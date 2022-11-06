【2022金音獎】許哲珮公開評選內幕：Karencici、熊仔、13月終了獲評審高度共識，旺福得獎不是以單一專輯評判

2022年第13屆金音獎，頒獎典禮順利落幕。由許哲珮率領的評審團，將壓軸的最大獎「最佳專輯獎」頒給了李權哲的《愛情一陣風》，而最佳專輯獎也是本屆金音獎評審團討論最久的獎項。

評審團主席許哲珮直言，在最佳專輯獎的類別中，評審團討論了一個半小時左右，許哲珮解釋：「既然會入圍，每張專輯都有自己的獨特性與不可取代性，評審團也討論了非常久。」

而最後此獎項，由李權哲憑藉《愛情一陣風》獲得，技壓大象體操《夢境》、熊仔《PRO》、明馬丁《ON》、YELLOW黃宣《BEANSTALK》以及LÜCY《LÜCY》。

對於李權哲最後的獲獎，許哲珮也進一步解釋：「其實也並不能說李權哲創新，這張專輯有點復古的調性，但卻好像能夠引領新的潮流，而李權哲在這張專輯也相當全面，詞、曲、製作、演唱皆自己操刀，在整個狀態之下，多數評審認為這是新的潮流，且重要的是，《愛情一陣風》是不會被區分為主流或獨立的特殊存在。」

Photo Credit: 金音獎 李權哲（前）

而本屆金音獎除了李權哲在頒獎典禮尾聲引領話題之外，最受樂迷關注的，當屬玩樂團24年終於獲得肯定的旺福。對於樂迷耳熟能詳的旺福而言，曾入圍5次金曲獎，並多次提名金音獎，今年終於憑藉《你好我好大家好》獲獎，也是旺福成軍多年，於金曲、金音兩大音樂頒獎典禮的首座最佳樂團獎項。

對此於旺福的獲獎，許哲珮表示：「其實樂團這個獎比較特別，今年評審團認為無法以單一專輯評判，因為樂團最重要的精神是現場演出，以旺福的現場演出來看，還有旺福是一個超過20年的樂團，在這樣的狀態下，他們還能維持能量，且表演的創新跟自我的特殊風格突出。」

Photo Credit: 金音獎 旺福

除了最佳專輯的李權哲、最佳樂團的旺福之外，本屆金音獎的最大亮點，就是嘻哈、節奏藍調以及另類搖滾由單一音樂人壟斷。

最佳節奏藍調歌曲、節奏藍調專輯都由Karencici的《99% Angel》獲得；而最佳嘻哈歌曲、嘻哈專輯皆是熊仔的《PRO》；至於最佳另類流行歌曲、另類流行專輯則是由樂團13月終了的《和你蠻像的一隻》奪金，在本屆金音獎中，這三大類別都出現同一獲獎者。

對此狀況，評審團主席許哲珮表示，Karencici、熊仔、13月終了這次交出的專輯，音樂風格都非常明確，這三大類別由同一人的歌曲與專輯獲獎，評審團的共識非常高，討論也相當迅速。

許哲珮進一步解釋：「Karencici整個人就是『節奏藍調』，歌曲與專輯都非常突出。至於熊仔在嘻哈類別上非常出色之外，整張專輯也到跟以往不一樣的CHILL與鬆度，過往被大家稱為學院派的東西，他這次調整了一些，並訴說了自己的事情，評審團覺得熊仔做到不一樣的高度。最後，13月終了的音樂則是真的無法被定義，所以無論是歌曲或是專輯，在另類流行的評比上相當耀眼。」

Photo Credit: 金音獎 Karencici

Photo Credit: 金音獎 熊仔

Photo Credit: 金音獎 13月終了

而每年競爭也相當激烈的最佳新人，由許哲珮領軍的評審團則將橄欖枝遞予LÜCY，對此，許哲珮表示本屆新人獎評審團相當快速就取得共識，「LÜCY這張專輯報名的項目是民謠，但同時入圍了最佳專輯，以新人而言，這張專輯表現得非常優秀，詞、曲、演唱、音樂都非常迷人，非常期待LÜCY未來的創作，而評審團也想鼓勵這張專輯的製作人。」

Photo Credit: 金音獎 LÜCY

而在搖滾類別，最佳搖滾歌曲頒給了當代電影大師的〈我要殺光浪漫殺死詩〉；搖滾專輯則是野東西的《溯》拿下，許哲珮也談及對這兩個樂團的看法。

「當代電影大師與野東西的專輯都同時入圍單曲和專輯，野東西的作品有一種純粹的搖滾，評審團有高度的共識非常喜歡，而當代電影大師的〈我要殺光浪漫殺死詩〉的搖滾精神非常契合他們的創作，其實這兩個獎項票數非常接近，投票也都經過好幾輪才決定獲獎者。」

Photo Credit: 金音獎 當代電影大師

Photo Credit: 金音獎 野東西

最後，談到今年金音獎得獎名單，想對外傳遞何種訊息？許哲珮表示，既然是金音創作獎，今年的名單當然是以創作、風格、製作、演唱能力的全面狀況評比。

許哲珮總結，今年金音獎的方向，盡量以音樂風格的極致與特殊性為指標。例如創作歌手獎，顧名思義，創作之外，聲音是他的樂曲，所以聲音也非常重要，所以今年在各個面向，我們希望能帶給大家的作品，是在極致上面做的渾然天成，音樂與音樂人成為合一的狀態，今年評審團有朝這樣的方向努力，也鼓勵大家做更多自己擅長、極致的音樂。

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核稿編輯：羅元祺