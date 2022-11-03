2022/11/03,
教育

高中英語聽力測驗成績出爐，21.94％學生拿A級、38.14％為B級

高中英語聽力測驗成績出爐，21.94％學生拿A級、38.14％為B級
Photo Credit: 中央社

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本次所有到考的考生之中，有21.94％成績等級為A級、38.14％為B級、33.41％為C級、6.51％為F級。男生和女生在成績等級的分布差異不大，與前四學年的平均成績相比，各等級人數的百分比也差異不大。

112學年度高中英語聽力測驗第一次考試結果出爐，大考中心指出，本次報名人數為9萬8032人，上午場、下午場缺考率平均為2.65％。在指揮中心與教育部的同意下，本次英聽測驗開放輕症、無症狀的確診考生，及居家隔離考生應試，考試當天共有1614名確診、76名居家隔離考生到考。

本次所有到考的考生之中，有21.94％成績等級為A級、38.14％為B級、33.41％為C級、6.51％為F級。男生和女生在成績等級的分布差異不大，與前四學年的平均成績相比，各等級人數的百分比也差異不大。

本次英聽測驗包含圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解等5種題型，每種題型配分相同，大考中心指出，簡短對話得分率近七成七，圖片聽解得分率約七成三，長篇聽解得分率約七成，對答得分率約六成六，而短文聽解得分率近六成三。

其中，A級考生的5項得分率皆達九成以上，B級考生的簡短對話、圖片聽解、長篇聽解得分率八成以上，對答、短文聽解得分率七成以上。對得F級的考生來說，圖片聽解得分率約為三成二，其他4項的得分率未達三成。

考生可以在成績通知單上，看到自己在各個題型上的表現，如果有成績相關問題，可以透過通知單上的QR Code到大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「常見問題」中瀏覽。

在考生違規方面，本次共計有814件違規，比上學年度的1016件減少202件。其中，最大宗的違規為未攜帶應試有效證件正本，總共佔了747件，大考中心提醒，健保卡需要附照片才是有效證件，學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

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核稿編輯：翁世航


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