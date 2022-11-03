伊甸公布青壯年長照態度調查，籲「適時求助、適時喘息、讓專業介入」 伊甸攜手公益大使比莉，讓長照路有你不孤單！

超高齡社會的到來，照顧成為每個家庭的重要議題，然而近年來，照顧崩潰事件屢屢登上新聞版面，顯見長期照顧壓力非同小可。伊甸今(1)日舉辦「老人照顧服務計畫」記者會，公布青壯年民眾對長期照顧的看法調查，並公開《照顧者之聲》議題影片。現場也邀請到伊甸居服員、同時也是長期照顧者的黃念慈與擔任社工的女兒王勤心到場分享，與公益大使比莉攜手關注長照家庭處。

根據衛福部106年老人狀況調查主要家庭照顧者調查報告，長期照顧者平均照顧年數為7.8年，每天照顧時數則是驚人的11小時，面對長期照顧需求持續增加，除了長輩，照顧者也亟需社會大眾的關心。今年是長期照顧法三讀七周年，伊甸特別委託創市際市場研究顧問，針對18-45歲青壯年進行對長期照顧的看法調查1，發現僅不到1成(6%)民眾自認對長照認識有十足把握；而當家中有長照需求時，多達7成(72%)受訪者認為，應由「子女」負擔照顧責任，但問及自己老後應由誰照顧，卻發現近4成民眾選擇住進機構，由子女照顧僅不到2成(17.5%)，推估除少子女化影響，或因長期照顧的辛苦，所以不希望下一代繼續承接。

然而，針對民眾認為對照顧者而言最重要的資源為何，則可發現有照顧經驗的民眾認為最需要為「照顧人力分擔」（37.7%），經濟支持次之（31.4%）；而沒有照顧經驗的民眾，則以經濟支持為主要資源。由此可見，對實際走過照顧路的民眾來說，人力的分擔、喘息的時間是當下最需要的支持。此外，有超過半數的受訪者並不同意為照顧長輩放棄工作，但根據衛福部數據顯示，每年都有超過13萬人，因為照顧家人被迫放棄工作。綜合以上，伊甸呼籲「適時求助、適時喘息、讓專業介入」，讓長照路不再孤單。

身為家庭照顧者、同時也在伊甸擔任居家服務員的念慈，原本在工廠上班，下班後還要照顧高齡且有失智現象的母親，一整天下來身心俱疲，容易發生口角。後來工廠歇業，在擔任社工的女兒勤心推薦下參與照顧培訓課程，並進一步考取證照、投入長照領域。服務一年多來，因為很能體諒個案及家屬的心、深具同理及包容，念慈深受個案信賴。念慈說，隨著身分的轉換，對外，能用自己身為照顧者的經驗分享給其他人、鼓勵他們；對內，與家人相處更有耐心，尤其看到許多長照家庭的辛苦之處，就更感謝媽媽把自己照顧得很好。現在媽媽也使用三峽居家服務，自己每天下班後也會關心陪伴，母女關係比以前好了許多。

伊甸公益大使比莉表示，今年因戲劇《媽，別鬧了》讓很多人在生活中得到樂趣，讓大家看見即使上了年紀也能夠很有活力，過快樂的生活。比莉分享，選擇自己喜歡的模樣，是每個人都該有的權利，而如何與年齡共處都是學問，有些人可以過得很自在，有些人則可能需要多一點的關心，這次希望與伊甸一起宣傳長輩照顧服務，用自身影響力擁抱需要的人們。

伊甸副執行長何天元分享，青壯年自認對長照議題認識竟不到一成有十足把握。Photo Credit：伊甸基金會

伊甸基金會副執行長何天元表示，未來長期照顧可能成為每個家的課題，伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要，讓他們知道有需要的時候，伊甸都在。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。邀請社會大眾一起擁老同行，作伙愛，支持專線0800-025-885，或上網搜尋「伊甸老人照顧」。

1. 針對18-45歲民眾進行網路問卷調查其對長期照顧之態度及觀念，共回收有效樣本數400份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±4.9%。