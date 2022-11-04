美國中期選舉預測（中）：特朗普所支持的「問題候選人」
我們想讓你知道的是
特朗普一直都是看重個人得失多於整體政治形勢，這點在這次中期選舉表露無遺。特朗普在初選時支持了一批對他無限忠誠，卻分明條件很差，在大選中會吃虧的候選人，使得共和黨在參議院不必要地被迫打逆境波。
文：梁啟智
上回提到美國中期選舉兩黨大勢各有勝算，最後戰況要落到每場選戰去看來分勝負。這兒我們就來看看參眾兩院和州長選舉的情況。
參議院方面，現時兩黨是50席對50席。如果共和黨可以多拿，接下來拜登就是跛腳鴨，因為不單新的立法不用想，就連法官任命主導權也會失去。相反，如果民主黨可以多拿，而眾議院又保得住（這個可能性更低），則民主黨可迎來黃金機會；過去兩年民主黨有很多進取的計劃，都是因為參議院只有剛好五十席，票票都是關鍵一席，顧此失彼而無法推進。只要民主黨可以多拿一席，形勢就已大為不同。
之前說過，中期選舉本來應該對在野的共和黨是有優勢的，但發展出來在參議院卻是對民主黨有優勢，一般預測可以保住50席，甚至有說可以多拿一兩席。主要原因得一個：特朗普。特朗普（Donald Trump）一直都是看重個人得失多於整體政治形勢，這點在這次中期選舉表露無遺。特朗普在初選時支持了一批對他無限忠誠，卻分明條件很差，在大選中會吃虧的候選人，使得共和黨在參議院不必要地被迫打逆境波。
最明顯的案例，是喬治亞州的Herschel Walker。他是個美式足球員，特朗普超喜歡他，把他推了去代表共和黨出選。然而他有兩個問題。第一，他很笨，說句完整句子也不太行的那種笨，坊間戲言如果他當選的話應該會成為最笨參議員的第一名（但他的幕僚卻很聰明，把他的笨包裝成為「直率」和「親民」）。第二，他的政綱力推文化保守主義，批評沒有父親的單親家庭是重大社會問題……但他當運動明星的時候欠下大量的風流債（也有私生子問題）。他也反對墮胎……然後被揭發多次要求他的多名情婦墮胎。他的表裡不一，連他的兒子也公開批評；他這位兒子本身可是保守派的，但也忍不住要高呼看不過眼自己的生父讓一家人蒙羞。
第二個案例，是賓夕凡尼亞州的Mehmet Oz。他是個電視明星（特朗普真的很喜歡名星），成名原因是在電視健康節目售賣各種沒有效用的「神奇健康食品」。特朗普推這樣的騙徒出來參選，民主黨多謝也來不及。 Oz還有一個問題：他本身來自新澤西州，因為選舉才在賓夕凡尼亞州設籍，這在參議院選舉可是個大忌。最近他就在電視訪問中說賓夕凡尼亞州是一個大西洋沿岸州份，但拿地圖看看，賓夕凡尼亞州並不接鄰大西洋，新澤西州才是……這場選戰到現在還有看頭，全因民主黨的John Fetterman早前中風，雖然預期會全面康復但暫時口齒不清，早前電視辯論表現欠佳。但那場辯論Oz的表現也好不到哪裡，說婦女墮胎應讓地方官員參與決定（這確實是他的立場，但這樣說出來也真夠坦白）。
除了上面兩個例子，還有其他案例也是「候選人的問題」。在俄亥俄州，特朗普的人選JD Vance又出奇地弱，被其他共和黨人批評懶於出席競選活動，暑假明明是競選重點時期他卻跑了去以色列，讓這個紅州的選情意外的緊貼。在新罕布什爾州，尋求連任的民主黨Maggie Hassan本來勢危，但共和黨派出「大侵粉」Don Bolduc，民主黨選情隨即回穩。Bolduc是個熱切的陰謀論者，從2020總統大選「造票」陰謀論，到當前疫情的疫苗實為電腦晶片等等，各種瘋狂言論數之不盡。總的來說，本來共和黨應該是可以進帳的，現在民主黨有機會守住50對50，要怪就怪特朗普。
不過就算民主黨守得住參議院，要同時守住眾議院則是超高難度了。現時民主黨在眾議院只有222席對213席的優勢，即是輸5席就會輸。不過，簡單統計現時議席屬民主黨但選民明顯傾向共和黨的選區，已有最少十個。加上今屆會起用新的選區分界，不少紅州把界線分得對共和黨更有利。這兒很難逐個分析眾議院的議席給大家聽了，總之暫時538的選前預測是共和黨有八成機會贏得眾議院。
最後要談州長。州長和國會議員不同，國會議員可以一天到晚吹牛，州長卻要做實事；州長不跟全國政黨走，受罰的機會也較少。因此，藍州也可以有共和黨州長，紅州也可以有民主黨州長，因為政黨分界和重要性在州長往往會相對沒有那麼絕對。例如深藍的紐約州和俄勒岡州，以及深紅的奧克拉荷馬州，都有競爭激烈的州長選舉。
這兒也不是說全國政治不重要。首先，如參議院一樣，特朗普效應也有影響。在賓夕凡尼亞州，「大侵粉」Doug Mastriano高呼2020大選該州有「舞弊」，嚴重得罪該州選民，民調現在是以40／53大幅落後；相反，在喬治亞州，共和黨的Brian Kemp在2020大選時嚴正拒絕了特朗普的干預，守護了該州的選舉公平，現在就得到回報，民調一直領先民主黨的新星Stacey Abrams。
另一重點，是州長對州議會的否決權，使全國的墮胎議題也燒到州長選戰之上。德州州長選舉中的這個批評州長反對任何情況下墮胎的廣告，就在網上瘋傳。
說到這兒，我們開始見到中期選舉往後的政治影響。不過今日字數差不多，我們下回再續。
（標題為編輯所擬，文章原標題為「美國中期選舉預測（中）」。文章獲作者授權轉載，原文請看作者Facebook。）
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
我們想讓你知道的是
李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。