），成名原因是在電視健康節目售賣各種沒有效用的「神奇健康食品」。特朗普推這樣的騙徒出來參選，民主黨多謝也來不及。 Oz還有一個問題：他本身來自新澤西州，因為選舉才在賓夕凡尼亞州設籍，這在參議院選舉可是個大忌。最近他就在電視訪問中說賓夕凡尼亞州是一個大西洋沿岸州份，但拿地圖看看，賓夕凡尼亞州並不接鄰大西洋，新澤西州才是……這場選戰到現在還有看頭，全因民主黨的John Fetterman早前中風，雖然預期會全面康復但暫時口齒不清，早前電視辯論表現欠佳。但那場辯論Oz的表現也好不到哪裡，說婦女墮胎應讓地方官員參與決定（這確實是他的立場，但這樣說出來也真夠坦白）。

Photo Credit: AP/ 達志影像

除了上面兩個例子，還有其他案例也是「候選人的問題」。在俄亥俄州，特朗普的人選JD Vance又出奇地弱，被其他共和黨人批評懶於出席競選活動，暑假明明是競選重點時期他卻跑了去以色列，讓這個紅州的選情意外的緊貼。在新罕布什爾州，尋求連任的民主黨Maggie Hassan本來勢危，但共和黨派出「大侵粉」Don Bolduc，民主黨選情隨即回穩。Bolduc是個熱切的陰謀論者，從2020總統大選「造票」陰謀論，到當前疫情的疫苗實為電腦晶片等等，各種瘋狂言論數之不盡。總的來說，本來共和黨應該是可以進帳的，現在民主黨有機會守住50對50，要怪就怪特朗普。

不過就算民主黨守得住參議院，要同時守住眾議院則是超高難度了。現時民主黨在眾議院只有222席對213席的優勢，即是輸5席就會輸。不過，簡單統計現時議席屬民主黨但選民明顯傾向共和黨的選區，已有最少十個。加上今屆會起用新的選區分界，不少紅州把界線分得對共和黨更有利。這兒很難逐個分析眾議院的議席給大家聽了，總之暫時538的選前預測是共和黨有八成機會贏得眾議院。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

最後要談州長。州長和國會議員不同，國會議員可以一天到晚吹牛，州長卻要做實事；州長不跟全國政黨走，受罰的機會也較少。因此，藍州也可以有共和黨州長，紅州也可以有民主黨州長，因為政黨分界和重要性在州長往往會相對沒有那麼絕對。例如深藍的紐約州和俄勒岡州，以及深紅的奧克拉荷馬州，都有競爭激烈的州長選舉。

這兒也不是說全國政治不重要。首先，如參議院一樣，特朗普效應也有影響。在賓夕凡尼亞州，「大侵粉」Doug Mastriano高呼2020大選該州有「舞弊」，嚴重得罪該州選民，民調現在是以40／53大幅落後；相反，在喬治亞州，共和黨的Brian Kemp在2020大選時嚴正拒絕了特朗普的干預，守護了該州的選舉公平，現在就得到回報，民調一直領先民主黨的新星Stacey Abrams。

另一重點，是州長對州議會的否決權，使全國的墮胎議題也燒到州長選戰之上。德州州長選舉中的這個批評州長反對任何情況下墮胎的廣告，就在網上瘋傳。

說到這兒，我們開始見到中期選舉往後的政治影響。不過今日字數差不多，我們下回再續。

（標題為編輯所擬，文章原標題為「美國中期選舉預測（中）」。文章獲作者授權轉載，原文請看作者Facebook。）