【2022金音獎】許哲珮公開評選內幕：Karencici、熊仔、13月終了獲評審高度共識，旺福得獎不是以單一專輯評判
我們想讓你知道的是
2022年第13屆金音獎，頒獎典禮順利落幕。對於旺福的獲獎，評審團主席許哲珮表示：「其實樂團這個獎比較特別，今年評審團認為無法以單一專輯評判，因為樂團最重要的精神是現場演出，以旺福的現場演出來看，還有旺福是一個超過20年的樂團，在這樣的狀態下，他們還能維持能量，且表演的創新跟自我的特殊風格突出。」
2022年第13屆金音獎，頒獎典禮順利落幕。由許哲珮率領的評審團，將壓軸的最大獎「最佳專輯獎」頒給了李權哲的《愛情一陣風》，而最佳專輯獎也是本屆金音獎評審團討論最久的獎項。
評審團主席許哲珮直言，在最佳專輯獎的類別中，評審團討論了一個半小時左右，許哲珮解釋：「既然會入圍，每張專輯都有自己的獨特性與不可取代性，評審團也討論了非常久。」
而最後此獎項，由李權哲憑藉《愛情一陣風》獲得，技壓大象體操《夢境》、熊仔《PRO》、明馬丁《ON》、YELLOW黃宣《BEANSTALK》以及LÜCY《LÜCY》。
對於李權哲最後的獲獎，許哲珮也進一步解釋：「其實也並不能說李權哲創新，這張專輯有點復古的調性，但卻好像能夠引領新的潮流，而李權哲在這張專輯也相當全面，詞、曲、製作、演唱皆自己操刀，在整個狀態之下，多數評審認為這是新的潮流，且重要的是，《愛情一陣風》是不會被區分為主流或獨立的特殊存在。」
而本屆金音獎除了李權哲在頒獎典禮尾聲引領話題之外，最受樂迷關注的，當屬玩樂團24年終於獲得肯定的旺福。對於樂迷耳熟能詳的旺福而言，曾入圍5次金曲獎，並多次提名金音獎，今年終於憑藉《你好我好大家好》獲獎，也是旺福成軍多年，於金曲、金音兩大音樂頒獎典禮的首座最佳樂團獎項。
對此於旺福的獲獎，許哲珮表示：「其實樂團這個獎比較特別，今年評審團認為無法以單一專輯評判，因為樂團最重要的精神是現場演出，以旺福的現場演出來看，還有旺福是一個超過20年的樂團，在這樣的狀態下，他們還能維持能量，且表演的創新跟自我的特殊風格突出。」
除了最佳專輯的李權哲、最佳樂團的旺福之外，本屆金音獎的最大亮點，就是嘻哈、節奏藍調以及另類搖滾由單一音樂人壟斷。
最佳節奏藍調歌曲、節奏藍調專輯都由Karencici的《99% Angel》獲得；而最佳嘻哈歌曲、嘻哈專輯皆是熊仔的《PRO》；至於最佳另類流行歌曲、另類流行專輯則是由樂團13月終了的《和你蠻像的一隻》奪金，在本屆金音獎中，這三大類別都出現同一獲獎者。
對此狀況，評審團主席許哲珮表示，Karencici、熊仔、13月終了這次交出的專輯，音樂風格都非常明確，這三大類別由同一人的歌曲與專輯獲獎，評審團的共識非常高，討論也相當迅速。
許哲珮進一步解釋：「Karencici整個人就是『節奏藍調』，歌曲與專輯都非常突出。至於熊仔在嘻哈類別上非常出色之外，整張專輯也到跟以往不一樣的CHILL與鬆度，過往被大家稱為學院派的東西，他這次調整了一些，並訴說了自己的事情，評審團覺得熊仔做到不一樣的高度。最後，13月終了的音樂則是真的無法被定義，所以無論是歌曲或是專輯，在另類流行的評比上相當耀眼。」
而每年競爭也相當激烈的最佳新人，由許哲珮領軍的評審團則將橄欖枝遞予LÜCY，對此，許哲珮表示本屆新人獎評審團相當快速就取得共識，「LÜCY這張專輯報名的項目是民謠，但同時入圍了最佳專輯，以新人而言，這張專輯表現得非常優秀，詞、曲、演唱、音樂都非常迷人，非常期待LÜCY未來的創作，而評審團也想鼓勵這張專輯的製作人。」
而在搖滾類別，最佳搖滾歌曲頒給了當代電影大師的〈我要殺光浪漫殺死詩〉；搖滾專輯則是野東西的《溯》拿下，許哲珮也談及對這兩個樂團的看法。
「當代電影大師與野東西的專輯都同時入圍單曲和專輯，野東西的作品有一種純粹的搖滾，評審團有高度的共識非常喜歡，而當代電影大師的〈我要殺光浪漫殺死詩〉的搖滾精神非常契合他們的創作，其實這兩個獎項票數非常接近，投票也都經過好幾輪才決定獲獎者。」
最後，談到今年金音獎得獎名單，想對外傳遞何種訊息？許哲珮表示，既然是金音創作獎，今年的名單當然是以創作、風格、製作、演唱能力的全面狀況評比。
許哲珮總結，今年金音獎的方向，盡量以音樂風格的極致與特殊性為指標。例如創作歌手獎，顧名思義，創作之外，聲音是他的樂曲，所以聲音也非常重要，所以今年在各個面向，我們希望能帶給大家的作品，是在極致上面做的渾然天成，音樂與音樂人成為合一的狀態，今年評審團有朝這樣的方向努力，也鼓勵大家做更多自己擅長、極致的音樂。
延伸閱讀
- 【2022金音獎完整得獎名單】
- 【2022金音獎】最佳新人LÜCY，評審稱其音樂充滿夢幻感及未來發展性
- 【2022金音獎】最佳嘻哈歌曲〈能火〉、嘻哈專輯《PRO》，熊仔成大贏家
- 【2022金音獎】最佳節奏藍調歌曲、節奏藍調專輯都由《99% Angel 》Karencici拿下
- 【2022金音獎】最佳搖滾歌曲〈我要殺光浪漫殺死詩〉、搖滾專輯則是野東西的《溯》
- 【2022金音獎】最佳樂團獎「旺福」：1998年就寫好得獎感言，玩團24年終於獲得肯定
- 【2022金音獎】最佳另類流行歌曲、另類流行專輯都由「13月終了」拿下：創造出難以被定義的音樂
- 【2022金音獎】李權哲《愛情一陣風》拿下最佳專輯獎，評審：渾然天成的自由感，全面又悅耳的專輯
核稿編輯：羅元祺
Tags：
解の魔手，都靠Adobe Premiere！專訪金馬剪輯師解孟儒：導演很孤獨，需要剪輯師陪伴
我們想讓你知道的是
解孟儒曾以《緝魂》榮獲金馬獎最佳剪輯，他也操刀了《返校》、《聖人大盜》等等，可說是近年來台灣影壇最受信賴的剪刀手！電影神搜邀請解孟儒和我們暢聊剪輯，談他如何走上剪輯之路、剪輯對他的意義和如何看懂好剪輯，更不吝分享實務操作上的重要心法和工具！
上個月（9 月）27 日，第 59 屆金馬獎公布入圍名單，其中柯震東的導演處女作《黑的教育》備受矚目，斬獲包括最佳新導演和最佳剪輯在內的四項提名，而陪伴這位「金馬新演員」走過初執導筒歷程的解孟儒，正是國內許多新銳導演最愛的剪輯師。
解孟儒曾以《緝魂》榮獲金馬獎最佳剪輯，除了和程偉豪的數次合作之外，他也操刀了徐漢強的首部長片《返校》、徐嘉凱的《聖人大盜》等等，可說是近年來台灣影壇最受信賴的剪刀手！電影神搜邀請解孟儒和我們暢聊剪輯，談他如何走上剪輯之路、剪輯對他的意義和如何看懂好剪輯，更不吝分享實務操作上的重要心法和工具！
一踏入解孟儒的工作室，直接注意到的便會是一幅幅裝幀過的台灣電影海報、還有一整架藏書豐富的書櫃。
解孟儒曾有導演夢，最後選擇走上剪輯之路
出身台藝大電影系的解孟儒，其實也曾經有個導演夢，但卻在心境和現實的轉折下走上剪輯師的路。當時他的畢業製作預計是約 40 分鐘的短片，沒想到一拍就拍了 28 天，第一個版本長達 78 分鐘。解孟儒自編自導自剪已心力交瘁，加上素材量失控：
「真的非常需要另一個腦袋來檢視這些東西，但卻沒有人可以幫我。」
他當下就意識到導演是一個非常孤獨的職位，如此需要剪輯師的扶持和陪伴。解孟儒進一步解釋：
「台灣拍電影的環境中，現場人員其實很尊重——也可說是依賴——導演的決定，導演可能都還在沉澱對故事的看法，但一天就要回答上百個問題，而每個決定都可能帶來不可逆的後果，這其實是既煎熬又孤獨的。」
作為一位剪輯師，解孟儒認為自己正是一個陪伴的角色，去理解導演要創作的故事、並且幫助導演以不同的角度感受拍攝出來的素材。或許解孟儒正是將這個剪輯師的角色牢記於心，他才因此廣受台灣新銳導演的信任和倚賴。
合作剪輯《黑的教育》，「柯震東真的不是只有帥而已！」
今年解孟儒、李蕙和柯震東合作《黑的教育》，他談及因拍攝時程較短，基本上是採取邊拍邊剪的工作模式。他坦言，這對剪輯師而言比較辛苦，但也在與新導演溝通的方面較為順暢：「東導（柯震東）雖然比較慢熟，但拍片過程中會很認真的觀察和感覺。他樂於嘗試也接受改變，給出很大的空間，讓現場的工作夥伴都很願意丟出更多想法給他；其實擁有這種特質的導演並不多。」
解孟儒笑說：「他真的不是只有帥而已！老實說我們一開始可能會覺得這類『藝人導演』都被人服侍得好好的，但實際共事過後才知道他真的很有想法，演戲能夠得獎、拍片目前也被提名都不是偶然。」
相較有些導演可能比較在意鏡頭語言或是場景陳設，演員出身的柯震東則非常注重演員的演出。和不同風格的導演合作過各式類型片的解孟儒說，雖然現場拍出來的素材可能會有落差，但
「有前輩說過『剪輯是不能有風格的』，這不意味著電影不能有風格，而是剪輯終歸一句就是『替故事服務』。」
將素材和整部電影想表達的精神緊密結合，也是剪輯師的重要任務。比起看剪輯書，更喜歡看編劇相關書籍的解孟儒，正是期望自己刀刀都能剪在「如何說好故事」的正確位置上。
剪輯要替故事服務，Adobe Premiere 成最佳後盾
講到「下刀」就不能不談工具使用——解孟儒自 2017 年開始，剪輯軟體就一直使用 Adobe Premiere（簡稱 Pr），而他對 Pr 順暢的操作邏輯、強大的功能，乃至於 Adobe 系列軟體完善的橫向、縱向合作都是讚不絕口。
解孟儒強調，Adobe Pr 在實務上對創作者來說具有相當大的自由度，但輔助功能也非常完善，創新之際同時重視創作者思維。
「就像攝影師拍電影也不會開自動光圈一樣，對剪接工作者來說，Pr 的介面和操作並不會太過介入，而是保有『以人為本』的邏輯，我們可以照著自己的意識去處理素材。」
但同時，Pr 又持續不斷提供新功能，更有數量龐大的第三方插件，以配合如今影片編製的複雜需求。與 Pr 強大功能相輔相成的則是 Adobe 系列廣泛且緊密連結的資源社群，
「因為使用的人很多，當中也不乏專業工作者，當你有任何問題上網一找，很快就找到解決方案了。」
使用 Adobe 系列軟體像是連上全世界工作者的大腦，是個取之不盡用之不竭的資源寶庫。解孟儒至今也還會參考 YouTuber 六指淵的影片：「我們甚至可能都不會想到可以這樣操作！」
除了 Pr 之外，解孟儒工作上也常使用到 Adobe 系列的其他軟體，例如製作特效的 After Effect (Ae) 或音效處理軟體 Audition。解孟儒表示，剪輯時若遇到音樂素材不夠，運用 Audition 就能夠非常有效率的處理改善，且音效設計調整的效果很好。更重要的是，
「這三個軟體之間相容性很高，同一份專案能夠順暢地在不同軟體內編輯，這是 Adobe 系列軟體最難以被取代的優勢，真的是個很強大的系統。」
對影像的敏銳知覺和對故事的細膩理解，再加上「最強後盾」Adobe 系統，這都是讓解孟儒成為金馬最佳剪輯的關鍵要素。
☞想成為金牌剪刀手？影片剪輯軟體首選 Adobe Premiere！
解孟儒談「什麼是好剪輯」？
而對於何謂「好剪輯」，他也有深刻見解。
「李安導演曾經打趣說：『奧斯卡最佳剪輯獎都頒給剪得最碎的那一部。』」
但解孟儒提醒影迷：
「剪得碎的確會有更強的存在感，但剪接有沒有痕跡絕對不是判斷好壞的標準。《讓子彈飛》的剪接點很明顯，或是《1917》幾乎看不出剪接，難道有哪部片比哪部片好嗎？」
解孟儒舉布萊德彼特主演的《魔球》為例：
「這部片的核心概念『靠數據贏球』其實有點複雜，但鏡頭卻很簡單，剪接一點也不花俏。雖然如此，電影每一刀每一刀、該省略的部分，都非常準確、且有韻律的呈現，完全剪在人物的心態上。」
又或者像是麥克法斯賓達主演的《史帝夫賈伯斯》，有別於傳統傳記片平鋪直敘，這部電影以數場蘋果發表會串連賈伯斯的一生：
「當剪輯師理解角色的心境之後，每一刀才會是真正塑型的刀，而不是把事件接起來講過去而已。」
對解孟儒來說，如果只談剪得精準，那麼電視新聞就是剪接最精準的媒材。但電影不是新聞，哪一種剪法符合角色心境、符合劇本對情感的要求，才是判斷剪輯好不好的標準。只討論「技法」反而可能本末倒置，重點是故事裡的人本身。
想成為剪輯師？解孟儒：慎選工具、多加練習！
談到給有志入行的新人工作者一些建議，解孟儒提醒，若只分析電影最後剪輯出來的結果是會有盲點的，「因為你不知道原始素材到底有多少東西。」
他舉例，克里斯多福諾蘭拍攝《黑暗騎士》著名的大卡車翻覆戲時，數不清拍了幾次、最後才選用了一顆長鏡頭，但一般人並不會知道從中選擇的考量和思維是什麼，只是馬後砲而已。
「沒有實作是體會不了的，只有真正面對素材練習才能悟出道理。」
對於新手，解孟儒也再次提及 Adobe Pr 的優勢，尤其是其豐富的社群資源非常適合新手入門。而對於想跨入專業領域的影視工作者來說，更應該慎重挑選能達成良好資料管理的工具，而 Adobe 系列正是在各方面都能符合需求的好選擇。
☞金馬剪輯師唯一指定軟體，快下載 Adobe Premiere 吧
不當電影編劇了也還是「說故事的人」
回到走上剪輯這條路的現實層面，解孟儒開玩笑說：
「大學畢業當時我有三個志願：導演，但不好入門嘛；編劇很容易餓死；所以我就來做剪接了。」
即使內心仍有寫故事的渴望，解孟儒也說，其實一部電影裡真正在創作故事的人不是只有編劇，而是靠片場所有人一起完成。
演員對表演的詮釋，剪輯師、攝影師、燈光師等人的建議，或是配樂及美術打造出來的世界，對電影最終的樣子都貢獻了一份心力。解孟儒便用他剪輯電影的手，成了當今業界頂尖的說故事的人。