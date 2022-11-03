2022/11/03,
中國

中國證監高層：國際投資者勿對賭中國及香港

中國證監高層：國際投資者勿對賭中國及香港
中國證券監督管理委員會副主席方星海在峰會上以預錄形式發表談話｜Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

中國證券監督管理委員會副主席方星海出席香港舉行的「國際金融領袖投資峰會」，他會上表示，外界看了太多國際媒體對中國的報導，對中國了解並不透徹，並且短視；他說，不要「過份解讀中國」，亦不要「對賭中國及香港」。他又呼籲國際投資者小心解讀中國國家主席習近平在中共20大的報告。

（中央社）據報導，中國證監高層在香港舉行的「國際金融領袖投資峰會」上致辭時，呼籲國際投資者不要「過份解讀中國」，也不要「對賭中國及香港」。

國際金融領袖投資峰會昨日在港舉行，《香港電台》報導，中國證券監督管理委員會副主席方星海在峰會上以預錄形式發表談話時，作了以上表示。

他聲稱，外界看了太多國際媒體對中國的報導，對中國了解並不透徹，並且短視；他說，不要「過份解讀中國」，亦不要「對賭中國及香港」。

據報導，方星海呼籲國際投資者小心解讀中國國家主席習近平在中共20大的報告，要嘗試了解中國發生甚麼事，以及中國政府的實際意圖。

他說，開放資本市場對中國有利，中國市場也需要高素質機構的參與；他認為中國仍未有足夠的高素質機構，包括證券商、經紀商及基金經理，期望可吸引到高素質的企業參與。

他指出，中國會堅持對外開放政策，中國市場對外開放，對世界也有利，強調中國希望與世界分享其成長。

中共20大結束之後，大陸和香港股市同時下跌，人民幣兌換美元也持續偏弱。對於這種情況，有香港媒體報導，國際投資者不看好20大後的中國前景，加上地緣政治因素，一些外國資金撤出了大陸和香港，與中國進行「博弈」。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。