中國證監高層：國際投資者勿對賭中國及香港

（中央社）據報導，中國證監高層在香港舉行的「國際金融領袖投資峰會」上致辭時，呼籲國際投資者不要「過份解讀中國」，也不要「對賭中國及香港」。

國際金融領袖投資峰會昨日在港舉行，《香港電台》報導，中國證券監督管理委員會副主席方星海在峰會上以預錄形式發表談話時，作了以上表示。

他聲稱，外界看了太多國際媒體對中國的報導，對中國了解並不透徹，並且短視；他說，不要「過份解讀中國」，亦不要「對賭中國及香港」。

據報導，方星海呼籲國際投資者小心解讀中國國家主席習近平在中共20大的報告，要嘗試了解中國發生甚麼事，以及中國政府的實際意圖。

他說，開放資本市場對中國有利，中國市場也需要高素質機構的參與；他認為中國仍未有足夠的高素質機構，包括證券商、經紀商及基金經理，期望可吸引到高素質的企業參與。

他指出，中國會堅持對外開放政策，中國市場對外開放，對世界也有利，強調中國希望與世界分享其成長。

中共20大結束之後，大陸和香港股市同時下跌，人民幣兌換美元也持續偏弱。對於這種情況，有香港媒體報導，國際投資者不看好20大後的中國前景，加上地緣政治因素，一些外國資金撤出了大陸和香港，與中國進行「博弈」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex